ТОП 10 найпопулярніших пригнаних легкових авто в Україні (грудень 2025)

Ринок вживаних авто продемонстрував вибуховий ріст у грудні 2025 року. Останній місяць року став часом кардинальних рекордів у структурі ввезення авто з-за кордону. За даними Інституту досліджень авторинку , привезених вживаних легковиків на першу реєстрацію у грудні 2025 року було подано неймовірні 41,7 тисячі. Імпорт злетів на 75,3% порівняно з листопадом, а в річному вимірі зріс на 166,3%. Такі обсяги пояснюються ажіотажем перед завершенням пільг: українці масово поспішали завезти авто, (насамперед електрокари), до 31 грудня, щоб не платити ПДВ. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку імпорту авто за грудень 2025 року.

Тенденція ринку станом на грудень

Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2024-2025 рр (грудень).

Джерело: eauto.org.ua

Грудень 2025 року увійде в історію українського авторинку як місяць абсолютного рекорду імпорту вживаних автомобілів. З початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тисячі автомобілів у січні до майже 42 тисяч у грудні.

Востаннє такі обсяги «свіжопригнаних» можна було побачити у 2022 році, під час дії тимчасового «нульового розмитнення».

Зараз же цю активність спричинила «гонка за електромобілями», адже з 1 січня 2026 року введено ПДВ на їхній імпорт.

Грудневу структуру імпорту визначили кілька ключових факторів:

завершення пільгового періоду для електромобілів (31 грудня 2025);

масова реєстрація електрокарів, імпортованих та відремонтованих раніше;

спекулятивні закупівлі електромобілів "на склад" із розрахунком на подальший перепродаж;

прагматичний підхід українців до економії на ПДВ у останній можливий момент.

Щодо річних підсумків, то сумарне поповнення парку склало 278,6 тисячі легковиків з пробігом, котрі прибули з-за кордону та були поставлені на перший облік. Це на 22% більше, ніж у 2024 році.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом за 2025 рік

Топ-10 марок легковиків з пробігом, перші з реєстрації імпортованих (грудень 2025)

Джерело: eauto.org.ua

За підсумками року топ імпорту свіжопригнаних автомобілів очолив Volkswagen. Німецький бренд тримає лідерство завдяки доступності запчастин і привабливим цінам на європейських аукціонах. Друге місце зайняла Audi, яка досі залишається вибором автомобілістів у преміум-сегменті через поєднання німецької якості та статусності.

Справжньою сенсацією року стала Tesla, що вперше увійшла до трійки лідерів. Американський електромобіль обігнав навіть таких гігантів, як BMW, Nissan і Ford, незважаючи на відсутність офіційного представництва в Україні. Зрештою, причина може полягати у масовому ввезенні електрокарів перед закінченням пільг на розмитнення.

Nissan і Renault замикають п'ятірку лідерів. Японський бренд популярний завдяки своєму електрокару Leaf, найдоступнішому електромобілю на ринку. Французький Renault тримає позиції через практичні дизельні моделі з Європи за помірними цінами.

У десятку також увійшли BMW, Hyundai, Ford, KIA та Skoda. Баварська марка залишається символом престижу для тих, хто шукає драйв і статус. Корейські Hyundai та KIA завоювали довіру надійністю і вигідним співвідношенням ціни та якості. Ford цінують за міцність і ремонтопридатність (особливо пікапи та кросовери). Skoda ж стала вибором прагматиків, які тримаються кредо “чеська якість за розумні гроші”.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за 2025 рік

За підсумками року модельний рейтинг демонструє тріумф як традиційних лідерів, так і електричної революції.

10. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Джерело: walser.com

Американський кросовер японського виробництва посідає восьме місце у річному рейтингу. Nissan Rogue особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США, адже саме там ця модель користується величезною популярністю.

Rogue вибирають за його практичність, великий салон та відмінну прохідність. Це ідеальний варіант для великих сімей, які потребують надійний кросовер за адекватну ціну. За 2025 рік Nissan Rogue утримав позиції серед американських імпортованих SUV. У грудні ця модель з’явилася у 5296 автолюбителів.

9. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Джерело:i.infocar.ua

Перевірений часом німецький седан, який не втрачає позицій у топ-10 найпопулярніших свіжо пригнаних авто. Volkswagen Passat став втіленням практичності для тих, хто цінує баланс між комфортом, надійністю та респектабельним виглядом.

Таку машину зазвичай обирають сім'ї, які потребують простору, та бізнесмени, яким потрібен солідний автомобіль без надмірної розкоші. Volkswagen Passat привертає увагу довговічністю, адже німецька збірка дозволяє їздити роками без серйозних проблем. До того ж модель залишається ліквідною на вторинному ринку, що важливо для майбутнього перепродажу. Всі ці якості оцінили в грудні 5414 покупців.

8. KIA Niro

KIA Niro

Джерело:i.infocar.ua

KIA Niro посів восьме місце у грудневому рейтингу завдяки поєднанню економічності, сучасного дизайну та технологічного оснащення. Корейський компактний кросовер пропонується у гібридній та повністю електричній версіях.

KIA Niro обирають ті, хто шукає баланс між економією на паливі (або електриці) та практичністю сімейного кросовера. Машина однаково добре почувається у міських заторах і на довгих трасах. Тут є все для універсального користування: комфортна підвіска, просторий салон та сучасна мультимедійна система роблять поїздки приємними. Популярність моделі у 2025 році значно зросла завдяки електричній версії, яка потрапила під пільги на розмитнення. У грудн 5729 українців обрали KIA Niro.

