ТОП 10 найпопулярніших нових легкових авто в Україні (квітень 2026)

Квітень 2026 року став місяцем цікавої зміни настроїв на ринку нових автомобілів. За даними Інституту досліджень авторинку, впродовж квітня 2026 року українці та місцеві підприємства придбали 5 726 нових легковиків. Читайте на Delo.ua більше про підсумковий стан ринку нових авто за квітень 2026 року.

Ринок нових автомобілів: весняна стабілізація

Динаміка ринку нових легкових авто, квітень 2025–2026

Переважна більшість нових легковиків (97,2%, або 5 568 авто) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків вітчизняного виробництва склала 2,8% (158 авто).

Втім, варто розуміти, що «українське виробництво» передбачає переважно великовузлове складання або переобладнання, а сам сегмент залишається дуже малим і значною мірою залежить від держзамовлень.

У місячному порівнянні з березнем 2026 року імпорт незначно знизився (-2,5%), а у річному порівнянні з квітнем 2025 року зафіксовано скорочення на 4,5%. Ці цифри варто читати у правильному контексті: після активного березневого відновлення квітень демонструє природну стабілізацію. По суті, типова для ринку пауза після весняного сплеску, добре знайома дилерам.

Вітчизняна складання, навпаки, показала місячний приріст на 9,7%, хоча у річному вимірі сегмент досі відстає на 15,1%. Частка у 2,8% від загального ринку поки не дозволяє говорити про суттєвий вплив на загальний ландшафт.

Рейтинг за марками автомобілів

Топ-10 виробників нових легковиків, квітень 2026

Головна подія місяця — впевнена позиція китайського бренду BYD, який випередив навіть таких гігантів, як Volkswagen. Toyota утримує лідерство, однак тепер їй у потилицю дихає не звичний європейський конкурент, а технологічний китайський виробник. BMW на третьому місці свідчить про те, що преміум-сегмент в Україні залишається найменш вразливим до економічних коливань.

Рейтинг за моделями автомобілів

Головний тренд квітня 2026 року — кросоверизація, що триває. У першій десятці найпопулярніших моделей як і раніше домінують автомобілі з підвищеним кліренсом.

Однак квітень підніс помітний сюрприз: BMW 3 Series ворвався у першу п'ятірку, нагадавши, що класичні драйверські седани в Україні ще не здалися. Ринок залишається у структурі, характерній для останніх років, але з наростаючою китайською складовою.

10. Volkswagen Touareg

Преміальний німецький позашляховик замикає квітневу десятку. Volkswagen Touareg приваблює покупців поєднанням розкішного салону, потужних двигунів та впевненої поведінки як на асфальті, так і за його межами.

Модель впевнено конкурує у сегменті великих преміальних SUV, де вибір особливо вибагливий, і стабільна присутність у топі говорить сама за себе. У квітні цю модель придбали 108 українців.

9. Toyota Yaris Cross

Компактний японський кросовер утримав позиції у дев'ятці. Toyota Yaris Cross приваблює покупців поєднанням компактних габаритів, економічних гібридних двигунів та традиційної японської надійності.

Практичне рішення для міста з характером справжнього позашляховика, і саме таким його продовжують бачити українські покупці. Таку машину у квітні оформили 110 разів.

8. Mazda CX-5

Популярний кросовер середнього класу від японського бренду зберіг позиції у квітні. Mazda CX-5 вирізняється фірмовою мовою дизайну Kodo, якісними матеріалами салону та збалансованими ходовими характеристиками. Модель залишається основним вибором для приватної аудиторії, що шукає баланс між ціною та комфортом. Ця модель стала успішною покупкою 115 автомобілістів.

7. Volkswagen Tiguan

Один із найпопулярніших компактних кросоверів у Європі зберіг позиції у квітневому топі. Volkswagen Tiguan приваблює покупців практичним салоном, широкою лінійкою двигунів та традиційною німецькою якістю збирання.

