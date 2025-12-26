ТОП 10 найпопулярніших нових електромобілів в Україні (листопад 2025)

Листопад 2025 року став місяцем, коли продажі нових електромобілів вперше подолали психологічну позначку у 3 тисячі одиниць. На основі даних від Інституту досліджень авторинку ми склали для читачів Delo.ua рейтинг найпопулярніших нових електромобілів, що увірвалися в топи авторинку в листопаді 2025 року.

Географія походження: китайське домінування

Якщо поглянути на VIN-коди нових електрокарів, то виявиться 96% усіх зареєстрованих машин мають китайське походження. Навіть ті, що носять логотипи європейських чи японських брендів (Volkswagen, Honda), насправді зійшли з конвеєрів у КНР.

Це не випадковість, а результат декількох факторів:

нижчі виробничі витрати,

широкий модельний ряд на різний бюджет,

сучасні технології,

та велика ємність батарей, швидка доступність через незалежних імпортерів та хороше оснащення у базових комплектаціях.

Рейтинг марок нових легкових електромобілів

Рейтинг продемонстрував беззаперечне домінування китайських виробників на українському ринку електромобілів.

Топ-10 марок нових електромобілів з листопад 2025 рік

Джерело: eauto.org.ua

Беззаперечним лідером місяця став китайський виробник BYD, який займає майже половину всього ринку нових електрокарів. Це по суті, абсолютне домінування.

Друге місце посів Volkswagen, але тримається він там виключно завдяки китайській лінійці ID. Фактично, майже всі Фольксвагени були китайського виробництва. Тобто логотип європейський, а походження знову-таки азійське.

Трійку лідерів замикає преміальний китайський бренд Zeekr, який впевнено обходить традиційних японців з Honda. Такий результат яскраво демонструє готовність українських покупців інвестувати у дорогі технологічні новинки.

Особливо здивувала поява в топі нових технологічних гравців: Xiaomi та Denza. Хоча обсяги продажів ще невеликі, сам факт присутності цих брендів вказує на помітний інтерес українців до їхнього автомобільного дебюту.

А от класичний європейський преміум (Audi, Mercedes-Benz, BMW) у цьому сегменті поступається більш технологічним конкурентам зі Сходу.

Рейтинг за моделями автомобілів

Перейдемо до конкретних моделей, які обрали українські покупці. Листопадовий топ-10 демонструє суттєві перестановки. Багаторічні фаворити відійшли на другий план, поступившись місцем новинкам.

10. Honda e:NS1

Honda e:NS1

Джерело: eauto.org.ua

Компактний кросовер належить до середнього сегменту, розробленого спеціально для китайського ринку. Модель пропонує покупцям надійність та якість, притаманну бренду Honda.

Honda e:NS1 має сучасний мінімалістичний інтер'єр та прості у використанні технології. Незважаючи на японський бренд, виробництво розташоване в Китаї, що дозволяє пропонувати конкурентні ціни.

9. BYD Yuan UP

BYD Yuan UP

Джерело: guangcaiauto.com

Компактний міський кросовер, який представляє початковий сегмент у лінійці BYD. Це ідеальний вибір для щоденного використання у місті завдяки своїм габаритам та доступності.

Yuan UP забезпечує базовий набір функцій і є одним з найдоступніших електрокарів від китайського гіганта. Модель привертає увагу покупців, які роблять перші кроки в світ електромобільності без надмірних витрат.

8. Zeekr 001

Zeekr 001

Джерело: guangcaiauto.com

Zeekr 001 – це преміальний електричний shooting brake, який став флагманом молодого бренду Zeekr. Модель відома своїм виразним дизайном, розкішним інтер'єром та винятковою динамікою.

Автомобіль активно конкурує з такими гігантами, як Porsche Taycan та Tesla Model S, пропонуючи порівнянні характеристики за значно нижчу ціну. Це яскравий приклад того, як китайські преміальні бренди кидають виклик традиційній автомобільній ієрархії.

7. BYD Sea Lion 07

BYD Sea Lion 07

Джерело: chi-new-energy.com.ua

Стильний електричний кросовер середньо-високого класу, який позиціонується як конкурент Tesla Model Y. Модель отримала динамічний дизайн, розроблений колишнім шеф-дизайнером Audi.

BYD Sea Lion 07 вирізняється інноваційною платформою та орієнтацією на спортивну керованість. Sea Lion 07 є важливою складовою стратегії BYD щодо розширення асортименту в сегменті технологічних кросоверів.

6. Honda e:NP2

Honda e:NP2

Джерело: electri4ka.ua

Ще один представник японського бренда з китайським виробництвом. e:NP2 — це компактний кросовер, який пропонує баланс між практичністю, технологіями та фірмовою надійністю Honda.

Модель орієнтована на міське використання, має сучасну мультимедійну систему та достатній запас ходу для повсякденних потреб. Серія e:N від Honda показує, як традиційні виробники адаптуються до електричної ери.

5. BYD Sea Lion 06

BYD Sea Lion 06

Джерело: terra-cars.com.ua

Компактний кросовер із сімейства Sea Lion, який займає нішу між доступними та преміальними моделями BYD. Модель пропонує оптимальне співвідношення розмірів, функціональності та ціни.

