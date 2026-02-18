ТОП 10 самых популярных пригнанных электромобилей в Украине (январь 2026)

Рынок подержанных автомобилей продемонстрировал кардинальное охлаждение в январе 2026 года. Первый месяц года стал месяцем резкого контраста с декабрьскими рекордами в структуре ввоза авто из-за границы. По данным Института исследований авторынка , всего 1 374 подержанных электромобиля получили первую регистрацию в январе 2026 года. Импорт упал на 94,5% по сравнению с декабрем, а в годовом исчислении сократился на 53,7%. Такие объемы объясняются завершением льготного периода: после 31 декабря вернулся НДС, и ажиотажный спрос мгновенно иссяк. Читайте на Delo.ua больше о финальном состоянии вторичного рынка автомобилей за декабрь 2025 года.

Тенденция рынка по состоянию на январь

Январь 2026 войдет в историю украинского авторынка как месяц резкой паузы после абсолютного рекорда импорта. Январскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:

возврат НДС на электромобили с 1 января 2026 года;

перенасыщение рынка после декабрьского ажиотажа;

доезд машин, застрявших в портах и ​​логистических терминалах;

ожидающая позиция покупателей, привыкающих к новой математике растаможки.

ТОП-10 марок электромобилей с пробегом

ТОП-10 марок легковушек с пробегом 2026

Даже при таких минимальных объемах иерархия лидеров остается достаточно стабильной.

Настоящей доминантой января остается Tesla (337 шт.) на первом месте – но это скорее инерция и доезд застрявших в портах и ​​логистических терминалах машин. Американский производитель электромобилей, официально не представленный в Украине, сохранил лидерство даже в условиях резкого сокращения импорта.

На втором месте Nissan (208 шт.) — марка, которая остается популярной благодаря бюджетному сегменту и огромному парку доступных электромобилей, в первую очередь Leaf.

Третье место занимает KIA (120 шт.). Корейский бренд продолжает быть востребован благодаря простоте поиска запчастей и конкурентным ценам на аукционах.

Также в десятке стабильно представлены бренды Hyundai (96 шт.) и Volkswagen (94 шт.).

Замыкают десятку Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz и BYD. Присутствие последнего бренда в импорте подержанных авто – интересный симптом того, что китайские электрички начали активно переходить из рук в руки уже как подержанные.

Топ-10 моделей свежепригнанных электромобилей за январь 2026

Январь 2026 продемонстрировал возвращение к «корням». Когда рынок штормит, люди возвращаются к проверенным и дешевым решениям. Модельный рейтинг возглавляют надежные и доступные "ветераны" импорта.

10. KIA Soul

KIA Soul

Харизматичный городской хэтчбек замыкает январский топ-10. KIA Soul отличается нестандартным дизайном, практичным кузовом и удобством в городе. Это автомобиль с характером, который выбирают те, кто ищет индивидуальность по разумной цене. Даже в условиях минимального импорта Soul нашел своего покупателя в январе 2026 года.

9. Tesla Model S

Tesla Model S

Флагманский электрический седан Tesla удерживается в топ-10 и в январе. Tesla Model S – это воплощение роскоши, производительности и технологий в мире электромобилей. Авто славится своим невероятным ускорением, большим запасом хода и премиальным интерьером. Model S выбирают те, кто ценит статус и максимальную производительность — и возврат НДС не остановил ценителей премиального сегмента.

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Практический американский электрохэтчбек сохраняет позиции в восьмерке. Chevrolet Bolt EV особенно востребован среди автомобилей, прибывающих из США. Bolt выбирают для его доступности, достаточного запаса хода и компактных размеров для города. Это идеальный вариант для ищущих надежный электромобиль за адекватную цену даже в условиях нового таможенного режима.

7. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Корейский компактный электрокроссовер содержится в семерке. Hyundai Kona Electric привлекает внимание своим современным внешним видом, большим запасом хода и технологическим оснащением. Это автомобиль для ищущих баланс между практичностью кроссовера и экономичностью электротяги. Hyundai Kona подходит как для города, так и для долгих поездок.

6. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

Электрическая версия легендарного германского хэтчбека сохраняет позиции в рейтинге. Volkswagen e-Golf – это сочетание традиционного качества Golf с экологичностью и экономичностью электротяги. e-Golf идеально подходит для города благодаря компактным размерам и достаточному запасу хода для ежедневных поездок.

