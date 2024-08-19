Спрос на подержанные автомобили из США среди украинцев вырос на 75%: самые популярные модели

В течение июля в Украине было зарегистрировано более 4,1 тыс. подержанных легковушек из США. Спрос на американцев с пробегом среди украинцев увеличился почти на 75%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что 21% подержанных легковых автомобилей, которые в июле перешли на украинские номера, были из США.

Как отмечают в "Укравтопроме", по сравнению с июлем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти на 75%.

Наибольшая часть из этого количества (44%) принадлежит машинам с бензиновыми двигателями.

Электромобили охватили 37%, а гибриды — 7%. Дизельным и авто с ГБО принадлежит по 6%.

ТОП-5 подержанных авто из США:

1.TESLA Model 3 – 418 ед.;

2. TESLA Model Y – 401 ед.;

3. FORD Escape – 280 ед.;

4. VOLKSWAGEN Passat – 248 ед.;

5. JEEP Cherokee – 245 ед.

Как подчеркивают в "Укравтопроме", средний возраст "американцев" с пополнившим украинский автопарк в прошедшем месяце составляет 5,7 года.

Заметим, в течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. Средний возраст машин, перешедших в прошлом месяце на украинские номера, составляет 8,7 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из каких стран чаще всего завозят авто в Украину

С начала года в Украину было импортировано 118,1 тыс. легковых автомобилей (б/у и новых). Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено более 23,6 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

В топ-10 стран поставщиков легковых автомобилей входят: Германия — 23608 ед. США – 19289 ед., Китай – 12044 ед., Япония – 12009 ед., Корея – 6170 ед., Франция – 5900 ед., Словакия – 5878 ед., Мексика – 5240 ед., Великобритания – 51 5071 ед.

Добавим, с января по апрель 2024 года в Украину было импортировано 133 908 автотранспортных средств (новых и б/у). Общая таможенная стоимость ввезенного автотранспорта составила около $2,1 млрд.