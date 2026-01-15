- Категория
ТОП 10 самых популярных пригнанных электромобилей в Украине (декабрь 2025)
Рынок подержанных электромобилей продемонстрировал взрывной рост в декабре 2025 года. Последний месяц года стал месяцем кардинальных рекордов в структуре ввоза авто из-за границы. По данным Института исследований авторынка, привезенных подержанных электромобилей на первую регистрацию за 2025 год было продано 84 364 тысяч.
Импорт вырос на 230,3% по сравнению с ноябрем, а в годовом исчислении взлетел на 687,3%. Такие объемы объясняются ажиотажем перед завершением льгот: украинцы массово спешили ввезти электрокары до 31 декабря, чтобы не платить НДС. Читайте на Delo.ua больше о финальном состоянии вторичного рынка автомобилей за декабрь 2025 года.
- Тенденция рынка по состоянию на декабрь
- ТОП-10 марок легковушек с пробегом
- Топ-10 моделей свежепригнанных авто за декабрь 2025
- ТОП 10 моделей электромобилей б/у в Украине (инфографика)
- Средний возраст и премиальные новинки
- Итоги 2025 года
Тенденция рынка по состоянию на декабрь
Декабрь 2025 года войдет в историю украинского авторынка как месяц абсолютного рекорда импорта подержанных электромобилей. Декабрьскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:
- завершение льготного периода для электромобилей (31 декабря 2025 г.);
- массовая регистрация электрокаров, импортированных и отремонтированных ранее;
- спекулятивные закупки электромобилей "на склад" с расчетом на последующую перепродажу;
- прагматический подход украинцев к экономии НДС в последний возможный момент.
ТОП-10 марок легковушек с пробегом
Настоящей сенсацией декабря стала Tesla (24 140 продаж) на первом месте! Американский производитель электромобилей, официально не представленный в Украине, обогнал всех традиционных гигантов. Это беспрецедентная ситуация, когда "серый" импорт высокотехнологичных электрокаров победил всех конкурентов. Причина очевидна – массовый ввоз Tesla перед окончанием льгот.
На втором месте Nissan (8455 продаж), марка, которая остается популярной благодаря огромному парку доступных электромобилей, в первую очередь Leaf.
Третье место занимает KIA (7808 продаж). Корейский бренд продолжает быть востребован благодаря простоте поиска запчастей и конкурентным ценам на аукционах.
Также в десятке стабильно представлены бренды Volkswagen (5700 регистраций) и Hyundai (7353 продаж).
Топ-10 моделей свежепригнанных авто за декабрь 2025
Декабрь 2025 окончательно закрепил доминирование электромобилей в структуре импорта. Модельный рейтинг возглавляют "звезды" американских аукционов.
10. Audi e-tron
Премиальный немецкий электрокроссовер занимает девятую позицию, подтверждая интерес украинцев к люксовому электрическому сегменту. Audi e-tron – это сочетание элегантного дизайна, передовых технологий и высокого уровня комфорта.
Этот электрокроссовер выбирают те, для кого важен статус, качество отделки салона и узнаваемость премиального бренда. e-tron предлагает впечатляющий запас хода и комфортную езду. За декабрь 2025 года Audi e-tron стал одним из самых популярных премиальных электромобилей среди импортируемых авто – 2458 регистраций.
9. Volkswagen e-Golf
Электрическая версия легендарного немецкого хэтчбека занимает седьмое место. Volkswagen e-Golf – это сочетание традиционного качества Golf с экологичностью и экономичностью электротяги.
Volkswagen e-Golf идеально подходит для города благодаря компактным размерам и достаточному запасу хода для ежедневных поездок. Модель ценят за знакомый дизайн и германскую надежность. В декабре 2025 года Volkswagen e-Golf остается популярным выбором среди компактных электрохэтчбеков. Это подтвердили 2716 украинцев, выбрав именно "гольфа".
8. Chevrolet Bolt EV
Практичный американский электрохэтчбек замыкает десятку популярнейших импортных моделей. Chevrolet Bolt EV особенно востребован среди автомобилей, прибывающих из США.
Bolt выбирают для его доступности, достаточного запаса хода и компактных размеров для города. Это идеальный вариант для ищущих надежный электромобиль за адекватную цену. В декабре 2025 года Chevrolet Bolt EV вошел в топ-10 благодаря последней волне импорта из США, став выбором 2914 украинцев.
7. Tesla Model S
Флагманский электрический седан Tesla занимает восьмое место в декабрьском рейтинге. Tesla Model S – это воплощение роскоши, производительности и технологий в мире электромобилей.
Авто славится своим невероятным ускорением, большим запасом хода и премиальным интерьером. Model S выбирают те, кто ценит статус и максимальную производительность. За декабрь 2025 года эта модель стала популярным выбором среди 3038 ценителей премиального сегмента импорта.
