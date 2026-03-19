ТОП 10 найпопулярніших пригнаних легкових авто в Україні (лютий 2026)

Ринок вживаних авто продемонстрував подальше охолодження у лютому 2026 року. Другий місяць року закріпив тенденцію до нормалізації після аномального грудневого піку. За даними Інституту досліджень авторинку , легковиків з пробігом на першу реєстрацію у лютому 2026 року було подано 14 156. Імпорт скоротився на 16,8% порівняно з січнем та на 19,9% у річному вимірі. Частка електромобілів у лютневому пригоні впала до 5,7% проти рекордних 60,1% у грудні 2025 року. Ринок перейшов від кількісного накопичення до якісного оновлення. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку імпорту авто за лютий 2026 року.

Тенденція ринку станом на лютий

Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2025–2026 рр. (лютий)

Лютий 2026 року увійде в історію українського авторинку як місяць стабілізації та перерозподілу ресурсів після рекордного грудня. Лютневу структуру імпорту визначили кілька ключових факторів:

повернення ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року; вичерпання ажіотажного попиту після грудневого перегріву; стабільний потік кросоверів зі страхових аукціонів США; зміна портрета покупця — готовність платити за якісніший та дорожчий автомобіль.

Щодо загальної картини: лідерство повернулося до традиційних гравців. Електромобільна пауза дозволила класичним брендам з двигунами внутрішнього згоряння повернути собі домінантну роль — але вже на вищому ціновому рівні. Зміна правил змінила ринок.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом за лютий 2026

Топ-10 марок вживаних легкових автомобілів (імпорт), лютий 2026

Незмінним лідером залишається Volkswagen, який утримує першість завдяки широкій модельній лінійці та високій довірі до бренду.

Головним трендом місяця стало зміцнення позицій Audi та BMW — особливої уваги заслуговує успіх Audi, чия популярна модель кросовера випередила за кількістю реєстрацій навіть традиційних багаторічних лідерів сегмента.

Це свідчить про зміну портрета середньостатистичного «пригонщика»: сьогодні покупець готовий платити за якісніший та дорожчий автомобіль, що виправдовує складні логістичні витрати.

Nissan та Ford стабільно утримують свої позиції завдяки активному імпорту з північноамериканських аукціонів. У десятці також стабільні результати від Renault, Skoda, Hyundai та KIA, які традиційно закривають потреби прагматичного мас-маркету.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за лютий 2026

За підсумками місяця модельний рейтинг демонструє домінацію кросоверів. Традиційні хетчбеки та універсали ще присутні в топі, проте їхня частка поступово розмивається на користь автомобілів з вищим кліренсом.

10. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Японський кросовер піднявся у лютневому рейтингу, демонструючи прихильність українців до надійної японської техніки. Mazda CX-5 вирізняється бездоганною якістю збірки, приємним дизайном та водійськими характеристиками, які рідко зустрічаються у масовому сегменті. Це автомобіль для тих, хто цінує їзду та надійність понад усе.

9. Renault Megane

Renault Megane

Французький хетчбек або універсал займає дев'яту позицію, демонструючи стабільний інтерес до доступних європейських авто. Renault Megane цінують за практичність, економічність і помірну ціну на вторинному ринку.

Це вибір прагматика, який шукає надійний автомобіль для щоденного використання без переплати. У лютому 2026 року Megane залишається перевіреним рішенням серед свіжопригнаних авто з Європи.

8. Audi A4

Audi A4

Класичний німецький седан преміум-класу впевнено тримається у лютневому топ-10, підтверджуючи стабільний інтерес до перевіреної німецької якості.

Audi A4 – це поєднання елегантного дизайну, бездоганного оздоблення та впізнаваності бренду з чотирма кільцями. Таку машину обирають ті, для кого важливі статус і якість без зайвої помпезності. Модель однаково комфортна у міських умовах і на швидкісних трасах. У лютому 2026 року A4 підтвердила стабільний попит у преміум-сегменті вживаного імпорту.

7. Ford Escape

Ford Escape

Американський компактний кросовер впевнено тримається у рейтингу. Ford Escape особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі страхових аукціонів США, завдяки доступній ціні та великому вибору.

Escape обирають за практичність, великий багажник та відмінну прохідність. Це надійний партнер для щоденного використання, який однаково добре почувається у місті та за його межами.

6. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Перевірений часом німецький седан замикає лютневий топ-10, зберігаючи присутність серед найпопулярніших свіжопригнаних авто.

