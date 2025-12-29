ТОП 10 самых популярных пригнанных легковых автомобилей в Украине (ноябрь 2025)

Рынок б/у авто демонстрирует стабильно высокие показатели импорта. Ноябрь 2025 стал месяцем кардинальных изменений в структуре ввоза авто из-за рубежа. По данным Института исследований авторынка , привезенных подержанных легковушек на первую регистрацию в ноябре 2025 года было подано 23,7 тысячи. Импорт просел на 11,3% к октябрю, но в годовом исчислении вырос на 57,4%. Высокие объемы с начала года объясняются ажиотажем перед завершением льгот: украинцы спешат ввезти электрокары до 31 декабря, чтобы не платить НДС. Читайте на Delo.ua больше об актуальном состоянии вторичного рынка авто по состоянию на ноябрь 2025 года.

Тенденция рынка по состоянию на ноябрь

Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2024-2025 гг.

Ноябрьская структура импорта кардинально отличается от предыдущих месяцев, что объясняется несколькими ключевыми факторами:

приближением конца льготного периода для электромобилей (31 декабря 2025 г.);

массовой регистрации электрокаров, импортированных и отремонтированных ранее;

спекулятивными закупками электромобилей "на склад" с расчетом на последующую перепродажу;

прагматичным подходом украинцев к экономии на НДС.

ТОП-10 марок легковушек с пробегом

Топ-10 марок легковых автомобилей с пробегом, первые по регистрации импортированных

Volkswagen удерживает первенство неизменно

Лидером импорта в сегменте свежепригнанных автомобилей неизменно остается Volkswagen. Немецкий бренд продолжает доминировать благодаря versatильности модельного ряда, простоте поиска запчастей и конкурентным ценам на европейских и американских аукционах.

На втором месте снова Audi – марка, которая постоянно входит в топ-список автомобилей премиум-сегмента. Украинские покупатели ценят немецкое качество, престиж бренда и относительную доступность на вторичном рынке.

Настоящей сенсацией ноября стала Tesla на третьем месте! Американский производитель электромобилей, официально не представленный в Украине, обогнал таких гигантов, как BMW, Nissan, Ford и Renault. Это беспрецедентная ситуация, когда серый импорт высокотехнологичных электрокаров победил традиционных лидеров автомобильной индустрии. Причина очевидна – массовый ввоз Tesla перед окончанием льгот.

Также в десятке стабильно представлены корейские (Hyundai, KIA) и японские (Nissan) бренды, успех которых во многом зависит от электрических и гибридных моделей в линейке.

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за ноябрь 2025

Ноябрь 2025 г. войдет в историю как месяц, когда электромобили окончательно потеснили традиционные дизельные и бензиновые автомобили с топовых позиций.

10. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Источник:wikipedia.org

В настоящее время немецкий седан/универсал среднего класса традиционно остается в топ-10 импорта. Volkswagen Passat – это воплощение немецкой инженерии, сочетающей комфорт, надежность и привлекательный внешний вид.

Модель привлекает внимание тех, кто ищет просторный семейный автомобиль или служебный автомобиль с солидным видом. Passat ценят его долговечность, ликвидность на вторичном рынке и широкий выбор комплектаций. В ноябре 2025 г. эта модель продолжает оставаться популярным выбором среди бизнес-класса.

9. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Источник:edmunds.com

Американский кроссовер японского производства закрывает десятку самых популярных импортных моделей. Nissan Rogue особенно востребован среди прибывающих из США авто, ведь именно там эта модель пользуется огромной популярностью.

Rogue выбирают за его практичность, большой салон и отличную проходимость. Это идеальный вариант для больших семей, нуждающихся в надежном кроссовере за адекватную цену. В ноябре 2025 года Nissan Rogue продолжает удерживать позиции среди американских импортированных SUV.

8. KIA Niro

KIA Niro

Источник:cdn.matador.tech

Корейский компактный кроссовер занимает пятое место в рейтинге. KIA Niro (в гибридной и электрической версиях) привлекает внимание своей экономичностью, современным внешним видом и технологическим оснащением.

Это автомобиль для ищущих баланс между экономией топлива (или электричества) и практичностью семейного кроссовера. Niro подходит как для города, так и для длинных поездок. Популярность в ноябре 2025 г. частично связана с наличием электрической версии и желанием покупателей успеть импортировать ее до окончания льгот.

7. Audi Q5

Audi Q5

Источник:cars.usnews.com

Премиальный немецкий кроссовер занимает седьмую позицию, подтверждая стабильный интерес украинцев к люксовому сегменту. Audi Q5 – это сочетание элегантного дизайна, современных технологий и высокого уровня безопасности.

