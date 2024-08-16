В Украине продажи авто из Китая выросли на 52%: самые популярные модели

В течение июля украинцы приобрели почти 1,4 тыс. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Это на 52% больше по сравнению с июлем 2023 года.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Мade in China

Отмечается, что среди ввезенных из Поднебесной новых автомобилей было 1121 ед. (+82%) новых, а подержанных – 261 ед. (-15%).

Как отмечают в "Укравтопроме", автомобили китайского происхождения охватили 17,5% июльского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 1,3%.

По данным "Укравтопрома", абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили — 82%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

1. HONDA M-NV – 239 ед.;

2. BYD Song Plus – 134 ед.;

3. NISSAN Ariya – 118 ед.;

4. VOLKSWAGEN iD.4 – 87 ед.;

5. ZEEKR 001 – 69 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

1. NISSAN Ariya – 32 ед.;

2. VOLKSWAGEN iD.4 – 28 ед.;

3. HONDA M-NV – 25 ед.;

4.TESLA Model 3 – 15 ед.;

5. POLESTAR 2 – 12 ед.

Спрос на электромобили в Украине растет

В июле украинский автопарк пополнили около 4,8 тыс. авто на электротяге (BEV).

Чаще электромобили покупали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях.

В "Укравтопроме" сообщают, что всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 29,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

Заметим, в первом полугодии 2024 года в Украине зарегистрировано более 24,4 тысяч электромобилей, что на 94% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это свидетельствует о стремительном росте популярности экологического транспорта в стране.

Среди новых электромобилей безоговорочным лидером во всех регионах стал VOLKSWAGEN ID.4