Скільки українці купили вживаних легкових авто в жовтні 2025

Український вторинний авторинок демонструє передбачувану стабільність. Жовтень 2025 року став місяцем помірного зростання і типової структури продажів. За даними Інституту досліджень авторинку , 77 763 реєстрацій припадає на внутрішні перепродажі легковиків та 25 616 автомобілів, що вперше стали на український облік після ввезення з-за кордону. У сумі це дало ринку зростання на 1,5% порівняно з жовтнем 2024 року та плюс 3,4% відносно вересня поточного року. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан вторинного ринку авто станом на жовтень 2025 року.

Динаміка ринку легковиків з пробігом

Динаміка ринку легковиків з пробігом.

Інфографіка: eauto.org.

В сегменті імпорту вживаних автомобілів відбувається справжній бум: зростання на 53,9% порівняно з жовтнем 2024 року та плюс 8,4% відносно вересня поточного року. Цифра в 25 616 ввезених за місяць автомобілів – це рекордний показник, що пояснюється конкретною причиною.

Причина може також критися в наближенні 1 січня 2026 року – дати, коли електромобілі при розмитненні знову обкладатимуть ПДВ. Чим ближче до цього дня, тим вища активність імпортерів та покупців.

Люди буквально скуповують електрокари за кордоном, аби встигнути до податкового дедлайну. Тому саме електромобілі становлять левову частку імпорту, хоча й традиційні автомобілі з бензиновими та дизельними двигунами теж активно ввозяться.

Тенденції ринку внутрішніх перепродажів

Сегмент внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів показав результати, що цілком вкладаються в природну сезонність ринку.

Порівняно з жовтнем 2024 року зафіксовано зниження на 8,7%, тоді як до вересня 2025 року відбулося невелике зростання на 1,9%.

Це може вказувати на обережність покупців у витратах, але аж ніяк не про відмову від купівлі автомобіля. Люди продовжують купувати машини, просто роблять це трохи виваженіше, ніж торік.

Це майже нічим не відрізняється від ритму попередніх років – ринок живе в умовах того, що аналітики називають «стабільним зниженням, яке не падає».

Показник у 77 763 перепродажі за місяць демонструє, що вторинний ринок залишається активним. Українці продають і купують автомобілі один в одного, змінюють старіші моделі на новіші, переходять з одного класу в інший.

Ризики імпортного буму: поспіх як загроза

У гонитві за вигодою «тут і зараз» багато хто ігнорує базові правила безпечної купівлі автомобіля за кордоном. Перевірка авто до того, як воно доїде до України, часто відходить на другий план, коли FOMO (англ. fear of missing out – страх втрачених можливостей) спонукає встигнути розмитнити машину до 1 січня.

З експортних майданчиків у Європі чи США чудово вивозять і биті автомобілі зі схованою історією аварій, і машини зі скрученим пробігом, і втоплені авто після повеней.

Продавці на аукціонах знають, як приховати справжній стан автомобіля, а покупці в поспіху часто не встигають або не хочуть витрачати час на детальну перевірку.

Результат передбачуваний: через кілька місяців після купівлі з'являються проблеми. Іноді сума ремонту може досягати третини вартості самого автомобіля.

Що очікувати в найближчі місяці?

Листопад та грудень 2025 року, найімовірніше, покажуть ще більшу активність в сегменті імпорту. Останні тижні перед зміною законодавства традиційно стають найгарячішими. Покупці намагаються встигнути до дедлайну, імпортери працюють на межі можливостей, черги на розмитнення зростають.

Після 1 січня 2026 року варто очікувати різкого зниження імпорту електромобілів. Що є природною реакцією на вичерпання відкладеного попиту та підвищення цін. Сегмент внутрішніх перепродажів, швидше за все, збереже свою стабільність, оскільки на нього законодавчі зміни впливають менше.

Жовтень 2025 року на ринку вживаних легкових автомобілів запам'ятається контрастом між стабільними внутрішніми перепродажами та вибуховим зростанням імпорту. Загальне зростання ринку на 1,5% порівняно з торішнім жовтнем та на 3,4% до вересня демонструє стійкість українського автомобільного ринку.

Проте за цими вражаючими цифрами криються й ризики для поспішних покупців. Наступні два місяці стануть вирішальними для тих, хто планує імпорт електромобіля і хоче скористатися останньою можливістю уникнути ПДВ при розмитненні.