Этот кроссовер выбирают те, для кого важен статус, качество отделки салона и узнаваемость бренда. Q5 предлагает комфортную езду как в городе, так и на трассе. За ноябрь 2025 года Audi Q5 продолжает оставаться одним из самых популярных премиальных кроссоверов среди импортируемых автомобилей.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Источник:wikipedia.org

Чешский универсал/лифтбек занимает восьмую позицию и остается любимцем прагматичных украинских покупателей. Skoda Octavia славится своим огромным багажником – одним из самых больших в своем классе, что критически важно для семейного использования.

Модель успешно совмещает технологии и качество концерна Volkswagen с более доступной ценовой политикой. Octavia – это выбор тех, кто ставит функциональность выше престижа марки. В ноябре 2025 г. эта модель остается среди лидеров универсалов на украинском импортном рынке.

5. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Источник:tesla-model-3.infocar.ua

На четвертом месте – пионер массового рынка электромобилей. Nissan Leaf считается наиболее доступным электрокаром, доказавшим свою надежность годами эксплуатации по всему миру.

Leaf идеально подходит для городских поездок благодаря компактным размерам и достаточному запасу хода для ежедневных нужд. Его ценят за простоту в обслуживании, низкую стоимость эксплуатации и умеренную цену на вторичном рынке. За ноябрь 2025 года Nissan Leaf демонстрирует высокий спрос среди тех, кто хочет успеть растаможить электромобиль без НДС.

4. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Источник:volkswagen-tiguan.infocar.ua

Компактный немецкий кроссовер занимает шестое место, демонстрируя устойчивый спрос на SUV от Volkswagen. Tiguan – это золотая середина между компактностью для города и пространством для семьи, что делает его универсальным выбором.

Модель отличается высоким качеством сборки, надежностью и комфортабельным салоном с качественными материалами. Tiguan часто выбирают как первый кроссовер или автомобиль для ежедневных поездок. В ноябре 2025 года Volkswagen Tiguan остается одним из самых популярных немецких кроссоверов на импортном рынке.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Источник:wikipedia.org

Легендарный немецкий хэтчбек погрузился на третье место, хотя все еще остается одним из самых желанных автомобилей для импорта. Volkswagen Golf – это эталон надежности, универсальности и разумного подхода к выбору автомобиля.

Golf идеально сбалансирован для города благодаря компактным размерам, но в то же время удобен для путешествий. Модель предлагает широкий выбор двигателей, включая электронную версию e-Golf. Однако даже наличие электрической модификации не помогло Golf удержать лидерство в условиях ажиотажа вокруг Tesla. В ноябре 2025 года Golf остается символом немецкого качества и практичности.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Источник:tesla-model-3.infocar.ua

Электрический седан Tesla занимает второе место и становится серебряным призером ноябрьского рейтинга. Model 3 – это воплощение минимализма, технологий и производительности в одном корпусе.

Автомобиль славится своим футуристическим интерьером с большим центральным экраном, впечатляющим ускорением и передовым автопилотом. Model 3 выбирают те, кто ценит инновации, быстроту и стиль life-style Tesla. За ноябрь 2025 года эта модель стала настоящим хитом среди украинских покупателей, спешащих импортировать ее до конца льготного периода.

1. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Источник:edmunds.com

Абсолютный лидер ноября 2025 года – электрический кроссовер Tesla Model Y. Это историческая победа: впервые в украинской практике импорта самым популярным автомобилем стал не традиционный дизельный универсал или хэтчбек, а высокотехнологичный электромобиль.

Model Y сочетает пространство и практичность SUV с передовыми технологиями и динамикой Tesla. Автомобиль предлагает большой салон, значительный запас хода и скорость зарядки, что делает его идеальным для семейного использования. В ноябре 2025 года Tesla Model Y стала абсолютным бестселлером импорта, ярко демонстрирующим влияние законодательных изменений на поведение покупателей и будущее электромобильности в Украине.

ТОП-10 свежепригнанных авто за ноябрь 2025 года (инфографика)

Топ-10 моделей легковушек с пробегом, первые по регистрации импортированных

Средний возраст и премиальные новинки

Средний возраст легковых автомобилей, которые влились в украинский парк на протяжении ноября 2025 года, остается на уровне 8-9 лет. Это подтверждает, что украинцы импортируют в отношении молодых автомобилей, имеющих значительный ресурс эксплуатации и современное оборудование.

Интересно, что среди свежепригнанных автомобилей ноября появились и настоящие шедевры автомобильного искусства. Украинский автопарк пополнился следующими легковушками премиум-категории: 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce и 2 Bentley. Хотя количество таких автомобилей статистически незначительно, их присутствие свидетельствует о наличии платежеспособного спроса на эксклюзивный транспорт даже в сложные времена.

Таким образом, ноябрь 2025 стал переломным месяцем для украинского импорта подержанных автомобилей. Это свидетельствует о высокой активности рынка и готовности украинцев инвестировать в качественный транспорт из-за рубежа, особенно, когда есть возможность сэкономить на законодательных льготах.