7. Audi Q5

Audi Q5

Джерело:cars.usnews.com

Audi Q5 займає сьому позицію, вже не вперше. Німецький кросовер поєднує елегантний дизайн, передові технології та високий рівень безпеки. Тому він часто виступає бажаним вибором для тих, хто цінує статус і якість.

Audi Q5 обирають покупці, яким важливі впізнаваність бренду з чотирма кільцями, бездоганне оздоблення салону шкірою та алюмінієм, а також динамічна їзда завдяки системі quattro. Кросовер однаково комфортний у міських умовах і на швидкісних трасах. У грудні цю машину обрали 6512 українських автомобілістів, які готові платити за німецьку якість і престиж.

6. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Джерело:cars.usnews.com

Volkswagen Tiguan впевнено тримається серед лідерів сегмента, посівши шосту сходинку рейтингу та підтверджуючи стабільний інтерес до SUV німецького бренду. Цей кросовер вдало поєднує зручні габарити для міських умов і достатній простір для сімейних поїздок, завдяки чому вважається по-справжньому універсальним автомобілем.

Volkswagen Tiguan цінують за якісну збірку, перевірену надійність і комфортний інтер’єр. Його часто обирають як перший кросовер або як надійного партнера для щоденного користування. Лише у грудні 2025 року вибір на користь Volkswagen Tiguan зробили 7 419 водіїв.

5. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Джерело:cars.usnews.com

На п’ятій позиції рейтингу впевнено закріпився один із символів електромобільної революції — Nissan Leaf. Цей електрокар по праву вважають одним із найдоступніших у своєму класі, адже він роками доводив надійність у різних країнах та кліматичних умовах.

Nissan Leaf найкраще розкривається в міському середовищі: компактні габарити, тиха їзда та запасу ходу цілком вистачає для щоденних поїздок. Модель цінують за простоту обслуговування, мінімальні витрати на експлуатацію та привабливу вартість на вторинному ринку. У грудні 2025 року Leaf увійшов до лідерів серед свіжо пригнаних авто, ставши вибором 7 488 українських водіїв.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Джерело:topgear.com

Чеський універсал або ліфтбек упевнено займає четверту сходинку рейтингу, залишаючись одним із найулюбленіших варіантів серед прагматичних українських водіїв. Skoda Octavia давно відома своїм багажником: одним із найбільших у класі.

Також така машина цікава тим, що вона вдало поєднує технологічні рішення та якість концерну Volkswagen з більш стриманою й доступною ціновою політикою. У грудні було зафіксовано 7 718 угод купівлі-продажу Skoda Octavia.

3. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Джерело:columbauto.com.ua

Tesla Model 3 – яскравий приклад поєднання мінімалістичного дизайну, передових технологій та високої продуктивності в одному кузові.

Модель цікава футуристичним інтер’єром з великим центральним дисплеєм, динамічним розгоном і сучасними системами допомоги водієві, включно з фірмовим автопілотом. Попри те, що це радше електрокар, ніж класичний легковий автомобіль, Tesla Model 3 увійшла до рейтингу не випадково: у грудні 2025 року її придбали 9 204 рази.

2. Tesla Model Y

ТОП-10 "свіжопригнаних" електромобілів в Україні (Грудень 2025)

Електричний кросовер Tesla Model Y посів друге місце у річному рейтингу, зовсім трохи не дотягнувши до лідерської позиції. Машина вдало поєднує простір і практичність класичного SUV з передовими технологіями та фірмовою динамікою бренду.

Tesla Model Y пропонує просторий салон, гідний запас ходу та швидку зарядку, що робить її зручним варіантом для сімейних поїздок і щоденного використання. За грудень 2025 року Tesla Model Y продемонстрував феноменальний попит серед свіжо пригнаних авто: це яскраво демонструють 10 553 угоди купівлі-продажу.

1. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Джерело: nextcar.ua

Легендарний німецький хетчбек зумів утримати статус найпопулярнішого імпортного автомобіля за підсумками року. Volkswagen Golf традиційно сприймається як еталон надійності, універсальності та зваженого підходу до вибору авто.

Машина ідеально підходить для міських умов завдяки компактним габаритам, але водночас залишається комфортним варіантом для далеких поїздок.

У 2025 році Volkswagen Golf підтвердив статус символу німецької якості та практичності, зберігши лідерство серед свіжо пригнаних авто попри серйозний тиск з боку Tesla. Лише у грудні 2025 року українці придбали 10 665 таких автомобілів.

ТОП-10 свіжопригнаних авто за грудень 2025 (інфографіка)

Топ-10 моделей легковиків з пробігом, перші з реєстрації імпортованих

Джерело: eauto.org.ua

Середній вік та преміальні новинки

Середній вік легкових авто, які поповнили український автопарк протягом 2025 року, стабільно тримається в межах 8–9 років. Такий показник свідчить про те, що українські покупці дедалі частіше обирають відносно «молоді» автомобілі з Європи та інших ринків, розраховуючи на достатній залишковий ресурс, сучасні системи безпеки й актуальне оснащення.

Водночас серед свіжо пригнаних машин року знайшлося місце й для справжніх автомобільних ексклюзивів. Український парк легкових авто поповнився 1 265 автомобілями Porsche, 97 Maserati, 21 Lamborghini, 17 Rolls-Royce та такою ж кількістю Bentley, а також 8 Ferrari, 6 Aston Martin і навіть одним McLaren.

Хоча частка таких моделей у загальній статистиці мінімальна, їх поява демонструє наявність стабільного попиту на преміальні та колекційні автомобілі навіть у непростих економічних умовах.

Таким чином, 2025 рік став рекордним для українського імпорту вживаних автомобілів. Загалом за рік до країни прибуло 278,6 тисячі легковиків: на 22% більше, ніж у 2024 році.