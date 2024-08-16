В Україні продажі авто з Китаю зросли на 52%: найпопулярніші моделі

Впродовж липня українці придбали майже 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 52% більше, в порівнянні з липнем 2023 року.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Мade in China

Зазначається, що серед ввезених з Піднебесної авто нових було 1121 од. (+82%), а вживаних – 261 од. (-15%).

Як зауважують в "Укравтопромі", автомобілі китайського походження охопили 17,5% липневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка "китайців" становила 1,3%.

За даними "Укравтопрому", абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 82%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

1. HONDA M-NV - 239 од.;

2. BYD Song Plus - 134 од.;

3. NISSAN Ariya - 118 од.;

4. VOLKSWAGEN iD.4 - 87 од.;

5. ZEEKR 001 - 69 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

1. NISSAN Ariya - 32 од.;

2. VOLKSWAGEN iD.4 - 28 од.;

3. HONDA M-NV - 25 од.;

4.TESLA Model 3 - 15 од.;

5. POLESTAR 2 - 12 од.

Попит на електромобілі в Україні зростає

У липні український автопарк поповнили майже 4,8 тис. авто на електротязі (BEV).

Найчастіше електромобілі купували у Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Львівській областях.

В "Укравтопромі" повідомляють, що всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

Зауважимо, у першому півріччі 2024 року в Україні зареєстровано понад 24,4 тисячі електромобілів, що на 94% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це свідчить про стрімке зростання популярності екологічного транспорту в країні.

Серед нових електромобілів беззаперечним лідером у всіх регіонах став VOLKSWAGEN ID.4