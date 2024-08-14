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Какие авто покупают украинцы в зависимости от региона
В июле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что эти региональные рынки обеспечили 62% июльских продаж новых легковых автомобилей.
Крупнейшие региональные рынки июля
Так, за месяц в столице приобрели 2284 авто, что на 30% больше, чем в прошлом.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Регистрацию Днепропетровщины получили 496 авто (+22%).
В Киевской области было зарегистрировано 479 ед. (+22%).
В Одесской области приобрели 347 легковушек (+12%), а на Львовщине – 325 ед. (+19%).
Какие авто выбирают
Как сообщают в "Укравтопроме", бестселлером июля на рынке новых автомобилей Киева и Днепропетровской области был RENAULT Duster.
В Киевской и Львовской области первенство отдали электромобилю HONDA M-NV.
В регистрациях Одесской области лидерская позиция принадлежала кроссоверу TOYOTA RAV-4.
Рынок легковых автомобилей в Украине
Украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал значительное оживление в июле 2024г. В прошлом месяце было зарегистрировано около 6,4 тысяч новых легковых авто.
В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей. Самые популярные в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж авто.
В июле украинский автопарк пополнили 4787 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю прошлого года спрос на электромобили вырос на 38%.
Также за этот период было зарегистрировано почти 2,4 тысяч гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.