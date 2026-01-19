ТОП 10 самых популярных пригнанных легковых автомобилей в Украине (декабрь 2025)

Рынок подержанных автомобилей продемонстрировал взрывной рост в декабре 2025 года. Последний месяц года стал временем кардинальных рекордов в структуре ввоза авто из-за границы. По данным Института исследований авторынка , привезенных подержанных легковушек на первую регистрацию в декабре 2025 года было подано невероятные 41,7 тысячи. Импорт взлетел на 75,3% по сравнению с ноябрем, а в годовом исчислении вырос на 166,3%. Такие объемы объясняются ажиотажем перед завершением льгот: украинцы массово спешили завезти авто, прежде всего электрокары, до 31 декабря, чтобы не платить НДС. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта автомобилей за декабрь 2025 года.

Тенденция рынка по состоянию на декабрь

Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2024-2025 гг. (декабрь).

Источник:eauto.org.ua

Декабрь 2025 года войдет в историю украинского авторынка как месяц абсолютного рекорда импорта подержанных автомобилей. С начала года объемы импорта постепенно росли: с 14,5 тысяч автомобилей в январе до почти 42 тысяч в декабре.

Последний раз такие объемы «свежепригнанных» можно было увидеть в 2022 году, во время действия временного «нулевого растаможивания».

Сейчас же эту активность повлекла «гонка за электромобилями», ведь с 1 января 2026 года введен НДС на их импорт.

Декабрьскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:

завершение льготного периода для электромобилей (31 декабря 2025 г.);

массовая регистрация электрокаров, импортированных и отремонтированных ранее;

спекулятивные закупки электромобилей "на склад" с расчетом на последующую перепродажу;

прагматический подход украинцев к экономии НДС в последний возможный момент.

Что касается годовых итогов, то суммарное пополнение парка составило 278,6 тысяч легковых автомобилей с пробегом, прибывших из-за границы и поставленных на первый учет. Это на 22% больше, чем в 2024 году.

ТОП-10 марок легковушек с пробегом за 2025 год.

Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом, первые по регистрации импортированных (декабрь 2025)

Источник: eauto.org.ua

По итогам года топ импорта свежепригнанных автомобилей возглавил Volkswagen. Немецкий бренд лидирует благодаря доступности запчастей и привлекательным ценам на европейских аукционах. Второе место заняла Audi, до сих пор остающаяся выбором автомобилистов в премиум-сегменте из-за сочетания немецкого качества и статусности.

Настоящей сенсацией года стала впервые вошедшая в тройку лидеров Tesla. Американский электромобиль обогнал даже таких гигантов как BMW, Nissan и Ford, несмотря на отсутствие официального представительства в Украине. В конце концов причина может заключаться в массовом ввозе электрокаров перед окончанием льгот на растаможку.

Nissan и Renault замыкают пятерку лидеров. Японский бренд популярен благодаря своему электрокару Leaf, самому доступному электромобилю на рынке. Французский Renault держит позиции из-за практичных дизельных моделей из Европы по умеренным ценам.

В десятку также вошли BMW, Hyundai, Ford, KIA и Skoda. Баварская марка остается символом престижа для ищущих драйв и статус. Корейские Hyundai и KIA завоевали доверие к надежности и выгодному соотношению цены и качества. Ford ценят за прочность и ремонтопригодность (особенно пикапы и кроссоверы). Skoda же стала выбором прагматиков, которые держатся кредо "чешское качество за разумные деньги".

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за 2025 год

По итогам года модельный рейтинг показывает триумф как традиционных лидеров, так и электрической революции.

10. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Источник:walser.com

Американский кроссовер японского производства занимает восьмое место в годовом рейтинге. Nissan Rogue особенно востребован среди прибывающих из США авто, ведь именно там эта модель пользуется огромной популярностью.

Rogue выбирают за его практичность, большой салон и отличную проходимость. Это идеальный вариант для больших семей, нуждающихся в надежном кроссовере за адекватную цену. За 2025 г. Nissan Rogue удержал позиции среди американских импортированных SUV. В декабре эта модель появилась у 5296 автолюбителей.

9. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Джерело:i.infocar.ua

В настоящее время немецкий седан, не теряющий позиций в топ-10 самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat стал воплощением практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надежностью и респектабельным видом.

Такую машину обычно выбирают нуждающиеся в пространстве семьи и бизнесмены, которым нужен солидный автомобиль без чрезмерной роскоши. Volkswagen Passat привлекает внимание долговечностью, ведь немецкий сборник позволяет ездить годами без серьезных проблем. К тому же модель остается ликвидной на вторичном рынке, что важно для предстоящей перепродажи. Все эти качества оценили в декабре 5414 покупателей.

8. KIA Niro

KIA Niro

Джерело:i.infocar.ua

KIA Niro занял восьмое место в декабрьском рейтинге благодаря сочетанию экономичности, современному дизайну и технологической оснастке. Корейский компактный кроссовер предлагается в гибридной и полностью электрической версии.

KIA Niro выбирают те, кто ищет баланс между экономией на топливе (или электричестве) и практичностью семейного кроссовера. Машина все равно хорошо чувствует себя в городских пробках и на длинных трассах. Здесь есть все для универсального использования: комфортная подвеска, просторный салон и современная мультимедийная система делают поездки приятными. Популярность модели в 2025 году значительно выросла благодаря электрической версии, попавшей под льготы на растаможку. В декабре 5729 украинцев избрали KIA Niro.

