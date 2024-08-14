Які авто купують українці в залежності від регіону

У липні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що ці регіональні ринки забезпечили 62% липневих продажів нових легковиків.

Найбільші регіональні ринки липня

Так, за місяць у столиці придбали 2284 авто, що на 30% більше, ніж торік.

Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 496 авто (+22%).

На Київщині було зареєстровано 479 од. (+22%).

Натомість в Одеській області придбали 347 легковиків (+12%), а на Львівщині – 325 од. (+19%).

Які авто обирають

Як повідомляють в "Укравтопромі", бестселером липня на ринку нових авто Києва та Дніпропетровської області був RENAULT Duster.

На Київщині та Львівщині першість віддали електромобілю HONDA M-NV.

В реєстраціях Одеської області лідерська позиція належала кросоверу TOYOTA RAV-4.

Ринок легкових авто в Україні

Український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував значне пожвавлення у липні 2024 року. Минулого місяця було зареєстровано близько 6,4 тисячі нових легкових авто.

У минулому місяці автомобілі з традиційними двигунами охопили 63,1% ринку нових легковиків. Найпопулярнішими в Україні залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 37,6% липневих продажів авто.

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно липня минулого року попит на електромобілі зріс на 38%.

Також за цей період було зареєстровано майже 2,4 тисячі гібридних легкових автомобілів (HEV і PHEV), що на 56% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.