Sea Lion 06 привертає увагу покупців, які шукають сучасний електромобіль середнього класу з хорошим оснащенням та достатнім простором для сім'ї.

4. Zeekr 7X

Zeekr 7X

Джерело:e.skm.ltd

Інноваційний кросовер преміум-класу від китайського концерну Geely. Модель вирізняється футуристичним дизайном та впровадженням передових технологій автономного водіння.

Zeekr 7X позиціонується як прямий конкурент європейським люксовим електрокарам, але з більш агресивною ціновою політикою. Технологічна начинка включає найсучасніші системи безпеки та комфорту, які раніше були доступні лише в топових німецьких брендах.

3. BYD Song Plus

BYD Song Plus

Джерело:e.skm.ltd

Модель належить до середнього класу SUV і є однією з найпопулярніших у лінійці BYD. Вона вирізняється сучасним дизайном, великим запасом ходу та високим рівнем оснащення.

Song Plus пропонує ідеальний баланс між комфортом, технологіями та ціною. Кросовер, який довго був № 1 на ринку, трохи посунувся, але залишається у трійці лідерів, демонструючи стабільний попит серед українських покупців.

2. Volkswagen ID. Unyx

Volkswagen ID. Unyx

Джерело:electri4ka.ua

Стильне крос-купе середнього класу, розроблене спільно з китайськими партнерами. Модель позиціонується як високотехнологічний, але доступний сімейний автомобіль з виразним спортивним характером.

Volkswagen ID. Unyx українці оцінили за дизайн, який вдало поєднує європейську стриманість з китайською сміливістю форм. Модель стала справжнім локомотивом продажів німецького бренду в Україні, підтверджуючи, що покупці готові довіряти новим моделям від відомих виробників.

1. BYD Leopard 3

BYD Leopard 3

Джерело:electri4ka.ua

Новий беззаперечний лідер ринку. Цей компактний позашляховик належить до преміального сегменту, орієнтованого на високу прохідність та міцність. Модель є частиною суббренду Fang Cheng Bao і відрізняється брутальним, "квадратним" дизайном.

BYD Leopard 3 одразу посів перше місце завдяки унікальному поєднанню: зовнішність класичного SUV, електрична начинка нового покоління та ексклюзивність, яка привертає увагу на дорозі.

Модель приваблює покупців, які шукають потужний та ексклюзивний електромобіль для активного відпочинку, але не хочуть переплачувати за традиційні преміальні бренди. Leopard 3 доводить, що китайські виробники вміють створювати не лише масові, а й нішеві продукти високої якості.

Рейтинг найпопулярніших електромобілів за моделями (інфографіка)

Топ-10 моделей нових електромобілів, листопад 2025

Джерело: eauto.org.ua

Що означають ці цифри для ринку

Листопадові показники ілюструють кілька важливих трендів. По-перше, китайські бренди остаточно закріпилися на українському ринку і не збираються здавати позиції. Тож 96% ринку – це фактична монополія.

По-друге, покупці готові довіряти новим гравцям, якщо ті пропонують хороше співвідношення ціни та якості. Поява в топі Xiaomi та Denza підтверджує, що український ринок відкритий до експериментів.

По-третє, традиційна дилерська модель поступається новим форматам продажу. Поки класичні офіційні дилери ігнорували сегмент електромобілів, ініціативу перехопили незалежні трейдери та мультибрендові імпортери.

І по-четверте, Chinese premium працює. Zeekr показує солідні результати, доводячи, що китайський бренд — це вже не завжди про щось бюджетне.

Думка експерта

Станіслав Бучацький, засновник Інституту досліджень авторинку зазначив, що ринок нових електромобілів демонструє неймовірну динаміку: +250% зростання рік до року.

“Подолання планки у 3000 авто за місяць – це чіткий сигнал, що електроавто стали масовим явищем. – коментує Бучанський, – Поки класичні офіційні дилери ігнорували цей сегмент, ініціативу перехопили незалежні трейдери. Саме вони наситили ринок китайськими авто, фактично виконуючи роботу офіційних імпортерів”.

Втім, за словами експерта, вже у 2026 році ситуація може змінитися. До внутрішніх податкових чинників додається зовнішній тиск: Китай поступово запроваджує обмеження на експорт окремих технологій. У результаті нинішні рекордні показники ризикують залишитися разовим піком, а конфігурація ринку в наступному році, ймовірно, зазнає суттєвих змін.

Що показала динаміка ринку за листопад 2025

Листопад 2025 року увійде в історію українського автомобільного ринку як місяць чергового рекорду. За 30 днів український автопарк поповнився 3000+ новими легковими електромобілями. Це новий абсолютний максимум реєстрацій за місяць.

Інтерес до електротяги стабільно зростає прямо пропорційно до наближення 1 січня 2026 року, коли розмитнення електромобілів подорожчає через повернення ПДВ. Покупці намагаються встигнути придбати нові електрокари до цієї дати, що й підживлює рекордний попит.

Грудень стане вирішальним місяцем для тих, хто хоче заощадити чверть вартості електромобіля, скориставшись останньою можливістю розмитнення без ПДВ. За попередніми прогнозами, грудневі показники можуть перевершити навіть листопадові рекорди, оскільки це буквально останній шанс для масового імпорту на вигідних умовах.