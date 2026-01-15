ТОП 10 найпопулярніших пригнаних електромобілів в Україні (грудень 2025)

Ринок вживаних авто продемонстрував вибуховий ріст у грудні 2025 року. Останній місяць року став місяцем кардинальних рекордів у структурі ввезення авто з-за кордону. За даними Інституту досліджень авторинку, привезених вживаних електромобілів на першу реєстрацію за 2025 рік було продано 84 364 тисячі. Імпорт зріс на 230,3% порівняно з листопадом, а в річному вимірі злетів на 687,3%. Такі обсяги пояснюються ажіотажем перед завершенням пільг: українці масово поспішали завезти електрокари до 31 грудня, щоб не платити ПДВ. Читайте на Delo.ua більше про фінальний стан вторинного ринку авто за грудень 2025 року.

Тенденція ринку станом на грудень

Грудень 2025 року увійде в історію українського авторинку як місяць абсолютного рекорду імпорту вживаних автомобілів. Грудневу структуру імпорту визначили кілька ключових факторів:

завершення пільгового періоду для електромобілів (31 грудня 2025);

масова реєстрація електрокарів, імпортованих та відремонтованих раніше;

спекулятивні закупівлі електромобілів "на склад" із розрахунком на подальший перепродаж;

прагматичний підхід українців до економії на ПДВ у останній можливий момент.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом

Топ-10 марок вживаних електромобілів, грудень 2025 рік

Джерело: eauto.org.ua

Справжньою сенсацією грудня стала Tesla (24140 продажів) на першому місці! Американський виробник електромобілів, який офіційно не представлений в Україні, обігнав усіх традиційних гігантів. Це безпрецедентна ситуація, коли "сірий" імпорт високотехнологічних електрокарів переміг усіх конкурентів. Причина очевидна — масовий ввіз Tesla перед закінченням пільг.

На другому місці Nissan (8455 продажів), марка, яка залишається популярною завдяки величезному парку доступних електромобілів, насамперед Leaf.

Третє місце посідає KIA (7808 продажів). Корейський бренд продовжує бути затребуваним завдяки простоті пошуку запчастин та конкурентним цінам на аукціонах.

Також у десятці стабільно представлені бренди Volkswagen (5700 реєстрацій) та Hyundai (7353 продажів).

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за грудень 2025

Грудень 2025 року остаточно закріпив домінування електромобілів у структурі імпорту. Модельний рейтинг очолюють "зірки" американських аукціонів.

10. Audi e-tron

Audi e-tron

Джерело:edmunds.com

Преміальний німецький електрокросовер посідає дев'яту позицію, підтверджуючи інтерес українців до люксового електричного сегменту. Audi e-tron — це поєднання елегантного дизайну, передових технологій та високого рівня комфорту.

Цей електрокросовер обирають ті, для кого важливий статус, якість оздоблення салону та впізнаваність преміального бренду. e-tron пропонує вражаючий запас ходу та комфортну їзду. За грудень 2025-го Audi e-tron став одним із найпопулярніших преміальних електромобілів серед імпортованих авто – 2458 реєстрацій.

9. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

Джерело: ev-database.org

Електрична версія легендарного німецького хетчбека посідає сьоме місце. Volkswagen e-Golf — це поєднання традиційної якості Golf із екологічністю та економічністю електротяги.

Volkswagen e-Golf ідеально підходить для міста завдяки компактним розмірам та достатньому запасу ходу для щоденних поїздок. Модель цінують за знайомий дизайн та німецьку надійність. У грудні 2025 року Volkswagen e-Golf залишається популярним вибором серед компактних електрохетчбеків. Це підтвердили 2716 українців, обравши саме “гольфа”.

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Джерело: i.infocar.ua

Практичний американський електрохетчбек замикає десятку найпопулярніших імпортних моделей. Chevrolet Bolt EV особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США.

Bolt обирають за його доступність, достатній запас ходу та компактні розміри для міста. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає надійний електромобіль за адекватну ціну. У грудні 2025 року Chevrolet Bolt EV увійшов до топ-10 завдяки останній хвилі імпорту з США, ставши вибором 2914 українців.

7. Tesla Model S

Tesla Model S

Джерело: automotive24.com.ua

Флагманський електричний седан Tesla посідає восьме місце у грудневому рейтингу. Tesla Model S — це втілення розкоші, продуктивності та технологій у світі електромобілів.

Автомобіль славиться своїм неймовірним прискоренням, великим запасом ходу та преміальним інтер'єром. Model S обирають ті, хто цінує статус та максимальну продуктивність. За грудень 2025-го ця модель стала популярним вибором серед 3038 поціновувачів преміального сегменту імпорту.

6. Renault ZOE

Renault Zoe

Джерело: i.infocar.ua

Французький компактний електромобіль посідає шосте місце у рейтингу. Renault ZOE — це один із найдоступніших європейських електрокарів, який довів свою практичність роками експлуатації.

