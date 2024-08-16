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В Украине продажи авто из Китая выросли на 52%: самые популярные модели
В течение июля украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 52% больше по сравнению с июлем 2023 года.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Мade in China
Отмечается, что среди ввезенных из Поднебесной новых автомобилей было 1121 ед. (+82%) новых, а подержанных – 261 ед. (-15%).
Как отмечают в "Укравтопроме", автомобили китайского происхождения охватили 17,5% июльского рынка новых легковушек.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,3%.
По данным "Укравтопрома", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 82%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
1. HONDA M-NV – 239 ед.;
2. BYD Song Plus – 134 ед.;
3. NISSAN Ariya – 118 ед.;
4. VOLKSWAGEN iD.4 – 87 ед.;
5. ZEEKR 001 – 69 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
1. NISSAN Ariya – 32 ед.;
2. VOLKSWAGEN iD.4 – 28 ед.;
3. HONDA M-NV – 25 ед.;
4.TESLA Model 3 – 15 ед.;
5. POLESTAR 2 – 12 ед.
Спрос на электромобили в Украине растет
В июле украинский автопарк пополнили около 4,8 тыс. авто на электротяге (BEV).
Чаще электромобили покупали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях.
В "Укравтопроме" сообщают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.
Заметим, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.
Среди новых электромобилей безоговорочным лидером во всех регионах стал VOLKSWAGEN ID.4