ТОП 10 самых популярных пригнанных легковых автомобилей в Украине (декабрь 2025)
Рынок подержанных автомобилей продемонстрировал взрывной рост в декабре 2025 года. Последний месяц года стал временем кардинальных рекордов в структуре ввоза авто из-за границы. По данным Института исследований авторынка, привезенных подержанных легковушек на первую регистрацию в декабре 2025 года было подано невероятные 41,7 тысячи.
Импорт взлетел на 75,3% по сравнению с ноябрем, а в годовом исчислении вырос на 166,3%. Такие объемы объясняются ажиотажем перед завершением льгот: украинцы массово спешили завезти авто, прежде всего электрокары, до 31 декабря, чтобы не платить НДС. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта автомобилей за декабрь 2025 года.
- Тенденция рынка по состоянию на декабрь
- ТОП-10 марок легковушек с пробегом за 2025 год.
- Топ-10 моделей свежепригнанных авто за 2025 год
- Средний возраст и премиальные новинки
Тенденция рынка по состоянию на декабрь
Декабрь 2025 года войдет в историю украинского авторынка как месяц абсолютного рекорда импорта подержанных автомобилей. С начала года объемы импорта постепенно росли: с 14,5 тысяч автомобилей в январе до почти 42 тысяч в декабре.
Последний раз такие объемы «свежепригнанных» можно было увидеть в 2022 году, во время действия временного «нулевого растаможивания».
Сейчас же эту активность повлекла «гонка за электромобилями», ведь с 1 января 2026 года введен НДС на их импорт.
Декабрьскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:
- завершение льготного периода для электромобилей (31 декабря 2025 г.);
- массовая регистрация электрокаров, импортированных и отремонтированных ранее;
- спекулятивные закупки электромобилей "на склад" с расчетом на последующую перепродажу;
- прагматический подход украинцев к экономии НДС в последний возможный момент.
Что касается годовых итогов, то суммарное пополнение парка составило 278,6 тысяч легковых автомобилей с пробегом, прибывших из-за границы и поставленных на первый учет. Это на 22% больше, чем в 2024 году.
ТОП-10 марок легковушек с пробегом за 2025 год.
По итогам года топ импорта свежепригнанных автомобилей возглавил Volkswagen. Немецкий бренд лидирует благодаря доступности запчастей и привлекательным ценам на европейских аукционах. Второе место заняла Audi, до сих пор остающаяся выбором автомобилистов в премиум-сегменте из-за сочетания немецкого качества и статусности.
Настоящей сенсацией года стала впервые вошедшая в тройку лидеров Tesla. Американский электромобиль обогнал даже таких гигантов как BMW, Nissan и Ford, несмотря на отсутствие официального представительства в Украине. В конце концов причина может заключаться в массовом ввозе электрокаров перед окончанием льгот на растаможку.
Nissan и Renault замыкают пятерку лидеров. Японский бренд популярен благодаря своему электрокару Leaf, самому доступному электромобилю на рынке. Французский Renault держит позиции из-за практичных дизельных моделей из Европы по умеренным ценам.
В десятку также вошли BMW, Hyundai, Ford, KIA и Skoda. Баварская марка остается символом престижа для ищущих драйв и статус. Корейские Hyundai и KIA завоевали доверие к надежности и выгодному соотношению цены и качества. Ford ценят за прочность и ремонтопригодность (особенно пикапы и кроссоверы). Skoda же стала выбором прагматиков, которые держатся кредо "чешское качество за разумные деньги".
Топ-10 моделей свежепригнанных авто за 2025 год
По итогам года модельный рейтинг показывает триумф как традиционных лидеров, так и электрической революции.
10. Nissan Rogue
Американский кроссовер японского производства занимает восьмое место в годовом рейтинге. Nissan Rogue особенно востребован среди прибывающих из США авто, ведь именно там эта модель пользуется огромной популярностью.
Rogue выбирают за его практичность, большой салон и отличную проходимость. Это идеальный вариант для больших семей, нуждающихся в надежном кроссовере за адекватную цену. За 2025 г. Nissan Rogue удержал позиции среди американских импортированных SUV. В декабре эта модель появилась у 5296 автолюбителей.
9. Volkswagen Passat
В настоящее время немецкий седан, не теряющий позиций в топ-10 самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat стал воплощением практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надежностью и респектабельным видом.
Такую машину обычно выбирают нуждающиеся в пространстве семьи и бизнесмены, которым нужен солидный автомобиль без чрезмерной роскоши. Volkswagen Passat привлекает внимание долговечностью, ведь немецкий сборник позволяет ездить годами без серьезных проблем. К тому же модель остается ликвидной на вторичном рынке, что важно для предстоящей перепродажи. Все эти качества оценили в декабре 5414 покупателей.
8. KIA Niro
KIA Niro занял восьмое место в декабрьском рейтинге благодаря сочетанию экономичности, современному дизайну и технологической оснастке. Корейский компактный кроссовер предлагается в гибридной и полностью электрической версии.
