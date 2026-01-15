ТОП 10 самых популярных пригнанных электромобилей в Украине (декабрь 2025)

Рынок подержанных электромобилей продемонстрировал взрывной рост в декабре 2025 года. Последний месяц года стал месяцем кардинальных рекордов в структуре ввоза авто из-за границы. По данным Института исследований авторынка , привезенных подержанных электромобилей на первую регистрацию за 2025 год было продано 84 364 тысяч. Импорт вырос на 230,3% по сравнению с ноябрем, а в годовом исчислении взлетел на 687,3%. Такие объемы объясняются ажиотажем перед завершением льгот: украинцы массово спешили ввезти электрокары до 31 декабря, чтобы не платить НДС. Читайте на Delo.ua больше о финальном состоянии вторичного рынка автомобилей за декабрь 2025 года.

Тенденция рынка по состоянию на декабрь

Декабрь 2025 года войдет в историю украинского авторынка как месяц абсолютного рекорда импорта подержанных электромобилей. Декабрьскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:

завершение льготного периода для электромобилей (31 декабря 2025 г.);

массовая регистрация электрокаров, импортированных и отремонтированных ранее;

спекулятивные закупки электромобилей "на склад" с расчетом на последующую перепродажу;

прагматический подход украинцев к экономии НДС в последний возможный момент.

ТОП-10 марок легковушек с пробегом

Топ-10 марок подержанных электромобилей, декабрь 2025 года

Источник: eauto.org.ua

Настоящей сенсацией декабря стала Tesla (24 140 продаж) на первом месте! Американский производитель электромобилей, официально не представленный в Украине, обогнал всех традиционных гигантов. Это беспрецедентная ситуация, когда "серый" импорт высокотехнологичных электрокаров победил всех конкурентов. Причина очевидна – массовый ввоз Tesla перед окончанием льгот.

На втором месте Nissan (8455 продаж), марка, которая остается популярной благодаря огромному парку доступных электромобилей, в первую очередь Leaf.

Третье место занимает KIA (7808 продаж). Корейский бренд продолжает быть востребован благодаря простоте поиска запчастей и конкурентным ценам на аукционах.

Также в десятке стабильно представлены бренды Volkswagen (5700 регистраций) и Hyundai (7353 продаж).

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за декабрь 2025

Декабрь 2025 окончательно закрепил доминирование электромобилей в структуре импорта. Модельный рейтинг возглавляют "звезды" американских аукционов.

10. Audi e-tron

Audi e-tron

Источник:edmunds.com

Премиальный немецкий электрокроссовер занимает девятую позицию, подтверждая интерес украинцев к люксовому электрическому сегменту. Audi e-tron – это сочетание элегантного дизайна, передовых технологий и высокого уровня комфорта.

Этот электрокроссовер выбирают те, для кого важен статус, качество отделки салона и узнаваемость премиального бренда. e-tron предлагает впечатляющий запас хода и комфортную езду. За декабрь 2025 года Audi e-tron стал одним из самых популярных премиальных электромобилей среди импортируемых авто – 2458 регистраций.

9. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

Источник: ev-database.org

Электрическая версия легендарного немецкого хэтчбека занимает седьмое место. Volkswagen e-Golf – это сочетание традиционного качества Golf с экологичностью и экономичностью электротяги.

Volkswagen e-Golf идеально подходит для города благодаря компактным размерам и достаточному запасу хода для ежедневных поездок. Модель ценят за знакомый дизайн и германскую надежность. В декабре 2025 года Volkswagen e-Golf остается популярным выбором среди компактных электрохэтчбеков. Это подтвердили 2716 украинцев, выбрав именно "гольфа".

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Источник: i.infocar.ua

Практичный американский электрохэтчбек замыкает десятку популярнейших импортных моделей. Chevrolet Bolt EV особенно востребован среди автомобилей, прибывающих из США.

Bolt выбирают для его доступности, достаточного запаса хода и компактных размеров для города. Это идеальный вариант для ищущих надежный электромобиль за адекватную цену. В декабре 2025 года Chevrolet Bolt EV вошел в топ-10 благодаря последней волне импорта из США, став выбором 2914 украинцев.

7. Tesla Model S

Tesla Model S

Источник: automotive24.com.ua

Флагманский электрический седан Tesla занимает восьмое место в декабрьском рейтинге. Tesla Model S – это воплощение роскоши, производительности и технологий в мире электромобилей.

Авто славится своим невероятным ускорением, большим запасом хода и премиальным интерьером. Model S выбирают те, кто ценит статус и максимальную производительность. За декабрь 2025 года эта модель стала популярным выбором среди 3038 ценителей премиального сегмента импорта.

6. Renault ZOE

Renault Zoe

Источник: i.infocar.ua

Французский компактный электромобиль занимает шестое место в рейтинге. Renault ZOE – это один из самых доступных европейских электрокаров, доказавший свою практичность годами эксплуатации.

