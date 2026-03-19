ТОП 10 самых популярных пригнанных легковых авто в Украине (февраль 2026)

Рынок подержанных авто продемонстрировал дальнейшее охлаждение в феврале 2026 года. Второй месяц года закрепил тенденцию к нормализации после аномального декабрьского пика. По данным Института исследований авторынка , легковых автомобилей с пробегом на первую регистрацию в феврале 2026 года было подано 14 156. Импорт сократился на 16,8% по сравнению с январём и на 19,9% в годовом измерении. Доля электромобилей в февральском пригоне упала до 5,7% против рекордных 60,1% в декабре 2025 года. Рынок перешёл от количественного накопления к качественному обновлению. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта авто за февраль 2026 года.

Тенденция рынка по состоянию на февраль

Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2025–2026 гг. (февраль)

Источник: eauto.org.ua

Февраль 2026 года войдёт в историю украинского авторынка как месяц стабилизации и перераспределения ресурсов после рекордного декабря.

Февральскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов: возврат НДС на электромобили с 1 января 2026 года; исчерпание ажиотажного спроса после декабрьского перегрева; стабильный поток кроссоверов со страховых аукционов США; изменение портрета покупателя — готовность платить за более качественный и дорогой автомобиль.

Что касается общей картины: лидерство вернулось к традиционным игрокам. Электромобильная пауза позволила классическим брендам с двигателями внутреннего сгорания вернуть себе доминирующую роль — но уже на более высоком ценовом уровне. Изменение правил изменило рынок.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом за февраль 2026

Топ-10 марок подержанных легковых автомобилей (импорт), февраль 2026

Источник: eauto.org.ua

Неизменным лидером остаётся Volkswagen, удерживающий первенство благодаря широкой модельной линейке и высокому доверию к бренду. Главным трендом месяца стало укрепление позиций Audi и BMW — особого внимания заслуживает успех Audi, чья популярная модель кроссовера опередила по количеству регистраций даже традиционных многолетних лидеров сегмента.

Это свидетельствует об изменении портрета среднестатистического «пригонщика»: сегодня покупатель готов платить за более качественный и дорогой автомобиль, что оправдывает сложные логистические затраты.

Nissan и Ford стабильно удерживают свои позиции благодаря активному импорту с североамериканских аукционов. В десятке также стабильные результаты от Renault, Skoda, Hyundai и KIA, которые традиционно закрывают потребности прагматичного масс-маркета.

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за февраль 2026

За итогами месяца модельный рейтинг демонстрирует доминацию кроссоверов. Традиционные хэтчбеки и универсалы ещё присутствуют в топе, однако их доля постепенно размывается в пользу автомобилей с более высоким клиренсом.

10. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Японский кроссовер поднялся в февральском рейтинге, демонстрируя приверженность украинцев надёжной японской технике. Mazda CX-5 отличается безупречным качеством сборки, приятным дизайном и водительскими характеристиками, которые редко встречаются в массовом сегменте. Это автомобиль для тех, кто ценит езду и надёжность превыше всего.

9. Renault Megane

Renault Megane

Французский хэтчбек или универсал занимает девятую позицию, демонстрируя стабильный интерес к доступным европейским авто. Renault Megane ценят за практичность, экономичность и умеренную цену на вторичном рынке.

Это выбор прагматика, который ищет надёжный автомобиль для ежедневного использования без переплаты. В феврале 2026 года Megane остаётся проверенным решением среди свежепригнанных авто из Европы.

8. Audi A4

Audi A4

Классический немецкий седан премиум-класса уверенно держится в февральском топ-10, подтверждая стабильный интерес к проверенному немецкому качеству. Audi A4 — это сочетание элегантного дизайна, безупречной отделки и узнаваемости бренда с четырьмя кольцами.

Такую машину выбирают те, для кого важны статус и качество без излишней помпезности. Модель одинаково комфортна в городских условиях и на скоростных трассах. В феврале 2026 года A4 подтвердила стабильный спрос в премиум-сегменте подержанного импорта.

7. Ford Escape

Ford Escape

Американский компактный кроссовер уверенно держится в рейтинге. Ford Escape особенно востребован среди авто, прибывающих со страховых аукционов США, — благодаря доступной цене и большому выбору.

Escape выбирают за практичность, вместительный багажник и отличную проходимость. Это надёжный партнёр для ежедневного использования, который одинаково хорошо чувствует себя в городе и за его пределами.

6. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Проверенный временем немецкий седан сохраняет присутствие среди самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat — это воплощение практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надёжностью и респектабельным внешним видом. Модель остаётся ликвидной на вторичном рынке, что важно для будущей перепродажи. В феврале 2026 года Passat подтвердил репутацию надёжного выбора для прагматичных покупателей.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Американский кроссовер японского производства уверенно держится в верхней части рейтинга. Nissan Rogue особенно востребован среди авто, прибывающих из США — именно там эта модель пользуется огромной популярностью.

Rogue выбирают за практичность, просторный салон и отличную проходимость. Это идеальный вариант для больших семей, которым нужен надёжный кроссовер по адекватной цене.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Чешский универсал или лифтбек удерживает позиции в топ-10, оставаясь одним из самых любимых вариантов среди прагматичных украинских водителей.

Skoda Octavia удачно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной ценовой политикой. Один из самых вместительных багажников в классе и неизменная надёжность – её главные козыри. В феврале 2026 года модель подтвердила статус фаворита прагматичного импорта.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Легендарный немецкий хэтчбек сохранил присутствие в тройке лидеров вопреки общей кроссоверизации рынка. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надёжности и универсальности — идеален для городских условий благодаря компактным габаритам, но при этом остаётся комфортным вариантом для дальних поездок. В феврале 2026 года Golf подтвердил статус символа немецкого качества и практичности.

2. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan уверенно занял вторую строчку рейтинга. Этот кроссовер удачно сочетает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем.

Volkswagen Tiguan ценят за качественную сборку, проверенную надёжность и комфортный интерьер. В феврале 2026 года Tiguan подтвердил стремление к лидерству в сегменте подержанных кроссоверов.

1. Audi Q5

Audi Q5

Audi Q5 занял первую строчку — и это главная сенсация февральского рейтинга. Немецкий кроссовер сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности. Audi Q5 выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамичная езда благодаря системе quattro. Кроссовер активно везут как из Европы, так и из Штатов.

Итак, Audi Q5 — лидер февраля, опередивший даже традиционных многолетних фаворитов сегмента. Это наглядно демонстрирует: после завершения электромобильного ажиотажа рынок не просто вернулся к классике — он вернулся к ней на более высоком ценовом уровне. Современный «пригон» становится всё менее массовым в бюджетном секторе, ориентируясь на более свежие и лучше укомплектованные автомобили.

ТОП-10 свежепригнанных авто за февраль 2026 (инфографика)

Рейтинг топ-10 моделей подержанного импорта легковых авто, февраль 2026

Источник: eauto.org.ua

Средний возраст и премиальные новинки

Средний возраст легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в феврале 2026 года, стабильно держится в пределах 8–9 лет. Этот показатель свидетельствует о том, что украинские покупатели продолжают выбирать относительно «молодые» автомобили из Европы и других рынков, рассчитывая на достаточный остаточный ресурс, современные системы безопасности и актуальное оснащение.

Вместе с тем среди свежепригнанных машин месяца нашлось место и для настоящих автомобильных эксклюзивов. Пока массовый рынок адаптировался к новым условиям, в сегменте дорогой техники затишья не наблюдалось: украинские номера получили по одному представителю от Bentley и Ferrari, две Lamborghini, три Maserati и 62 Porsche.

Хотя доля таких моделей в общей статистике минимальна, их появление демонстрирует: спрос на эмоциональные и статусные автомобили остаётся стабильным при любых обстоятельствах.

Итоги февраля 2026

Февраль 2026 года стал месяцем качественного, а не количественного изменения рынка. Всего на первую регистрацию было подано 14 156 легковых автомобилей с пробегом — на 16,8% меньше, чем в январе, и на 19,9% меньше, чем в прошлогоднем феврале.

Электромобильная пауза позволила классическим брендам с двигателями внутреннего сгорания вернуть себе доминирующую роль, но уже на более высоком ценовом уровне. Современный «пригон» становится всё менее массовым в бюджетном секторе, ориентируясь на более свежие и лучше укомплектованные автомобили европейского и американского происхождения.

Текущее просадание динамики является лишь технической коррекцией после бурного завершения прошлого года, выравнивающей баланс между спросом на технологические новинки и проверенную временем классику.