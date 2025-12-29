ТОП 10 найпопулярніших б/в електромобілів в Україні (листопад 2025)

Внутрішній ринок вживаних авто демонструє нову динаміку. Листопад 2025 року пройшов під знаком зміни пріоритетів та рекордного імпорту. За даними Інституту досліджень авторинку , у листопаді було укладено 2 766 угод — на 19,3% менше порівняно з жовтнем. Проте порівняно з листопадом минулого року кількість угод зросла на 50,6%, що підтверджує стабільне зростання інтересу до електротранспорту. Хоча цей сегмент тимчасово поступився увагою імпорту через наближення повернення ПДВ, українці продовжують активно перепродувати автомобілі всередині країни. Ринок зберігає свою нішу, де обертаються вже зареєстровані електрокари. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан вторинного ринку авто станом на листопад 2025 року.

Топ-10 марок на внутрішньому ринку електромобілів за листопад

Топ-10 марок електромобілів, внутрішній ринок, 11/2025 р.

Джерело: eauto.org.ua

Tesla вперше очолила рейтинг внутрішніх продажів (833 угоди), обігнавши багаторічного лідера Nissan (592 угод). Це свідчить про якісну трансформацію ринку: українці масово перепродують не лише бюджетні моделі, а й технологічніші авто преміум-класу.

Серед трійки лідерів також стабільно тримається Volkswagen (430 угод). Це підтверджує довіру до німецької якості серед покупців вживаних авто, навіть незважаючи на те, що багато з них є продукцією китайського виробництва.

Рейтинг найпопулярніших б/в електромобілів в Україні у листопаді

10. Audi e-tron

Audi e-tron

Джерело: audi-e-tron.infocar.ua

Модель посідає десяте місце і є справжнім представником преміум-сегменту електричних SUV. Поєднує фірмовий комфорт Audi, вишуканий інтер'єр та бездоганну якість виконання. У листопаді 2025 року ця модель знайшла своїх власників серед 80 українців.

9. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Джерело: e-motors.com.ua

Практичний вибір для тих, хто шукає надійний сімейний кросовер без преміальної ціни. Відзначається стабільною якістю корейської збірки та оптимальним співвідношенням ціни і можливостей. За листопад 2025-го модель Hyundai Kona Electric обрали 75 покупців в Україні.

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Джерело: i.infocar.ua

Ця модель займає восьме місце та є одним із найбільш популярних компактних електричних хетчбеків. Chevrolet Bolt EV пропонує відмінний баланс дальності поїздки, компактності та доступної вартості, що робить його ідеальним для міських умов експлуатації. У листопаді 2025 року ця модель знайшла своїх господарів серед 80 українців.

7. Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4

Джерело: topgear.com

Цей сучасний електричний кросовер займає сьому позицію і є яскравим представником середнього класу SUV. ID.4 демонструє класичну німецьку надійність та інтуїтивну ергономіку Volkswagen у поєднанні з передовими електротехнологіями.

Пропонує просторий салон та збалансовані характеристики для повсякденної експлуатації. Це ключова модель у стратегії Volkswagen щодо електрифікації. У листопаді 2025 року дану модель реалізували серед 129 українських споживачів.

6. Renault Zoe

Renault Zoe

Джерело: i.infocar.ua

Компактний міський хетчбек, що займає шосте місце і представляє доступний європейський сегмент. Zoe пропонує чудову практичність і є бюджетною альтернативою преміальним електрокарам. Листопад 2025-го став місяцем придбання цієї моделі для 100 українців.

5. Tesla Model S

Tesla Model S

Джерело: automotive24.com.ua

Ця модель посідає п'яте місце і є культовим преміальним електричним седаном. Tesla Model S демонструє вражаючу продуктивність, значну дальність пробігу та технологічний, футуристичний інтер'єр. Вважається символом електромобільної революції, який визначає стандарти для всієї індустрії.

Tesla Model S продовжує залишатися привабливим автомобілем на вторинному ринку завдяки своїм інноваційним рішенням. У листопаді 2025 року ця модель знайшла своїх господарів серед 150 українців.

4. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

Джерело: ev-database.org

Електрична версія легендарного хетчбека. Модель пропонує звичну німецьку надійність та ергономіку без кардинальних змін у дизайні. e-Golf ідеально підходить для тих, хто переходить на електромобільність, але цінує традиційний європейський стиль. Позиціонується як надійний та практичний міський автомобіль. За листопад 2025-го ця модель розійшлася серед 147 українських клієнтів.

3. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Джерело: edmunds.com

Це компактний електричний кросовер, який знаходиться на третьому місці в рейтингу. Model Y пропонує більше простору та практичності, зберігаючи всі переваги технологічної платформи Tesla. Вона чудово підходить для сімейного використання та тривалих подорожей. Її вибір відображає зростаючий попит на електричні SUV у преміум-сегменті. Протягом листопада 2025-го Tesla Model Y придбало 192 українських автовласників.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Джерело: rentluxecar.com

В цьому рейтингу модель посіла другу позицію і представляє сегмент високотехнологічних седанів. Tesla Model 3 вважається еталоном серед електромобілів і приваблює покупців, які цінують інновації та передові технології. У листопаді 2025 року модель Tesla Model 3 забрали додому 308 покупців з України.

1. Nissan Leaf

Nissan LeafДжерело: tesla-model-3.infocar.ua

Беззаперечний лідер внутрішнього ринку електромобілів і справжній "народний" електрокар. Він належить до початкового та середнього сегментів, пропонуючи доступність і перевірену надійність. У листопаді 2025 року цю модель обрали своїм транспортом 477 українців.

ТОП 10 моделей б/в електромобілів в Україні (інфографіка)

Топ-10 моделей електромобілів з пробігом, 11/2025 р.

Джерело: eauto.org.ua

У внутрішніх перепродажах незмінно домінує Nissan Leaf. Цей автомобіль залишається найбільш ліквідним на українському електроринку: його переваги — швидкий обіг та доступна вартість утримання.

Серед лінійки Tesla, Model 3 продається активніше, ніж преміальна Model Y. Це свідчить, що на вітчизняному ринку ціна залишається визначальним чинником при прийнятті рішення про купівлю.

Стійкий інтерес також викликає Volkswagen e-Golf — його цінують ті, хто шукає знайому універсальність "Гольфа" у поєднанні з перевагами електричного двигуна.

Що рухає внутрішнім ринком

На відміну від імпорту, де у листопаді панував справжній ажіотаж через наближення повернення ПДВ, внутрішній ринок живе за своїми законами. Тут важлива не новизна, а практичність. Покупці шукають автомобілі з відомою історією експлуатації в Україні, з доступними запчастинами та перевіреною надійністю.

Сегмент електромобілів залишається наймолодшим і на вторинному ринку – середній вік перепроданих минулого місяця автомобілів становив 6 років. Це суттєво менше загального показника ринку вживаних автомобілів, який зараз становить близько 16 років.

Внутрішній ринок (2 766 угод) тимчасово відійшов на другий план через бум імпорту, обслуговуючи попит на доступніші авто, що вже є в Україні. Tesla вперше обігнала Nissan у заліку брендів, що свідчить про якісну трансформацію ринку. Однак у рейтингу окремих моделей Nissan Leaf залишається недосяжним лідером.