ZOE идеально подходит для городских поездок благодаря небольшим размерам и экономичности. Его ценят за низкую стоимость эксплуатации и умеренную цену на вторичном рынке. За декабрь 2025-го Renault ZOE демонстрирует стабильный спрос среди ищущих доступный европейский электромобиль – 3387 регистраций.

5. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Источник: e-motors.com.ua

Корейский компактный электрокроссовер занимает пятое место в рейтинге. Hyundai Kona Electric привлекает внимание своим современным внешним видом, большим запасом хода и технологическим оснащением.

Это автомобиль для ищущих баланс между практичностью кроссовера и экономичностью электротяги. Hyundai Kona подходит как для города, так и для долгих поездок. Популярность в декабре 2025 года связана со стремлением покупателей успеть импортировать качественный электрокроссовер до окончания льгот. Такую машину успели приобрести к растаможке 4123 покупателя.

4. KIA Niro

KIA Niro

Источник: e-motors.com.ua

Корейский компактный кроссовер занимает четвертое место в рейтинге. KIA Niro (в гибридной и электрической версиях) привлекает внимание экономичностью, удобством и надежностью корейской сборки.

Это автомобиль для тех, кто ищет практичность и современные технологии по разумной цене. KIA Niro отличается универсальностью и подходит для разных сценариев использования. В декабре 2025 года KIA Niro стал одним из самых популярных корейских импортных электрокроссоверов, сделав счастливыми 5087 автовладельцев.

3. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Источник: tesla-model-3.infocar.ua

На третьем месте – пионер массового рынка электромобилей. Nissan Leaf считается наиболее доступным электрокаром, доказавшим свою надежность годами эксплуатации по всему миру.

Leaf идеально подходит для городских поездок благодаря компактным размерам и достаточному запасу хода для ежедневных нужд. Его ценят за простоту в обслуживании, низкую стоимость эксплуатации и умеренную цену на вторичном рынке. За декабрь 2025 года Nissan Leaf продолжает демонстрировать высокий спрос среди тех, кто успел растаможить электромобиль без НДС. И это ярко показывает 7488 регистраций авто.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Источник: ionity.ua

Электрический седан Tesla занимает второе место и становится серебряным призером декабрьского рейтинга. Tesla Model 3 – это воплощение минимализма, технологий и производительности в одном корпусе.

Автомобиль славится своим футуристическим интерьером с большим центральным экраном, впечатляющим ускорением и передовым автопилотом. Model 3 выбирают те, кто ценит инновации, быстроту и стиль Tesla. За декабрь 2025 года эта модель стала хитом среди 9204 украинских покупателей, которые спешили импортировать ее до конца льготного периода.

1. Tesla Model Y

ТОП-10 "свежепригнанных" электромобилей в Украине (Декабрь 2025)

Абсолютный лидер декабря 2025 и всего года – электрический кроссовер Tesla Model Y. Это историческая победа: впервые в украинской практике импорта самым популярным автомобилем стал не традиционный дизельный универсал или хэтчбек, а высокотехнологичный электромобиль.

Model Y сочетает пространство и практичность SUV с передовыми технологиями и динамикой Tesla. Автомобиль предлагает большой салон, значительный запас хода и скорость зарядки, что делает его идеальным для семейного использования. В декабре 2025 года Tesla Model Y стала абсолютным бестселлером импорта (10553 регистраций), что ярко демонстрирует влияние законодательных изменений на поведение покупателей и будущее электромобильности в Украине.

ТОП 10 моделей электромобилей б/у в Украине (инфографика)

Топ-10 моделей электромобилей с пробегом, 12.2025

Источник: eauto.org.ua

Средний возраст и премиальные новинки

Средний возраст легковых электромобилей, влившихся в украинский парк в течение декабря 2025 года, остается на уровне 8-9 лет. Это подтверждает, что украинцы импортируют в отношении молодых автомобилей, имеющих значительный ресурс эксплуатации и современное оборудование.

Интересно, что среди свежепригнанных автомобилей декабря появились и настоящие шедевры автомобильного искусства. Украинский автопарк пополнился следующими легковушками премиум-категории: сотни Porsche, десятки Maserati, несколько Rolls-Royce и Bentley. Хотя количество таких автомобилей статистически незначительно, их присутствие свидетельствует о наличии платежеспособного спроса на эксклюзивный транспорт даже в сложные времена.

Итоги 2025 года

Таким образом, декабрь 2025 стал кульминационным месяцем для украинского импорта подержанных автомобилей. Всего за 2025 год в страну прибыло 84,4 тысяч электромобилей с пробегом — абсолютный рекорд, удваивавший показатели предыдущего года.

Это свидетельствует о чрезвычайно высокой активности рынка и готовности украинцев инвестировать в качественный электротранспорт из-за рубежа, особенно, когда была возможность сэкономить на законодательных льготах. Эпоха массового импорта электромобилей без НДС завершилась, но оставила после себя кардинально обновленный украинский автопарк.