ZOE ідеально підходить для міських поїздок завдяки невеликим розмірам та економічності. Його цінують за низьку вартість експлуатації та помірну ціну на вторинному ринку. За грудень 2025-го Renault ZOE демонструє стабільний попит серед тих, хто шукає доступний європейський електромобіль – 3387 реєстрацій.

5. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Джерело: e-motors.com.ua

Корейський компактний електрокросовер займає п'яте місце у рейтингу. Hyundai Kona Electric привертає увагу своїм сучасним зовнішнім виглядом, великим запасом ходу та технологічним оснащенням.

Це автомобіль для тих, хто шукає баланс між практичністю кросовера та економічністю електротяги. Hyundai Kona підходить як для міста, так і для довгих поїздок. Популярність у грудні 2025 року пов'язана з прагненням покупців встигнути імпортувати якісний електрокросовер до закінчення пільг. Таку машину встигли придбати до розмитнення 4123 покупця.

4. KIA Niro

KIA Niro

Джерело: e-motors.com.ua

Корейський компактний кросовер посідає четверте місце у рейтингу. KIA Niro (у гібридній та електричній версіях) привертає увагу своєю економічністю, зручністю та надійністю корейської збірки.

Це автомобіль для тих, хто шукає практичність та сучасні технології за розумну ціну. KIA Niro вирізняється універсальністю та підходить для різних сценаріїв використання. У грудні 2025 року KIA Niro став одним із найпопулярніших корейських імпортних електрокросоверів, зробивши щасливими 5087 автовласників.

3. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Джерело: tesla-model-3.infocar.ua

На третьому місці — піонер масового ринку електромобілів. Nissan Leaf вважається найбільш доступним електрокаром, який довів свою надійність роками експлуатації по всьому світу.

Leaf ідеально підходить для міських поїздок завдяки компактним розмірам та достатньому запасу ходу для щоденних потреб. Його цінують за простоту в обслуговуванні, низьку вартість експлуатації та помірну ціну на вторинному ринку. За грудень 2025-го Nissan Leaf продовжує демонструвати високий попит серед тих, хто встиг розмитнити електромобіль без ПДВ. І це яскраво демонструє 7488 реєстрацій авто.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Джерело: ionity.ua

Електричний седан від Tesla посідає друге місце і стає срібним призером грудневого рейтингу. Tesla Model 3 – це втілення мінімалізму, технологій та продуктивності в одному корпусі.

Автомобіль славиться своїм футуристичним інтер'єром із величезним центральним дисплеєм, вражаючим прискоренням та передовим автопілотом. Model 3 обирають ті, хто цінує інновації, швидкість та стиль Tesla. За грудень 2025-го ця модель стала хітом серед 9204 українських покупців, які поспішали імпортувати її до кінця пільгового періоду.

1. Tesla Model Y

ТОП-10 "свіжопригнаних" електромобілів в Україні (Грудень 2025)

Абсолютний лідер грудня 2025 року та всього року – електричний кросовер Tesla Model Y. Це історична перемога: вперше в українській практиці імпорту найпопулярнішим автомобілем став не традиційний дизельний універсал чи хетчбек, а високотехнологічний електромобіль.

Model Y поєднує простір та практичність SUV із передовими технологіями та динамікою Tesla. Автомобіль пропонує великий салон, значний запас ходу та швидкість зарядки, що робить його ідеальним для сімейного використання. У грудні 2025 року Tesla Model Y стала абсолютним бестселером імпорту (10 553 реєстрацій), що яскраво демонструє вплив законодавчих змін на поведінку покупців та майбутнє електромобільності в Україні.

ТОП 10 моделей б/в електромобілів в Україні (інфографіка)

Топ-10 моделей електромобілів з пробігом, 12/2025 р.Джерело: eauto.org.ua

Середній вік та преміальні новинки

Середній вік легкових електромобілів, які влилися до українського парку впродовж грудня 2025 року, залишається на рівні 8-9 років. Це підтверджує, що українці імпортують відносно молоді автомобілі, які мають значний ресурс експлуатації та сучасне обладнання.

Цікаво, що серед свіжопригнаних авто грудня з'явилися і справжні шедеври автомобільного мистецтва. Український автопарк поповнився наступними легковиками преміум-категорії: сотні Porsche, десятки Maserati, кілька Rolls-Royce та Bentley. Хоча кількість таких автомобілів статистично незначна, їхня присутність свідчить про наявність платоспроможного попиту на ексклюзивний транспорт навіть у складні часи.

Підсумки 2025 року

Таким чином, грудень 2025 року став кульмінаційним місяцем для українського імпорту вживаних автомобілів. Загалом за 2025 рік до країни прибуло 84,4 тисячі електромобілів з пробігом — абсолютний рекорд, який подвоїв показники попереднього року.

Це свідчить про надзвичайно високу активність ринку та готовність українців інвестувати у якісний електротранспорт з-за кордону, особливо коли була можливість заощадити на законодавчих пільгах. Епоха масового імпорту електромобілів без ПДВ завершилася, але залишила після себе кардинально оновлений український автопарк.