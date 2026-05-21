ТОП 10 самых популярных новых легковых авто в Украине (апрель 2026)

Апрель 2026 года стал месяцем интересной смены настроений на рынке новых автомобилей. По данным Института исследований авторынка, в течение апреля 2026 года украинцы и местные предприятия приобрели 5 726 новых легковых автомобилей. Читайте на Delo.ua больше об итоговом состоянии рынка новых авто за апрель 2026 года.

Рынок новых автомобилей: весенняя стабилизация

Динамика рынка новых легковых авто, апрель 2025–2026

Источник: eauto.org.ua

Подавляющее большинство новых легковых автомобилей (97,2%, или 5 568 авто) были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей отечественного производства составила 2,8% (158 авто). Впрочем, стоит понимать, что «украинское производство» предполагает преимущественно крупноузловую сборку или переоборудование, а сам сегмент остаётся очень небольшим и в значительной мере зависит от государственных заказов.

В месячном сравнении с мартом 2026 года импорт незначительно снизился (-2,5%), а в годовом сравнении с апрелем 2025 года зафиксировано сокращение на 4,5%. Эти цифры стоит читать в правильном контексте: после активного мартовского восстановления апрель демонстрирует естественную стабилизацию. По сути, типичная для рынка пауза после весеннего всплеска, хорошо знакомая дилерам.

Отечественная сборка, напротив, показала месячный прирост на 9,7%, хотя в годовом измерении сегмент всё ещё отстаёт на 15,1%. Доля в 2,8% от общего рынка пока не позволяет говорить о существенном влиянии на общий ландшафт.

Рейтинг по маркам автомобилей

Топ-10 производителей новых легковых автомобилей, апрель 2026

Источник: eauto.org.ua

Главное событие месяца — уверенная позиция китайского бренда BYD, который опередил даже таких гигантов, как Volkswagen. Toyota удерживает лидерство, однако теперь ей в затылок дышит не привычный европейский конкурент, а технологичный китайский производитель. BMW на третьем месте свидетельствует о том, что премиум-сегмент в Украине остаётся наименее уязвимым к экономическим колебаниям.

Рейтинг по моделям автомобилей

Главный тренд апреля 2026 года — продолжающаяся кроссоверизация. В первой десятке самых популярных моделей по-прежнему доминируют автомобили с повышенным клиренсом.

Однако апрель преподнёс заметный сюрприз: BMW 3 Series ворвался в первую пятёрку, напомнив, что классические драйверские седаны в Украине ещё не сдались. Рынок остаётся в структуре, характерной для последних лет, но с нарастающей китайской составляющей.

10. Volkswagen Touareg

Источник: topgear.com

Премиальный немецкий внедорожник замыкает апрельскую десятку. Volkswagen Touareg привлекает покупателей сочетанием роскошного салона, мощных двигателей и уверенного поведения как на асфальте, так и за его пределами.

Модель уверенно конкурирует в сегменте крупных премиальных SUV, где выбор особенно требователен, и стабильное присутствие в топе говорит само за себя. В апреле эту модель приобрели 108 украинцев.

9. Toyota Yaris Cross

Источник: infocar.ua

Компактный японский кроссовер удержал позиции в девятке. Toyota Yaris Cross привлекает покупателей сочетанием компактных габаритов, экономичных гибридных двигателей и традиционной японской надёжности.

Практичное решение для города с характером настоящего внедорожника — и именно таким его продолжают видеть украинские покупатели. Такой автомобиль в апреле оформили 110 раз.

8. Mazda CX-5

Источник: infocar.ua

Популярный кроссовер среднего класса от японского бренда сохранил позиции в апреле. Mazda CX-5 отличается фирменным языком дизайна Kodo, качественными материалами салона и сбалансированными ходовыми характеристиками.

Модель остаётся основным выбором для частной аудитории, ищущей баланс между ценой и комфортом. Эта модель стала удачной покупкой для 115 автомобилистов.

7. Volkswagen Tiguan

Источник: topgear.com

Один из самых популярных компактных кроссоверов в Европе сохранил позиции в апрельском топе. Volkswagen Tiguan привлекает покупателей практичным салоном, широкой линейкой двигателей и традиционным немецким качеством сборки.

