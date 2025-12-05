Сколько украинцы купили подержанных легковых авто в октябре 2025 года

Украинский вторичный авторынок показывает предполагаемую стабильность. Октябрь 2025 г. стал месяцем умеренного роста и типовой структуры продаж. По данным Института исследований авторынка , 77 763 регистраций приходится на внутренние перепродажи легковых автомобилей и 25 616 автомобилей, впервые ставших на украинский учет после ввоза из-за границы. В сумме это дало рынку рост на 1,5% по сравнению с октябрем 2024 года и плюс 3,4% по отношению к сентябрю текущего года. Читайте на Delo.ua больше об актуальном состоянии вторичного рынка авто по состоянию на октябрь 2025 года.

Динамика рынка легковых автомобилей с пробегом

Динамика рынка легковушек с пробегом.

Инфографика: eauto.org.

В сегменте импорта подержанных автомобилей происходит настоящий бум: рост на 53,9% по сравнению с октябрем 2024 года и плюс 8,4% по отношению к сентябрю текущего года. Цифра в 25 616 ввозимых за месяц автомобилей – это рекордный показатель, объясняемый конкретной причиной.

Причина может также крыться в приближении 1 января 2026 - даты, когда электромобили при растаможке снова будут облагать НДС. Чем ближе к этому дню, тем выше активность импортеров и покупателей.

Люди буквально скупают электрокары за границей, чтобы успеть в налоговый дедлайн. Поэтому именно электромобили составляют львиную долю импорта, хотя традиционные автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями тоже активно ввозятся.

Тенденции рынка внутренних перепродаж

Сегмент внутренних перепродаж подержанных автомобилей показал результаты, которые полностью вкладываются в естественную сезонность рынка.

По сравнению с октябрем 2024 зафиксировано снижение на 8,7%, тогда как к сентябрю 2025 произошел небольшой рост на 1,9%.

Это может указывать на осторожность покупателей в расходах, но отнюдь не об отказе от покупки автомобиля. Люди продолжают покупать машины, просто делают это немного взвешеннее, чем в прошлом.

Это почти ничем не отличается от ритма предыдущих лет – рынок живет в условиях того, что аналитики называют «не падающим стабильным снижением».

Показатель в 77763 перепродажи за месяц демонстрирует, что вторичный рынок остается активным. Украинцы продают и покупают автомобили друг у друга, сменяют более старые модели на более новые, переходят из одного класса в другой.

Риски импортного бума: спешка как угроза

В погоне за выгодой «здесь и сейчас» многие игнорируют базовые правила безопасной покупки автомобиля за границей. Проверка авто до того, как он доедет до Украины, часто отходит на второй план, когда FOMO (англ. fear of missing out – страх упущенных возможностей) побуждает успеть растаможить машину до 1 января.

С экспортных площадок в Европе или США отлично вывозят и битые автомобили со скрытой историей аварий, и машины со скрученным пробегом, и утопленные авто после наводнений.

Продавцы на аукционах знают, как скрыть настоящее состояние автомобиля, а покупатели в спешке часто не успевают или не хотят тратить время на подробную проверку.

Результат предсказуем: через несколько месяцев после покупки появляются проблемы. Иногда сумма ремонта может достигать трети стоимости самого автомобиля.

Что ожидать в ближайшие месяцы?

Ноябрь и декабрь 2025 года, скорее всего, покажут еще большую активность в сегменте импорта. Последние недели перед изменением законодательства традиционно становятся горячими. Покупатели пытаются успеть в дедлайн, импортеры работают на грани возможностей, очереди на растаможку растут.

После 1 января 2026 следует ожидать резкого снижения импорта электромобилей. Это естественная реакция на исчерпывание отложенного спроса и повышение цен. Сегмент внутренних перепродаж, скорее всего, сохранит свою стабильность, поскольку на него законодательные изменения влияют меньше.

Октябрь 2025 года на рынке подержанных легковых автомобилей запомнится контрастом между стабильными внутренними перепродажами и взрывным ростом импорта. Общий рост рынка на 1,5% по сравнению с октябрем прошлого года и на 3,4% к сентябрю демонстрирует устойчивость украинского автомобильного рынка.

Однако за этими поразительными цифрами кроются и риски для поспешных покупателей. Следующие два месяца станут решающими для тех, кто планирует импорт электромобиля и хочет воспользоваться последней возможностью избежать НДС при растаможке.