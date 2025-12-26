ТОП 10 самых популярных новых электромобилей в Украине (ноябрь 2025)

Ноябрь 2025 стал месяцем, когда продажи новых электромобилей впервые преодолели психологическую отметку в 3 тысячи единиц. На основе данных от Института исследований авторынка мы составили для читателей Delo.ua рейтинг самых популярных новых электромобилей, ворвавшихся в топы авторынка в ноябре 2025 года.

География происхождения: китайское доминирование

Если посмотреть на VIN-коды новых электрокаров, то окажется 96% всех зарегистрированных машин китайского происхождения. Даже носящие логотипы европейских или японских брендов (Volkswagen, Honda) на самом деле сошли с конвейеров в КНР.

Это не случайность, а результат нескольких факторов:

низшие производственные затраты,

широкий модельный ряд на разный бюджет,

современные технологии,

и большая емкость батарей, быстрая доступность через независимых импортеров и хорошее оснащение в базовых комплектациях.

Рейтинг марок новых легковых электромобилей

Рейтинг продемонстрировал беспрекословное доминирование китайских производителей на украинском рынке электромобилей.

Топ-10 марок новых электромобилей с ноябрь 2025

Источник: eauto.org.ua

Бесспорным лидером месяца стал китайский производитель BYD, занимающий почти половину всего рынка новых электрокаров. Это, по сути, абсолютное доминирование.

Второе место занял Volkswagen, но он держится там исключительно благодаря китайской линейке ID. Фактически, почти все Volkswagen были китайского производства. То есть логотип европейский, а происхождение опять-таки азиатское.

Тройку лидеров замыкает премиальный китайский бренд Zeekr, уверенно обходящий традиционных японцев из Honda. Такой результат ясно демонстрирует готовность украинских покупателей инвестировать в дорогие технологические новинки.

Особенно поразило появление в топе новых технологических игроков: Xiaomi и Denza. Хотя объемы продаж еще невелики, сам факт присутствия этих брендов указывает на заметный интерес украинцев к их автомобильному дебюту.

А вот классический европейский премиум (Audi, Mercedes-Benz, BMW) в этом сегменте уступает более технологичным конкурентам с Востока.

Рейтинг по моделям автомобилей

Перейдем к конкретным моделям, выбранным украинскими покупателями. Ноябрьский топ-10 показывает значительные перестановки. Многолетние фавориты отошли на второй план, уступив место новинкам.

10. Honda e:NS1

Honda e:NS1

Источник: eauto.org.ua

Компактный кроссовер относится к среднему сегменту, разработанному специально для китайского рынка. Модель предлагает покупателям надежность и качество, присущее бренду Honda.

Honda e:NS1 имеет современный минималистичный интерьер и просты в использовании технологии. Несмотря на японский бренд, производство находится в Китае, что позволяет предлагать конкурентные цены.

9. BYD Yuan UP

BYD Yuan UP

Источник: guangcaiauto.com

Компактный городской кроссовер, представляющий начальный сегмент в линейке BYD. Это идеальный выбор для ежедневного использования в городе благодаря своим габаритам и доступности.

Yuan UP обеспечивает базовый набор функций и является одним из самых доступных электрокаров китайского гиганта. Модель привлекает внимание покупателей, делающих первые шаги в мир электромобильности без излишних затрат.

8. Zeekr 001

Zeekr 001

Источник: guangcaiauto.com

Zeekr 001 – это премиальный электрический shooting brake, ставший флагманом молодого бренда Zeekr. Модель известна своим выразительным дизайном, роскошным интерьером и исключительной динамикой.

Автомобиль активно конкурирует с такими гигантами, как Porsche Taycan и Tesla Model S, предлагая сравнительные характеристики значительно ниже. Это яркий пример того, как китайские премиальные бренды бросают вызов традиционной автомобильной иерархии.

7. BYD Sea Lion 07

BYD Sea Lion 07

Источник: chi-new-energy.com.ua

Стильный электрический кроссовер средне-высокого класса, позиционирующийся как конкурент Tesla Model Y. Модель получила динамичный дизайн, разработанный бывшим шеф-дизайнером Audi.

BYD Sea Lion 07 отличается инновационной платформой и ориентацией на спортивную управляемость. Sea Lion 07 является важной составляющей стратегии BYD по расширению ассортимента в сегменте технологических кроссоверов.

6. Honda e:NP2

Honda e:NP2

Источник: electri4ka.ua

Еще один представитель японского бренда с китайским производством. e:NP2 – это компактный кроссовер, который предлагает баланс между практичностью, технологиями и фирменной надежностью Honda.

Модель ориентирована на городское использование, обладает современной мультимедийной системой и достаточным запасом хода для повседневных нужд. Серия e:N Honda показывает, как традиционные производители адаптируются к электрической эре.

5. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Источник: terra-cars.com.ua

Компактный кроссовер из семейства Sea Lion, занимающий нишу между доступными и премиальными моделями BYD. Модель предлагает оптимальное соотношение размеров, функциональности и цены.

