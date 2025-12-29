ТОП 10 самых популярных электромобилей в Украине (ноябрь 2025)

Внутренний рынок б/у авто демонстрирует новую динамику. Ноябрь 2025 года прошел под знаком смены приоритетов и рекордного импорта. По данным Института исследований авторынка , в ноябре было заключено 2 766 соглашений - на 19,3% меньше по сравнению с октябрем. Однако по сравнению с ноябрем прошлого года количество сделок выросло на 50,6%, что подтверждает стабильный рост интереса к электротранспорту. Хотя этот сегмент временно уступил внимание импорту из-за приближающегося возврата НДС, украинцы продолжают активно перепродавать автомобили внутри страны. Рынок хранит свою нишу, где вращаются уже зарегистрированные электрокары. Читайте на Delo.ua больше об актуальном состоянии вторичного рынка авто по состоянию на ноябрь 2025 года.

Топ-10 марок на внутреннем рынке электромобилей за ноябрь

Топ-10 марок электромобилей, внутренний рынок, 11/2025

Источник: eauto.org.ua

Tesla впервые возглавила рейтинг внутренних продаж (833 сделки), обогнав многолетнего лидера Nissan (592 сделок). Это свидетельствует о качественной трансформации рынка: украинцы массово перепродают не только бюджетные модели, но и более технологичные авто премиум-класса.

Среди тройки лидеров также стабильно держится Volkswagen (430 сделок). Это подтверждает доверие к немецкому качеству среди покупателей подержанных авто, даже несмотря на то, что многие из них являются продукцией китайского производства.

Рейтинг самых популярных электромобилей в Украине в ноябре

10. Audi e-tron

Audi e-tron

Источник: audi-e-tron.infocar.ua

Модель занимает десятое место и является настоящим представителем премиум-сегмента электрических SUV. Сочетает фирменный комфорт Audi, изысканный интерьер и безупречное качество исполнения. В ноябре 2025 эта модель нашла своих владельцев среди 80 украинцев.

9. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Источник: e-motors.com.ua

Практический выбор для ищущих надежный семейный кроссовер без премиальной цены. Отличается стабильным качеством корейской сборки и оптимальным соотношением цены и возможностей. За ноябрь 2025 модель Hyundai Kona Electric выбрали 75 покупателей в Украине.

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Источник: i.infocar.ua

Эта модель занимает восьмое место и является одним из самых популярных компактных электрических хэтчбеков. Chevrolet Bolt EV предлагает отличный баланс дальности поездки, компактности и доступной стоимости, что делает его идеальным для городских условий эксплуатации. В ноябре 2025 эта модель нашла своих хозяев среди 80 украинцев.

7. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Источник: topgear.com

Этот современный электрический кроссовер занимает седьмую позицию и является ярким представителем среднего класса SUV. ID.4 демонстрирует классическую германскую надежность и интуитивную эргономику Volkswagen в сочетании с передовыми электротехнологиями.

Предлагает просторный салон и сбалансированные характеристики для повседневной эксплуатации. Это ключевая модель в стратегии Volkswagen по электрификации. В ноябре 2025 года данную модель реализовали среди 129 украинских потребителей.

6. Renault Zoe

Renault Zoe

Источник: i.infocar.ua

Компактный городской хэтчбек, занимающий шестое место и представляющий доступный европейский сегмент. Zoe предлагает отличную практичность и является бюджетной альтернативой премиальным электрокарам. Ноябрь 2025-го стал месяцем приобретения этой модели для 100 украинцев.

5. Tesla Model S

Tesla Model S

Источник: automotive24.com.ua

Эта модель занимает пятое место и является культовым премиальным электрическим седаном. Tesla Model S демонстрирует поразительную производительность, значительную дальность пробега и технологичный, футуристический интерьер. Считается символом электромобильной революции, определяющей стандарты всей индустрии.

Tesla Model S продолжает оставаться привлекательным автомобилем на вторичном рынке благодаря своим инновационным решениям. В ноябре 2025 эта модель нашла своих хозяев среди 150 украинцев.

4. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

Источник: ev-database.org

Электрическая версия легендарного хэтчбека. Модель предлагает привычную германскую надежность и эргономику без кардинальных изменений в дизайне. e-Golf идеально подходит для тех, кто переходит на электромобильность, но ценит традиционный европейский стиль. Позиционируется как надежный и практичный городской автомобиль. За ноябрь 2025 года эта модель разошлась среди 147 украинских клиентов.

3. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Источник: edmunds.com

Это компактный электрический кроссовер, находящийся на третьем месте в рейтинге. Model Y предлагает больше простора и практичности, сохраняя все преимущества технологической платформы Tesla. Она отлично подходит для семейного использования и длительных путешествий. Ее выбор отражает растущий спрос на электрические SUV в премиум-сегменте. В ноябре 2025-го Tesla Model Y приобрело 192 украинских автовладельцев.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Источник: rentluxecar.com

В этом рейтинге модель заняла вторую позицию и представляет сегмент высокотехнологичных седанов. Tesla Model 3 считается эталоном среди электромобилей и привлекает покупателей, ценящих инновации и передовые технологии. В ноябре 2025 года модель Tesla Model 3 забрали на дом 308 покупателей из Украины.

1. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Источник: tesla-model-3.infocar.ua

Бесспорный лидер внутреннего рынка электромобилей и настоящий "народный" электрокар. Он относится к начальному и среднему сегментам, предлагая доступность и проверенную надежность. В ноябре 2025 года эта модель выбрала своим транспортом 477 украинцев.

ТОП 10 моделей электромобилей б/у в Украине (инфографика)

Топ-10 моделей электромобилей с пробегом, 11/2025г.

Источник: eauto.org.ua

Во внутренних перепродажах постоянно доминирует Nissan Leaf. Этот автомобиль остается наиболее ликвидным на украинском электрорынке: его преимущества – быстрое обращение и доступная стоимость содержания.

Среди линейки Tesla, Model 3, продается активнее, чем премиальная Model Y. Это свидетельствует, что на отечественном рынке цена остается определяющим фактором при принятии решения о покупке.

Устойчивый интерес также вызывает Volkswagen e-Golf – его ценят те, кто ищет знакомую универсальность "Гольфа" в сочетании с преимуществами электрического двигателя.

Движущее внутренним рынком

В отличие от импорта, где в ноябре царил настоящий ажиотаж из-за приближающегося возврата НДС, внутренний рынок живет по своим законам. Здесь важна не новизна, а практичность. Покупатели ищут автомобили с известной историей эксплуатации в Украине, доступными запчастями и проверенной надежностью.

Сегмент электромобилей остается самым молодым и на вторичном рынке – средний возраст перепроданных в прошлом месяце автомобилей составил 6 лет. Это существенно меньше общего показателя рынка подержанных автомобилей, который сейчас составляет около 16 лет.

Внутренний рынок (2 766 сделок) временно отошел на второй план из-за бума импорта, обслуживая спрос на более доступные автомобили, которые уже есть в Украине. Tesla впервые обогнала Nissan в зачете брендов, что свидетельствует о качественной трансформации рынка. Однако в рейтинге отдельных моделей Nissan Leaf остается недостижимым лидером.