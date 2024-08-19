Попит на вживані авто з США серед українців зріс на 75%: найпопулярніші моделі

Впродовж липня в Україні було зареєстровано понад 4,1 тис. вживаних легковиків із США. Попит на "американців" з пробігом серед українців збільшився майже на 75%.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що 21% вживаних легковиків, що у липні перейшли на українські номери були з США.

Як зауважують в "Укравтопромі", у порівнянні з липнем 2023 року попит на "американців" з пробігом збільшився майже на 75%.

Найбільша частка з цієї кількості (44%) належить машинам з бензиновими двигунами.

Натомість електромобілі охопили 37%, а гібридні - 7%. Дизельним та авто з ГБО належить по 6%.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1.TESLA Model 3 - 418 од.;

2. TESLA Model Y - 401 од.;

3. FORD Escape - 280 од.;

4. VOLKSWAGEN Passat - 248 од.;

5. JEEP Cherokee - 245 од.

Як підкреслюють в "Укравтопромі", середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці становить 5,7 року.

Зауважимо, впродовж липня український автопарк поповнили 20 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Середній вік машин, що у минулому місяці перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. уживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

З яких країн найчастіше завозять авто в Україну

З початку року в Україну було імпортовано 118,1 тис. легкових автомобілів (вживаних та нових). Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було завезено понад 23,6 тис. авто.

Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай.

До топ-10 країн постачальників легкових авто входять: Німеччина - 23608 од. США - 19289 од., Китай - 12044 од., Японія - 12009 од., Корея - 6170 од., Франція - 5900 од., Словаччина - 5878 од., Мексика - 5240 од., Великобританія - 5149 од., Чехія - 5071 од.

Додамо, з січня по квітень 2024 року в Україну було імпортовано 133 908 автотранспортних засобів (нових та вживаних). Загальна митна вартість ввезеного автотранспорту склала майже $2,1 млрд.