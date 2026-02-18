ТОП 10 найпопулярніших пригнаних електромобілів в Україні (січень 2026)

Ринок вживаних авто продемонстрував кардинальне охолодження у січні 2026 року. Перший місяць року став місяцем різкого контрасту із грудневими рекордами у структурі ввезення авто з-за кордону. За даними Інституту досліджень авторинку , всього 1 374 вживаних електромобілі отримали першу реєстрацію у січні 2026 року. Імпорт впав на 94,5% порівняно з груднем, а в річному вимірі скоротився на 53,7%. Такі обсяги пояснюються завершенням пільгового періоду: після 31 грудня повернулося ПДВ, і ажіотажний попит миттєво вичерпався. Читайте на Delo.ua більше про фінальний стан вторинного ринку авто за грудень 2025 року.

Тенденція ринку станом на січень

Січень 2026 року увійде в історію українського авторинку як місяць різкої паузи після абсолютного рекорду імпорту. Січневу структуру імпорту визначили кілька ключових факторів:

повернення ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року;

перенасичення ринку після грудневого ажіотажу;

доїзд машин, що застрягли в портах та логістичних терміналах;

очікувальна позиція покупців, які звикають до нової математики розмитнення.

ТОП-10 марок електромобілів з пробігом

ТОП-10 марок легковиків з пробігом 2026

Навіть за таких мінімальних обсягів ієрархія лідерів залишається досить стабільною.

Справжньою домінантою січня залишається Tesla (337 шт.) на першому місці — але це швидше інерція та доїзд тих машин, що застрягли в портах і логістичних терміналах. Американський виробник електромобілів, який офіційно не представлений в Україні, зберіг лідерство навіть в умовах різкого скорочення імпорту.

На другому місці Nissan (208 шт.) — марка, яка залишається популярною завдяки бюджетному сегменту та величезному парку доступних електромобілів, насамперед Leaf.

Третє місце посідає KIA (120 шт.). Корейський бренд продовжує бути затребуваним завдяки простоті пошуку запчастин та конкурентним цінам на аукціонах.

Також у десятці стабільно представлені бренди Hyundai (96 шт.) та Volkswagen (94 шт.).

Замикають десятку Audi, Renault, Chevrolet, Mercedes-Benz та BYD. Присутність останнього бренду в імпорті вживаних авто — цікавий симптом того, що китайські електрички почали активно переходити з рук у руки вже як вживані.

Топ-10 моделей свіжопригнаних електромобілів за січень 2026

Січень 2026 року продемонстрував повернення до «коріння». Коли ринок штормить, люди повертаються до перевірених і найдешевших рішень. Модельний рейтинг очолюють надійні та доступні «ветерани» імпорту.

10. KIA Soul

KIA Soul

Харизматичний міський хетчбек замикає січневий топ-10. KIA Soul вирізняється нестандартним дизайном, практичним кузовом та зручністю у місті. Це автомобіль з характером, який обирають ті, хто шукає індивідуальність за розумну ціну. Навіть в умовах мінімального імпорту Soul знайшов свого покупця у січні 2026 року.

9. Tesla Model S

Tesla Model S

Флагманський електричний седан Tesla утримується у топ-10 і в січні. Tesla Model S — це втілення розкоші, продуктивності та технологій у світі електромобілів. Автомобіль славиться своїм неймовірним прискоренням, великим запасом ходу та преміальним інтер'єром. Model S обирають ті, хто цінує статус та максимальну продуктивність — і навіть повернення ПДВ не зупинило поціновувачів преміального сегменту.

8. Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Практичний американський електрохетчбек зберігає позиції у восьмірці. Chevrolet Bolt EV особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США. Bolt обирають за його доступність, достатній запас ходу та компактні розміри для міста. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає надійний електромобіль за адекватну ціну навіть в умовах нового митного режиму.

7. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric

Корейський компактний електрокросовер утримується у сімці. Hyundai Kona Electric привертає увагу своїм сучасним зовнішнім виглядом, великим запасом ходу та технологічним оснащенням. Це автомобіль для тих, хто шукає баланс між практичністю кросовера та економічністю електротяги. Hyundai Kona підходить як для міста, так і для довгих поїздок.

6. Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

Електрична версія легендарного німецького хетчбека зберігає позиції у рейтингу. Volkswagen e-Golf — це поєднання традиційної якості Golf із екологічністю та економічністю електротяги. e-Golf ідеально підходить для міста завдяки компактним розмірам та достатньому запасу ходу для щоденних поїздок.