Volkswagen Passat – це втілення практичності для тих, хто цінує баланс між комфортом, надійністю та респектабельним виглядом. Модель залишається ліквідною на вторинному ринку, що важливо для майбутнього перепродажу. У лютому 2026 року Passat підтвердив репутацію надійного вибору для прагматичних покупців.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Американський кросовер японського виробництва впевнено тримається у верхній частині рейтингу. Nissan Rogue особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США – саме там ця модель користується величезною популярністю.

Rogue обирають за практичність, великий салон та відмінну прохідність. Це ідеальний варіант для великих сімей, які потребують надійний кросовер за адекватну ціну.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Чеський універсал або ліфтбек утримує позиції в топ-10, залишаючись одним із найулюбленіших варіантів серед прагматичних українських водіїв.

Skoda Octavia вдало поєднує технологічні рішення та якість концерну Volkswagen з більш стриманою ціновою політикою. Один із найбільших багажників у класі та незмінна надійність – її головні козирі. У лютому 2026 року модель підтвердила статус фаворита прагматичного імпорту.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Легендарний німецький хетчбек зберіг присутність у п'ятірці лідерів попри загальну кросоверизацію ринку. Volkswagen Golf традиційно сприймається як еталон надійності та універсальності, ідеальний для міських умов завдяки компактним габаритам, але водночас комфортний варіант для далеких поїздок. У лютому 2026 року Golf підтвердив статус символу німецької якості та практичності.

2. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan впевнено посів третю сходинку рейтингу. Цей кросовер вдало поєднує зручні габарити для міських умов і достатній простір для сімейних поїздок, завдяки чому вважається по-справжньому універсальним автомобілем.

Volkswagen Tiguan цінують за якісну збірку, перевірену надійність і комфортний інтер'єр. У лютому 2026 року Tiguan підтвердив прагнення до лідерства у сегменті вживаних кросоверів.

1. Audi Q5

Audi Q5

Audi Q5 посів другу сходинку, і це головна сенсація лютневого рейтингу. Німецький кросовер поєднує елегантний дизайн, передові технології та високий рівень безпеки. Audi Q5 обирають покупці, яким важливі впізнаваність бренду з чотирма кільцями, бездоганне оздоблення салону та динамічна їзда завдяки системі quattro. Четвертий кросовер активно везуть як з Європи, так і зі Штатів.

Тож, Audi Q5 – лідер лютня, що випередив навіть традиційних багаторічних фаворитів сегмента. Це яскраво демонструє: після завершення електромобільного ажіотажу ринок не просто повернувся до класики, він повернувся до неї на вищому ціновому рівні. Сучасний «пригон» стає дедалі менш масовим у бюджетному секторі, орієнтуючись на свіжіші та краще укомплектовані автомобілі.

ТОП-10 свіжопригнаних авто за лютий 2026 (інфографіка)

Рейтинг топ-10 моделей вживаного імпорту легкових авто, лютий 2026

Середній вік та преміальні новинки

Середній вік легкових авто, які поповнили український автопарк протягом лютого 2026 року, стабільно тримається в межах 8–9 років. Такий показник свідчить про те, що українські покупці продовжують обирати відносно «молоді» автомобілі з Європи та інших ринків, розраховуючи на достатній залишковий ресурс, сучасні системи безпеки й актуальне оснащення.

Водночас серед свіжопригнаних машин місяця знайшлося місце й для справжніх автомобільних ексклюзивів. Поки масовий ринок адаптувався до нових умов, у сегменті дорогої техніки затишшя не спостерігалося: українські номери отримали по одному представнику від Bentley та Ferrari, дві Lamborghini, три Maserati та 62 Porsche.

Хоча частка таких моделей у загальній статистиці мінімальна, їх поява демонструє: попит на емоційні та статусні автомобілі залишається стабільним за будь-яких обставин.

Підсумки лютого 2026

Лютий 2026 року став місяцем якісної, а не кількісної зміни ринку. Загалом на першу реєстрацію було подано 14 156 легковиків з пробігом, на 16,8% менше, ніж у січні, та на 19,9% менше, ніж у торішньому лютому.

Електромобільна пауза дозволила класичним брендам з двигунами внутрішнього згоряння повернути собі домінантну роль, але вже на вищому ціновому рівні.

Сучасний «пригон» стає все менш масовим у бюджетному секторі, орієнтуючись на свіжіші та краще укомплектовані автомобілі європейського та американського походження. Поточне просідання динаміки є лише технічною корекцією після бурхливого завершення минулого року, яка вирівнює баланс між попитом на технологічні новинки та перевірену часом класику.