7. Audi Q5

Audi Q5

Джерело:cars.usnews.com

Audi Q5 занимает седьмую позицию, уже не в первый раз. Немецкий кроссовер сочетает в себе элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности. Поэтому он часто выступает желанным выбором для тех, кто ценит статус и качество.

Audi Q5 выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона кожей и алюминием, а также динамичная езда благодаря системе quattro. Кроссовер одинаково удобен в городских условиях и на скоростных трассах. В декабре эту машину выбрали 6512 украинских автомобилистов, готовых платить за немецкое качество и престиж.

6. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Джерело:cars.usnews.com

Volkswagen Tiguan уверенно держится среди лидеров сегмента, заняв шестую строчку рейтинга и подтверждая стабильный интерес к SUV немецкого бренда. Этот кроссовер удачно совмещает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем.

Volkswagen Tiguan ценят за качественную сборку, проверенную надежность и комфортный интерьер. Его часто выбирают в качестве первого кроссовера или как надежного партнера для ежедневного пользования. Только в декабре 2025 года выбор в пользу Volkswagen Tiguan сделали 7419 водителей.

5. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Источник:cars.usnews.com

На пятой позиции рейтинга уверенно закрепился один из символов электромобильной революции – Nissan Leaf. Этот электрокар по праву считается одним из самых доступных в своем классе, ведь он годами доказывал надежность в разных странах и климатических условиях.

Nissan Leaf лучше всего раскрывается в городской среде: компактные габариты, тихая езда и запас хода вполне хватает для ежедневных поездок. Модель ценят простоту обслуживания, минимальные затраты на эксплуатацию и привлекательную стоимость на вторичном рынке. В декабре 2025 года Leaf вошел в лидеры среди свежепригнанных авто, став выбором 7 488 украинских водителей.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Джерело:topgear.com

Чешский универсал или лифтбек уверенно занимает четвертое место рейтинга, оставаясь одним из самых любимых вариантов среди прагматических украинских водителей. Skoda Octavia давно известна своим багажником: одним из самых больших в классе.

Такая же машина интересна тем, что она удачно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной и доступной ценовой политикой. В декабре было зафиксировано 7718 сделок купли-продажи Skoda Octavia.

3. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Джерело:columbauto.com.ua

Tesla Model 3 – яркий пример сочетания минималистического дизайна, передовых технологий и высокой производительности в одном кузове.

Модель интересна футуристическим интерьером с большим центральным дисплеем, динамичным разгоном и современными системами помощи водителю, включая фирменный автопилот. Несмотря на то, что это скорее электрокар, чем классический легковой автомобиль, Tesla Model 3 вошла в рейтинг не случайно: в декабре 2025 года его приобрели 9204 раза.

2. Tesla Model Y

ТОП-10 "свежепригнанных" электромобилей в Украине (Декабрь 2025)

Электрический кроссовер Tesla Model Y занял второе место в годовом рейтинге, совсем чуть-чуть не дотянув до лидерской позиции. Машина удачно совмещает пространство и практичность классического SUV с передовыми технологиями и фирменной динамикой бренда.

Tesla Model Y предлагает просторный салон, достойный запас хода и быструю зарядку, что делает его удобным вариантом для семейных поездок и ежедневного использования. За декабрь 2025 года Tesla Model Y продемонстрировал феноменальный спрос среди свежепригнанных автомобилей: это ярко демонстрируют 10 553 сделки купли-продажи.

1. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Источник:nextcar.ua

Легендарный немецкий хэтчбек сумел удержать статус популярного импортного автомобиля по итогам года. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надежности, универсальности и взвешенного подхода к выбору автомобилей.

Машина идеально подходит для городских условий благодаря компактным габаритам, но остается комфортным вариантом для дальних поездок.

В 2025 году Volkswagen Golf подтвердил статус символа немецкого качества и практичности, сохранив лидерство среди свежепригнанных автомобилей, несмотря на серьезное давление со стороны Tesla. Только в декабре 2025 украинцы приобрели 10 665 таких автомобилей.

ТОП-10 свіжопригнаних авто за грудень 2025 (інфографіка)

Топ-10 моделей легковушек с пробегом, первые по регистрации импортированных

Источник:eauto.org.ua

Средний возраст и премиальные новинки

Средний возраст легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в течение 2025 года, стабильно держится в пределах 8–9 лет. Такой показатель свидетельствует о том, что украинские покупатели все чаще выбирают относительно молодые автомобили из Европы и других рынков, рассчитывая на достаточный остаточный ресурс, современные системы безопасности и актуальное оснащение.

В то же время среди свежепригнанных машин года нашлось место и для настоящих автомобильных эксклюзивов. Украинский парк легковых автомобилей пополнился 1 265 автомобилями Porsche, 97 Maserati, 21 Lamborghini, 17 Rolls-Royce и таким же количеством Bentley, а также 8 Ferrari, 6 Aston Martin и даже одним McLaren.

Хотя доля таких моделей в общей статистике минимальна, их появление демонстрирует стабильный спрос на премиальные и коллекционные автомобили даже в непростых экономических условиях.

Таким образом, 2025 год стал рекордным для украинского импорта подержанных автомобилей. Всего за год в страну прибыло 278,6 тысяч легковых автомобилей: на 22% больше, чем в 2024 году.