6. Renault ZOE
Французский компактный электромобиль занимает шестое место в рейтинге. Renault ZOE – это один из самых доступных европейских электрокаров, доказавший свою практичность годами эксплуатации.
ZOE идеально подходит для городских поездок благодаря небольшим размерам и экономичности. Его ценят за низкую стоимость эксплуатации и умеренную цену на вторичном рынке. За декабрь 2025-го Renault ZOE демонстрирует стабильный спрос среди ищущих доступный европейский электромобиль – 3387 регистраций.
5. Hyundai Kona Electric
Корейский компактный электрокроссовер занимает пятое место в рейтинге. Hyundai Kona Electric привлекает внимание своим современным внешним видом, большим запасом хода и технологическим оснащением.
Это автомобиль для ищущих баланс между практичностью кроссовера и экономичностью электротяги. Hyundai Kona подходит как для города, так и для долгих поездок. Популярность в декабре 2025 года связана со стремлением покупателей успеть импортировать качественный электрокроссовер до окончания льгот. Такую машину успели приобрести к растаможке 4123 покупателя.
4. KIA Niro
Корейский компактный кроссовер занимает четвертое место в рейтинге. KIA Niro (в гибридной и электрической версиях) привлекает внимание экономичностью, удобством и надежностью корейской сборки.
Это автомобиль для тех, кто ищет практичность и современные технологии по разумной цене. KIA Niro отличается универсальностью и подходит для разных сценариев использования. В декабре 2025 года KIA Niro стал одним из самых популярных корейских импортных электрокроссоверов, сделав счастливыми 5087 автовладельцев.
3. Nissan Leaf
На третьем месте – пионер массового рынка электромобилей. Nissan Leaf считается наиболее доступным электрокаром, доказавшим свою надежность годами эксплуатации по всему миру.
Leaf идеально подходит для городских поездок благодаря компактным размерам и достаточному запасу хода для ежедневных нужд. Его ценят за простоту в обслуживании, низкую стоимость эксплуатации и умеренную цену на вторичном рынке. За декабрь 2025 года Nissan Leaf продолжает демонстрировать высокий спрос среди тех, кто успел растаможить электромобиль без НДС. И это ярко показывает 7488 регистраций авто.
2. Tesla Model 3
Электрический седан Tesla занимает второе место и становится серебряным призером декабрьского рейтинга. Tesla Model 3 – это воплощение минимализма, технологий и производительности в одном корпусе.
Автомобиль славится своим футуристическим интерьером с большим центральным экраном, впечатляющим ускорением и передовым автопилотом. Model 3 выбирают те, кто ценит инновации, быстроту и стиль Tesla. За декабрь 2025 года эта модель стала хитом среди 9204 украинских покупателей, которые спешили импортировать ее до конца льготного периода.
1. Tesla Model Y
Абсолютный лидер декабря 2025 и всего года – электрический кроссовер Tesla Model Y. Это историческая победа: впервые в украинской практике импорта самым популярным автомобилем стал не традиционный дизельный универсал или хэтчбек, а высокотехнологичный электромобиль.
Model Y сочетает пространство и практичность SUV с передовыми технологиями и динамикой Tesla. Автомобиль предлагает большой салон, значительный запас хода и скорость зарядки, что делает его идеальным для семейного использования. В декабре 2025 года Tesla Model Y стала абсолютным бестселлером импорта (10553 регистраций), что ярко демонстрирует влияние законодательных изменений на поведение покупателей и будущее электромобильности в Украине.
ТОП 10 моделей электромобилей б/у в Украине (инфографика)
Средний возраст и премиальные новинки
Средний возраст легковых электромобилей, влившихся в украинский парк в течение декабря 2025 года, остается на уровне 8-9 лет. Это подтверждает, что украинцы импортируют в отношении молодых автомобилей, имеющих значительный ресурс эксплуатации и современное оборудование.
Интересно, что среди свежепригнанных автомобилей декабря появились и настоящие шедевры автомобильного искусства. Украинский автопарк пополнился следующими легковушками премиум-категории: сотни Porsche, десятки Maserati, несколько Rolls-Royce и Bentley. Хотя количество таких автомобилей статистически незначительно, их присутствие свидетельствует о наличии платежеспособного спроса на эксклюзивный транспорт даже в сложные времена.
Итоги 2025 года
Таким образом, декабрь 2025 стал кульминационным месяцем для украинского импорта подержанных автомобилей. Всего за 2025 год в страну прибыло 84,4 тысяч электромобилей с пробегом — абсолютный рекорд, удваивавший показатели предыдущего года.
Это свидетельствует о чрезвычайно высокой активности рынка и готовности украинцев инвестировать в качественный электротранспорт из-за рубежа, особенно, когда была возможность сэкономить на законодательных льготах. Эпоха массового импорта электромобилей без НДС завершилась, но оставила после себя кардинально обновленный украинский автопарк.