Модель ценят за знакомый дизайн и германскую надежность. Примечательно, что средний возраст импортированных Volkswagen в январе составляет 7 лет – то есть преобладает именно e-Golf.

5. Renault ZOE

Renault ZOE

Французский компактный электромобиль занимает пятое место в рейтинге. Renault ZOE – это один из самых доступных европейских электрокаров, доказавший свою практичность годами эксплуатации. ZOE идеально подходит для городских поездок благодаря небольшим размерам и экономичности.

Его ценят за низкую стоимость эксплуатации и умеренную цену на вторичном рынке. В январе 2026 года Renault ZOE демонстрирует стабильный спрос среди ищущих доступный городской электромобиль.

4. KIA Niro

KIA Niro

Корейский компактный кроссовер занимает четвертое место в рейтинге. KIA Niro (в гибридной и электрической версиях) привлекает внимание экономичностью, удобством и надежностью корейской сборки.

Это автомобиль для тех, кто ищет практичность и современные технологии по разумной цене. KIA Niro отличается универсальностью и подходит для разных сценариев использования. В январе 2026 года KIA Niro остается стабильным выбором среди городских электрокроссоверов.

3. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Электрический кроссовер Tesla удерживается в тройке лидеров и в январе. Model Y сочетает пространство и практичность SUV с передовыми технологиями и динамикой Tesla. Автомобиль предлагает большой салон, большой запас хода и скорость зарядки, что делает его идеальным для семейного использования. В январе 2026 года Tesla Model Y зафиксировала 123 регистрации и даже с учетом НДС нашла своего покупателя.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Электрический седан Tesla занимает второе место и становится серебряным призером январского рейтинга. Tesla Model 3 – это воплощение минимализма, технологий и производительности в одном корпусе. Автомобиль славится своим футуристическим интерьером с большим центральным экраном, впечатляющим ускорением и передовым автопилотом. Model 3 выбирают те, кто ценит инновации, быстроту и стиль Tesla. За январь 2026 года эта модель стала выбором 159 украинских покупателей — подтверждая, что даже по НДС Tesla находит своего поклонника.

1. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Абсолютный лидер января 2026 года – пионер массового рынка электромобилей Nissan Leaf. Это символический возврат на вершину: когда рынок штормит и цены растут из-за НДС, покупатели возвращаются к самым проверенным и доступным решениям. Nissan Leaf считается наиболее доступным электрокаром, доказавшим свою надежность годами эксплуатации по всему миру.

Leaf идеально подходит для городских поездок благодаря компактным размерам и достаточному запасу хода для ежедневных нужд. Его ценят за простоту в обслуживании, низкую стоимость эксплуатации и умеренную цену на вторичном рынке. В январе 2026 года Nissan Leaf возглавил рейтинг со 177 регистрациями – ярко демонстрируя, что после отмены льгот рынок вернулся к прагматике и экономии.

Средний возраст и рыночная пауза

Средний возраст легковых электромобилей, которые влились в украинский парк в январе 2026 года, остается на уровне 7–9 лет. Это подтверждает, что спрос сконцентрирован на проверенном и доступном подержанном транспорте.

Интересно, что среди свежепригнанных автомобилей января появился новый игрок — BYD, средний возраст импортируемых авто которого составляет всего 1,7 года. Трудно сказать, что это: однолетние автомобили из Китая или импорт «почти новых» машин с документами подержанных. Хотя количество таких автомобилей статистически незначительно, их присутствие свидетельствует о том, что китайские электрички начали активно переходить из рук в руки уже подержанные.

Итоги января 2026 года

Таким образом, январь 2026 стал месяцем естественной паузы после рекордного декабря. Только 1 374 подержанных электромобиля получили первую регистрацию - это падение на 94,5% по отношению к декабрю.

Как комментирует Станислав Бучацкий из Института исследований авторынка: рынок просто взял паузу, чтобы переварить декабрьские запасы:

«Падение импорта на 94,5% — это прямое следствие возврата НДС. Однако не следует считать это катастрофой. Мы видим классическое насыщение рынка: в декабре в Украину завезли столько машин, что предложение на внутренних площадках сейчас в разы превышает спрос.»

Поэтому пока покупатели выбирают авто, которые уже стоят на номерах по «старым» ценам. Реальные объемы импорта начнут восстанавливаться только тогда, когда внутренние склады опустеют, а покупатели свыкнутся с новой математикой растаможки. Это свидетельствует не об изменении стратегического курса на электрификацию, а о временной аномалии, и рынок неизбежно вернется к росту.