Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона

В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% июльских продаж новых легковых автомобилей.

Крупнейшие региональные рынки июля

Так, за месяц в столице приобрели 2284 авто, что на 30% больше, чем в прошлом.

Регистрацию Днепропетровщины получили 496 авто (+22%).

В Киевской области было зарегистрировано 479 ед. (+22%).

В Одесской области приобрели 347 легковушек (+12%), а на Львовщине – 325 ед. (+19%).

Какие авто выбирают

Как сообщают в "Укравтопроме", бестселлером июля на рынке новых автомобилей Киева и Днепропетровской области был RENAULT Duster.

В Киевской и Львовской области первенство отдали электромобилю HONDA M-NV.

В регистрациях Одесской области лидерская позиция принадлежала кроссоверу TOYOTA RAV-4.

Рынок легковых автомобилей в Украине

Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024г. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самые популярные в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.

В июле украинский автопарк пополнили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.

Также за этот период было зарегистрировано почти 2,4 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.