KIA Niro выбирают те, кто ищет баланс между экономией на топливе (или электричестве) и практичностью семейного кроссовера. Машина все равно хорошо чувствует себя в городских пробках и на длинных трассах. Здесь есть все для универсального использования: комфортная подвеска, просторный салон и современная мультимедийная система делают поездки приятными. Популярность модели в 2025 году значительно выросла благодаря электрической версии, попавшей под льготы на растаможку. В декабре 5729 украинцев избрали KIA Niro.
7. Audi Q5
Audi Q5 занимает седьмую позицию, уже не в первый раз. Немецкий кроссовер сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности. Поэтому он часто выступает желанным выбором для тех, кто ценит статус и качество.
Audi Q5 выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона кожей и алюминием, а также динамичная езда благодаря системе quattro. Кроссовер одинаково удобен в городских условиях и на скоростных трассах. В декабре эту машину выбрали 6512 украинских автомобилистов, готовых платить за немецкое качество и престиж.
6. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan уверенно держится среди лидеров сегмента, заняв шестую строчку рейтинга и подтверждая стабильный интерес к SUV немецкого бренда. Этот кроссовер удачно совмещает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем.
Volkswagen Tiguan ценят за качественную сборку, проверенную надежность и комфортный интерьер. Его часто выбирают в качестве первого кроссовера или как надежного партнера для ежедневного пользования. Только в декабре 2025 года выбор в пользу Volkswagen Tiguan сделали 7419 водителей.
5. Nissan Leaf
На пятой позиции рейтинга уверенно закрепился один из символов электромобильной революции – Nissan Leaf. Этот электрокар по праву считается одним из самых доступных в своем классе, ведь он годами доказывал надежность в разных странах и климатических условиях.
Nissan Leaf лучше всего раскрывается в городской среде: компактные габариты, тихая езда и запас хода вполне хватает для ежедневных поездок. Модель ценят простоту обслуживания, минимальные затраты на эксплуатацию и привлекательную стоимость на вторичном рынке. В декабре 2025 года Leaf вошел в лидеры среди свежепригнанных авто, став выбором 7 488 украинских водителей.
4. Skoda Octavia
Чешский универсал или лифтбек уверенно занимает четвертое место рейтинга, оставаясь одним из самых любимых вариантов среди прагматических украинских водителей. Skoda Octavia давно известна своим багажником: одним из самых больших в классе.
Такая же машина интересна тем, что она удачно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной и доступной ценовой политикой. В декабре было зафиксировано 7718 сделок купли-продажи Skoda Octavia.
3. Tesla Model 3
Tesla Model 3 – яркий пример сочетания минималистического дизайна, передовых технологий и высокой производительности в одном кузове.
Модель интересна футуристическим интерьером с большим центральным дисплеем, динамичным разгоном и современными системами помощи водителю, включая фирменный автопилот. Несмотря на то, что это скорее электрокар, чем классический легковой автомобиль, Tesla Model 3 вошла в рейтинг не случайно: в декабре 2025 года его приобрели 9204 раза.
2. Tesla Model Y
Электрический кроссовер Tesla Model Y занял второе место в годовом рейтинге, совсем чуть-чуть не дотянув до лидерской позиции. Машина удачно совмещает пространство и практичность классического SUV с передовыми технологиями и фирменной динамикой бренда.
Tesla Model Y предлагает просторный салон, достойный запас хода и быструю зарядку, что делает его удобным вариантом для семейных поездок и ежедневного использования. За декабрь 2025 года Tesla Model Y продемонстрировал феноменальный спрос среди свежепригнанных автомобилей: это ярко демонстрируют 10 553 сделки купли-продажи.
1. Volkswagen Golf
Легендарный немецкий хэтчбек сумел удержать статус популярного импортного автомобиля по итогам года. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надежности, универсальности и взвешенного подхода к выбору автомобилей.
Машина идеально подходит для городских условий благодаря компактным габаритам, но остается комфортным вариантом для дальних поездок.
В 2025 году Volkswagen Golf подтвердил статус символа немецкого качества и практичности, сохранив лидерство среди свежепригнанных автомобилей, несмотря на серьезное давление со стороны Tesla. Только в декабре 2025 украинцы приобрели 10 665 таких автомобилей.
Средний возраст и премиальные новинки
Средний возраст легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в течение 2025 года, стабильно держится в пределах 8–9 лет. Такой показатель свидетельствует о том, что украинские покупатели все чаще выбирают относительно молодые автомобили из Европы и других рынков, рассчитывая на достаточный остаточный ресурс, современные системы безопасности и актуальное оснащение.
В то же время среди свежепригнанных машин года нашлось место и для настоящих автомобильных эксклюзивов. Украинский парк легковых автомобилей пополнился 1 265 автомобилями Porsche, 97 Maserati, 21 Lamborghini, 17 Rolls-Royce и таким же количеством Bentley, а также 8 Ferrari, 6 Aston Martin и даже одним McLaren.
Хотя доля таких моделей в общей статистике минимальна, их появление демонстрирует стабильный спрос на премиальные и коллекционные автомобили даже в непростых экономических условиях.
Таким образом, 2025 год стал рекордным для украинского импорта подержанных автомобилей. Всего за год в страну прибыло 278,6 тысяч легковых автомобилей: на 22% больше, чем в 2024 году.