Модель цінують за знайомий дизайн та німецьку надійність. Примітно, що середній вік імпортованих Volkswagen у січні складає 7 років — тобто переважає саме e-Golf.

5. Renault ZOE

Renault ZOE

Французький компактний електромобіль посідає п'яте місце у рейтингу. Renault ZOE — це один із найдоступніших європейських електрокарів, який довів свою практичність роками експлуатації. ZOE ідеально підходить для міських поїздок завдяки невеликим розмірам та економічності.

Його цінують за низьку вартість експлуатації та помірну ціну на вторинному ринку. У січні 2026 року Renault ZOE демонструє стабільний попит серед тих, хто шукає доступний міський електромобіль.

4. KIA Niro

KIA Niro

Корейський компактний кросовер посідає четверте місце у рейтингу. KIA Niro (у гібридній та електричній версіях) привертає увагу своєю економічністю, зручністю та надійністю корейської збірки.

Це автомобіль для тих, хто шукає практичність та сучасні технології за розумну ціну. KIA Niro вирізняється універсальністю та підходить для різних сценаріїв використання. У січні 2026 року KIA Niro залишається стабільним вибором серед міських електрокросоверів.

3. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Електричний кросовер Tesla утримується у трійці лідерів і у січні. Model Y поєднує простір та практичність SUV із передовими технологіями та динамікою Tesla. Автомобіль пропонує великий салон, значний запас ходу та швидкість зарядки, що робить його ідеальним для сімейного використання. У січні 2026 року Tesla Model Y зафіксувала 123 реєстрації — і навіть з урахуванням ПДВ знайшла свого покупця.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Електричний седан від Tesla посідає друге місце і стає срібним призером січневого рейтингу. Tesla Model 3 — це втілення мінімалізму, технологій та продуктивності в одному корпусі. Автомобіль славиться своїм футуристичним інтер'єром із величезним центральним дисплеєм, вражаючим прискоренням та передовим автопілотом. Model 3 обирають ті, хто цінує інновації, швидкість та стиль Tesla. За січень 2026-го ця модель стала вибором 159 українських покупців — підтверджуючи, що навіть з ПДВ Tesla знаходить свого прихильника.

1. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Абсолютний лідер січня 2026 року — піонер масового ринку електромобілів Nissan Leaf. Це символічне повернення на вершину: коли ринок штормить і ціни зростають через ПДВ, покупці повертаються до найперевіреніших та найдоступніших рішень. Nissan Leaf вважається найбільш доступним електрокаром, який довів свою надійність роками експлуатації по всьому світу.

Leaf ідеально підходить для міських поїздок завдяки компактним розмірам та достатньому запасу ходу для щоденних потреб. Його цінують за простоту в обслуговуванні, низьку вартість експлуатації та помірну ціну на вторинному ринку. У січні 2026 року Nissan Leaf очолив рейтинг із 177 реєстраціями — яскраво демонструючи, що після скасування пільг ринок повернувся до прагматики та економії.

Середній вік та ринкова пауза

Середній вік легкових електромобілів, які влилися до українського парку впродовж січня 2026 року, залишається на рівні 7–9 років. Це підтверджує, що попит сконцентрований на перевіреному та доступному вживаному транспорті.

Цікаво, що серед свіжопригнаних авто січня з'явився новий гравець — BYD, середній вік імпортованих авто якого складає лише 1,7 року. Важко сказати, що це: однорічні авто з Китаю чи імпорт «майже нових» машин із документами вживаних. Хоча кількість таких автомобілів статистично незначна, їхня присутність свідчить про те, що китайські електрички почали активно переходити з рук у руки вже як вживані.

Підсумки січня 2026

Таким чином, січень 2026 року став місяцем природної паузи після рекордного грудня. Лише 1 374 вживаних електромобілі отримали першу реєстрацію — це падіння на 94,5% відносно грудня.

Як коментує Станіслав Бучацький з Інституту досліджень авторинку: ринок просто взяв паузу, щоб перетравити грудневі запаси:

«Падіння імпорту на 94,5% — це прямий наслідок повернення ПДВ. Проте не варто вважати це катастрофою. Ми бачимо класичне насичення ринку: у грудні в Україну завезли стільки машин, що пропозиція на внутрішніх майданчиках зараз у рази перевищує попит.»

Тож поки що покупці обирають авто, які вже стоять на номерах за «старими» цінами. Реальні обсяги імпорту почнуть відновлюватися лише тоді, коли внутрішні склади спорожніють, а покупці звикнуть до нової математики розмитнення. Це свідчить не про зміну стратегічного курсу на електрифікацію, а про тимчасову аномалію — і ринок неминуче повернеться до зростання.