Цю модель обирають свідомо: за надійність, ліквідність і розвинену сервісну мережу. Квітень приніс Volkswagen Tiguan 117 нових власників.

6. Skoda Karoq

Один із найвпізнаваніших кросоверів на українському ринку зберіг високі позиції у квітні. Skoda Karoq приваблює покупців збалансованим поєднанням розмірів, якісного салону та доступної ціни в рамках концерну Volkswagen.

Модель обирають за комфорт у місті та практичність у повсякденному використанні. Так, у квітні Skoda Karoq розійшлася у кількості 120 примірників.

5. Skoda Kodiaq

Великий сімейний кросовер від чеського виробника зберігає позиції в топі. Skoda Kodiaq залишається основою продажів чеського бренду: просторий салон, практичність та традиційна якість концерну Volkswagen роблять його ідеальним вибором для великих родин.

Квітнева статистика підтвердила незмінно високий попит на цю модель. Загалом 131 покупець у квітні зробив вибір на користь Skoda Kodiaq.

4. BMW 3 Series

Помітна квітнева новина — поява BMW 3 Series у першій п'ятірці. На тлі повсюдного домінування кросоверів попит на класичні драйверські седани в Україні досі високий. Частина аудиторії, схоже, втомилася від кросоверів і повертається до класичних форм, але вже у преміум-виконанні. Реєстраційні дані зафіксували 147 нових власників BMW 3 Series у квітні.

3. Hyundai Tucson

Сучасний корейський кросовер утримав місце у трійці лідерів. Hyundai Tucson пропонує хороше оснащення за адекватну ціну: корейці вміють робити автомобіль, який виглядає дорожче, ніж коштує.

Квітень лише підтвердив стабільність попиту на цю модель. Свідченням цього стали 198 перших реєстрацій Hyundai Tucson за підсумками місяця.

2. Toyota RAV4

Легендарний японський кросовер знову потрапив у двійку лідерів у квітні. Toyota RAV4 залишається еталоном вибору попри загальні ринкові зміни. Модель утримує високі позиції завдяки гібридним версіям, високій ліквідності та розвиненій сервісній мережі. У світі електричних новинок та китайських амбіцій RAV4 — це острів стабільності, який особливо цінується в період невизначеності. Не дивно, що квітень приніс моделі аж 344 нових власники.

1. Renault Duster

Народний улюбленець зберіг лідерські позиції і у квітні. Попит на Duster стабільно високий завдяки активності корпоративного сектору та запиту на максимально практичне рішення в бюджетному сегменті.

Це «чесний» позашляховик, який доводить: не обов'язково бути найтехнологічнішим, щоб бути в топі — достатньо бути найбільш раціональним вибором. З результатом у 363 реєстрації Renault Duster впевнено очолив квітневий рейтинг.

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто (інфографіка)

ТОП-10 моделей найпопулярніших нових легкових авто, квітень 2026

Люкс-сегмент

Впродовж квітня українці купили 5 автомобілів Aston Martin, 4 — Maserati, а також по 2 представники брендів Bentley та Rolls-Royce. Безальтернативним лідером у преміально-спортивному класі залишається Porsche з результатом у 68 зареєстрованих авто.

Така активність у верхньому ціновому діапазоні свідчить: для певної категорії покупців автомобіль залишається не лише засобом пересування, а й надійним активом для збереження капіталу в емоційній формі.

Що показав квітень 2026 року?

Квітень 2026 року став місяцем, коли ринок нових автомобілів продемонстрував нову розстановку сил. BYD вперше обійшов Volkswagen, кросоверизація залишається абсолютною, а Toyota утримує лідерство в умовах наростаючої китайської конкуренції.

Поява BMW 3 Series у п'ятірці лідерів натякає, що частина покупців повертається до класики, але вже у преміум-форматі.

Чи стане квітнева картина стійким трендом — покаже друге півріччя. Ринок адаптується до нових цінових умов, електромобілі набирають популярність, а покупці дедалі чіткіше розуміють, чого хочуть: або максимальної економії на пальному, або емоцій у преміум-класі.