Sea Lion 06 привлекает покупателей, которые ищут современный электромобиль среднего класса с хорошим оснащением и достаточным пространством для семьи.

4. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Источник:e.skm.ltd

Инновационный кроссовер премиум-класса от китайского концерна Geely. Модель отличается футуристическим дизайном и использованием передовых технологий автономного вождения.

Zeekr 7X позиционируется как прямой конкурент европейским люксовым электрокарам, но с более агрессивной ценовой политикой. Технологическая начинка включает самые современные системы безопасности и комфорта, ранее доступные только в топовых немецких брендах.

3. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Источник:e.skm.ltd

Модель относится к среднему классу SUV и является одной из самых популярных в линейке BYD. Она отличается современным дизайном, большим запасом хода и высоким уровнем оснастки.

Song Plus предлагает идеальный баланс между комфортом, технологиями и ценой. Кроссовер, который долго был №1 на рынке, немного сдвинулся, но остается в тройке лидеров, демонстрируя стабильный спрос среди украинских покупателей.

2. Volkswagen ID. Unyx

Volkswagen ID. Unyx

Источник:electri4ka.ua

Стильное кросс-купе среднего класса разработано совместно с китайскими партнерами. Модель позиционируется как высокотехнологичный, но доступный семейный автомобиль с выразительным спортивным характером.

Volkswagen ID. Unyx украинцы оценили за дизайн, удачно сочетающий европейское воздержание с китайской смелостью форм. Модель стала подлинным локомотивом продаж немецкого бренда в Украине, подтверждая, что покупатели готовы доверять новым моделям от известных производителей.

1. BYD Leopard 3

BYD Leopard 3

Источник:electri4ka.ua

Новый бесспорный лидер рынка. Этот компактный внедорожник относится к премиальному сегменту, ориентированному на высокую проходимость и прочность. Модель является частью суббренда Fang Cheng Bao и отличается агрессивным, "квадратным" дизайном.

BYD Leopard 3 сразу занял первое место благодаря уникальному сочетанию: внешность классического SUV, электрическая начинка нового поколения и эксклюзивность, привлекающая внимание на дороге.

Модель привлекает покупателей, ищущих мощный и эксклюзивный электромобиль для активного отдыха, но не желающих переплачивать за традиционные премиальные бренды. Leopard 3 доказывает, что китайские производители умеют производить не только массовые, но и нишевые продукты высокого качества.

Рейтинг самых популярных электромобилей по моделям (инфографика)

Топ-10 моделей новых электромобилей, ноябрь 2025

Источник: eauto.org.ua

Что означают эти цифры для рынка

Ноябрьские показатели иллюстрируют несколько важных трендов. Во-первых, китайские бренды окончательно закрепились на украинском рынке и не собираются сдавать позиции. Так что 96% рынка – это фактическая монополия.

Во-вторых, покупатели готовы доверять новым игрокам, если они предлагают хорошее соотношение цены и качества. Появление в топе Xiaomi и Denza подтверждает, что украинский рынок открыт для экспериментов.

В-третьих, традиционная дилерская модель уступает новым форматам продаж. Пока классические официальные дилеры игнорировали сегмент электромобилей, инициативу перехватили независимые трейдеры и импортные мультибрендовые.

И в-четвертых, Chinese premium работает. Zeekr показывает солидные результаты, доказывая, что китайский бренд – это уже не всегда о чем-то бюджетном.

Мнение эксперта

Станислав Бучацкий, основатель Института исследований авторынка отметил, что рынок новых электромобилей демонстрирует невероятную динамику: +250% роста год от года.

"Преодоление планки в 3000 авто в месяц – это четкий сигнал, что электроавто стали массовым явлением. – комментирует Бучанский, – Пока классические официальные дилеры игнорировали этот сегмент, инициативу перехватили независимые трейдеры. Именно они насытили рынок китайскими авто, фактически выполняя работу официальных импортеров".

Впрочем, по словам эксперта, уже в 2026 году ситуация может измениться. К внутренним налоговым факторам прилагается внешнее давление: Китай постепенно вводит ограничения на экспорт отдельных технологий. В результате нынешние рекордные показатели рискуют остаться разовым пиком, а конфигурация рынка в следующем году, вероятно, претерпевает существенные изменения.

Что показала динамика рынка за ноябрь 2025 года

Ноябрь 2025 войдет в историю украинского автомобильного рынка как месяц очередного рекорда. За 30 дней украинский автопарк пополнился 3000+ новыми легковыми электромобилями. Это новый абсолютный максимум регистраций в месяц.

Интерес к электротяге стабильно растет прямо пропорционально приближению 1 января 2026 года, когда растаможка электромобилей подорожает из-за возврата НДС. Покупатели пытаются успеть приобрести новые электрокары к этой дате, что и подпитывает рекордный спрос.

Декабрь станет решающим месяцем для тех, кто хочет сэкономить четверть стоимости электромобиля, воспользовавшись последней возможностью растаможки без НДС. По предварительным прогнозам, декабрьские показатели могут превзойти даже ноябрьские рекорды, поскольку это практически последний шанс для массового импорта на выгодных условиях.