Эту модель выбирают осознанно: за надёжность, ликвидность и развитую сервисную сеть. Апрель принёс Volkswagen Tiguan 117 новых владельцев.

6. Skoda Karoq

Источник: infocar.ua

Один из самых узнаваемых кроссоверов на украинском рынке сохранил высокие позиции в апреле. Skoda Karoq привлекает покупателей сбалансированным сочетанием размеров, качественного салона и доступной цены в рамках концерна Volkswagen. Модель выбирают за комфорт в городе и практичность в повседневном использовании. В апреле Skoda Karoq разошлась в количестве 120 экземпляров.

5. Skoda Kodiaq

Источник: nextcar.ua

Большой семейный кроссовер от чешского производителя сохраняет позиции в топе. Skoda Kodiaq остаётся основой продаж чешского бренда: просторный салон, практичность и традиционное качество концерна Volkswagen делают его идеальным выбором для больших семей. Апрельская статистика подтвердила неизменно высокий спрос на эту модель. В общей сложности 131 покупатель в апреле сделал выбор в пользу Skoda Kodiaq.

4. BMW 3 Series

Источник: topgear.com

Заметная апрельская новость — появление BMW 3 Series в первой пятёрке. На фоне повсеместного доминирования кроссоверов спрос на классические драйверские седаны в Украине по-прежнему высок. Часть аудитории, похоже, устала от кроссоверов и возвращается к классическим формам, но уже в премиум-исполнении. Регистрационные данные зафиксировали 147 новых владельцев BMW 3 Series в апреле.

3. Hyundai Tucson

Источник: infocar.ua

Современный корейский кроссовер удержал место в тройке лидеров. Hyundai Tucson предлагает хорошее оснащение по адекватной цене: корейцы умеют делать автомобиль, который выглядит дороже, чем стоит. Апрель лишь подтвердил стабильность спроса на эту модель. Свидетельством тому стали 198 первых регистраций Hyundai Tucson по итогам месяца.

2. Toyota RAV4

Источник: topgear.com

Легендарный японский кроссовер снова попал в двойку лидеров в апреле. Toyota RAV4 остаётся эталоном выбора несмотря на общие рыночные изменения. Модель удерживает высокие позиции благодаря гибридным версиям, высокой ликвидности и развитой сервисной сети.

В мире электрических новинок и китайских амбиций RAV4 — это остров стабильности, который особенно ценится в период неопределённости. Неудивительно, что апрель принёс модели целых 344 новых владельца.

1. Renault Duster

Источник: infocar.ua

Народный любимец сохранил лидирующие позиции и в апреле. Спрос на Duster стабильно высок благодаря активности корпоративного сектора и запросу на максимально практичное решение в бюджетном сегменте.

Это «честный» внедорожник, который доказывает: необязательно быть самым технологичным, чтобы быть в топе — достаточно быть наиболее рациональным выбором. С результатом в 363 регистрации Renault Duster уверенно возглавил апрельский рейтинг.

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто (инфографика)

ТОП-10 моделей самых популярных новых легковых авто, апрель 2026

Источник: eauto.org.ua

Люкс-сегмент

В течение апреля украинцы купили 5 автомобилей Aston Martin, 4 — Maserati, а также по 2 представителя брендов Bentley и Rolls-Royce. Безальтернативным лидером в премиально-спортивном классе остаётся Porsche с результатом в 68 зарегистрированных авто.

Такая активность в верхнем ценовом диапазоне свидетельствует: для определённой категории покупателей автомобиль остаётся не только средством передвижения, но и надёжным активом для сохранения капитала в эмоциональной форме.

Что показал апрель 2026 года

Апрель 2026 года стал месяцем, когда рынок новых автомобилей продемонстрировал новую расстановку сил. BYD впервые обошёл Volkswagen, кроссоверизация остаётся абсолютной, а Toyota удерживает лидерство в условиях нарастающей китайской конкуренции.

Появление BMW 3 Series в пятёрке лидеров намекает на то, что часть покупателей возвращается к классике, но уже в премиум-формате. Станет ли апрельская картина устойчивым трендом — покажет второе полугодие. Рынок адаптируется к новым ценовым условиям, электромобили набирают популярность, а покупатели всё чётче понимают, чего хотят: либо максимальной экономии на топливе, либо эмоций в премиум-классе.