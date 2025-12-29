ТОП 10 найпопулярніших пригнаних легкових авто в Україні (листопад 2025)

Ринок вживаних авто демонструє стабільно високі показники імпорту. Листопад 2025 року став місяцем кардинальних змін у структурі ввезення авто з-за кордону. За даними Інституту досліджень авторинку , привезених вживаних легковиків на першу реєстрацію у листопаді 2025 року було подано 23,7 тисячі. Імпорт просів на 11,3% до жовтня, але в річному вимірі зріс на 57,4%. Високі обсяги з початку року пояснюються ажіотажем перед завершенням пільг: українці поспішають завезти електрокари до 31 грудня, щоб не платити ПДВ. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан вторинного ринку авто станом на листопад 2025 року.

Тенденція ринку станом на листопад

Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2024-2025 рр.

Листопадова структура імпорту кардинально відрізняється від попередніх місяців, що пояснюється кількома ключовими факторами:

наближенням кінця пільгового періоду для електромобілів (31 грудня 2025);

масовою реєстрацією електрокарів, імпортованих та відремонтованих раніше;

спекулятивними закупівлями електромобілів "на склад" із розрахунком на подальший перепродаж;

прагматичним підходом українців до економії на ПДВ.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом

Топ-10 марок легковиків з пробігом, перші з реєстрації імпортованих

Volkswagen утримує першість незмінно

Лідером імпорту в сегменті свіжопригнаних автомобілів незмінно залишається Volkswagen. Німецький бренд продовжує домінувати завдяки versatильності модельного ряду, простоті пошуку запчастин та конкурентним цінам на європейських та американських аукціонах.

На другому місці знову Audi — марка, яка постійно входить до топ-списку автомобілів преміум-сегменту. Українські покупці цінують німецьку якість, престиж бренду та відносну доступність на вторинному ринку.

Справжньою сенсацією листопада стала Tesla на третьому місці! Американський виробник електромобілів, який офіційно не представлений в Україні, обігнав таких гігантів, як BMW, Nissan, Ford та Renault. Це безпрецедентна ситуація, коли "сірий" імпорт високотехнологічних електрокарів переміг традиційних лідерів автомобільної індустрії. Причина очевидна — масовий ввіз Tesla перед закінченням пільг.

Також у десятці стабільно представлені корейські (Hyundai, KIA) та японські (Nissan) бренди, успіх яких багато в чому залежить від наявності електричних та гібридних моделей у лінійці.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за листопад 2025

Листопад 2025 року увійде в історію як місяць, коли електромобілі остаточно потіснили традиційні дизельні та бензинові автомобілі з топових позицій.

10. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Джерело:wikipedia.org

Перевірений часом німецький седан/універсал середнього класу традиційно залишається в топ-10 імпорту. Volkswagen Passat — це втілення німецької інженерії, що поєднує комфорт, надійність та презентабельний зовнішній вигляд.

Модель привертає увагу тих, хто шукає просторий сімейний автомобіль або службове авто з солідним виглядом. Passat цінують за його довговічність, ліквідність на вторинному ринку та широкий вибір комплектацій. У листопаді 2025 року ця модель продовжує залишатися популярним вибором серед бізнес-класу.

9. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Джерело:edmunds.com

Американський кросовер японського виробництва закриває десятку найпопулярніших імпортних моделей. Nissan Rogue особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США, адже саме там ця модель користується величезною популярністю.

Rogue вибирають за його практичність, великий салон та відмінну прохідність. Це ідеальний варіант для великих сімей, які потребують надійний кросовер за адекватну ціну. У листопаді 2025 року Nissan Rogue продовжує утримувати позиції серед американських імпортованих SUV.

8. KIA Niro

KIA Niro

Джерело:cdn.matador.tech

Корейський компактний кросовер займає п'яте місце у рейтингу. KIA Niro (у гібридній та електричній версіях) привертає увагу своєю економічністю, сучасним зовнішнім виглядом та технологічним оснащенням.

Це автомобіль для тих, хто шукає баланс між економією палива (або електрики) та практичністю сімейного кросовера. Niro підходить як для міста, так і для довгих поїздок. Популярність у листопаді 2025 року частково пов'язана з наявністю електричної версії та бажанням покупців встигнути імпортувати її до закінчення пільг.

7. Audi Q5

Audi Q5

Джерело:cars.usnews.com

Преміальний німецький кросовер займає сьому позицію, підтверджуючи стабільний інтерес українців до люксового сегменту. Audi Q5 — це поєднання елегантного дизайну, сучасних технологій та високого рівня безпеки.

Цей кросовер обирають ті, для кого важливий статус, якість оздоблення салону та впізнаваність бренду. Q5 пропонує комфортну їзду як у місті, так і на трасі. За листопад 2025-го Audi Q5 продовжує залишатися одним із найпопулярніших преміальних кросоверів серед імпортованих автомобілів.

6. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Джерело:wikipedia.org

Чеський універсал/ліфтбек посідає восьму позицію та залишається улюбленцем прагматичних українських покупців. Skoda Octavia славиться своїм величезним багажником — одним із найбільших у своєму класі, що критично важливо для сімейного використання.

Модель успішно поєднує технології та якість концерну Volkswagen із більш доступною ціновою політикою. Octavia — це вибір тих, хто ставить функціональність вище престижу марки. У листопаді 2025 року ця модель залишається серед лідерів універсалів на українському імпортному ринку.

5. Nissan Leaf

Nissan Leaf

Джерело:tesla-model-3.infocar.ua

На четвертому місці — піонер масового ринку електромобілів. Nissan Leaf вважається найбільш доступним електрокаром, який довів свою надійність роками експлуатації по всьому світу.

Leaf ідеально підходить для міських поїздок завдяки компактним розмірам та достатньому запасу ходу для щоденних потреб. Його цінують за простоту в обслуговуванні, низьку вартість експлуатації та помірну ціну на вторинному ринку. За листопад 2025-го Nissan Leaf демонструє високий попит серед тих, хто хоче встигнути розмитнити електромобіль без ПДВ.

4. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Джерело:volkswagen-tiguan.infocar.ua

Компактний німецький кросовер посідає шосте місце, демонструючи стійкий попит на SUV від Volkswagen. Tiguan — це золота середина між компактністю для міста та простором для сім'ї, що робить його універсальним вибором.

Модель відрізняється високою якістю збірки, надійністю та комфортним салоном із якісними матеріалами. Tiguan часто обирають як перший кросовер або як автомобіль для щоденних поїздок. У листопаді 2025 року Volkswagen Tiguan залишається одним із найпопулярніших німецьких кросоверів на імпортному ринку.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Джерело:wikipedia.org

Легендарний німецький хетчбек опустився на третє місце, хоча все ще залишається одним із найбажаніших автомобілів для імпорту. Volkswagen Golf — це еталон надійності, універсальності та розумного підходу до вибору автомобіля.

Golf ідеально збалансований для міста завдяки компактним розмірам, але водночас комфортний для подорожей. Модель пропонує широкий вибір двигунів, включаючи електричну версію e-Golf. Проте навіть наявність електричної модифікації не допомогла Golf утримати лідерство в умовах ажіотажу навколо Tesla. У листопаді 2025 року Golf залишається символом німецької якості та практичності.

2. Tesla Model 3

Tesla Model 3

Джерело:tesla-model-3.infocar.ua

Електричний седан від Tesla посідає друге місце і стає срібним призером листопадового рейтингу. Model 3 — це втілення мінімалізму, технологій та продуктивності в одному корпусі.

Автомобіль славиться своїм футуристичним інтер'єром із величезним центральним дисплеєм, вражаючим прискоренням та передовим автопілотом. Model 3 обирають ті, хто цінує інновації, швидкість та стиль life-style Tesla. За листопад 2025-го ця модель стала справжнім хітом серед українських покупців, які поспішають імпортувати її до кінця пільгового періоду.

1. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Джерело:edmunds.com

Абсолютний лідер листопада 2025 року — електричний кросовер Tesla Model Y. Це історична перемога: вперше в українській практиці імпорту найпопулярнішим автомобілем став не традиційний дизельний універсал чи хетчбек, а високотехнологічний електромобіль.

Model Y поєднує простір та практичність SUV із передовими технологіями та динамікою Tesla. Автомобіль пропонує великий салон, значний запас ходу та швидкість зарядки, що робить його ідеальним для сімейного використання. У листопаді 2025 року Tesla Model Y стала абсолютним бестселером імпорту, що яскраво демонструє вплив законодавчих змін на поведінку покупців та майбутнє електромобільності в Україні.

ТОП-10 свіжопригнаних авто за листопад 2025 (інфографіка)

Топ-10 моделей легковиків з пробігом, перші з реєстрації імпортованих

Середній вік та преміальні новинки

Середній вік легкових авто, які влилися до українського парку впродовж листопада 2025 року, залишається на рівні 8-9 років. Це підтверджує, що українці імпортують відносно молоді автомобілі, які мають значний ресурс експлуатації та сучасне обладнання.

Цікаво, що серед свіжопригнаних авто листопада з'явилися і справжні шедеври автомобільного мистецтва. Український автопарк поповнився наступними легковиками преміум-категорії: 110 Porsche, 8 Maserati, 3 Rolls-Royce та 2 Bentley. Хоча кількість таких автомобілів статистично незначна, їхня присутність свідчить про наявність платоспроможного попиту на ексклюзивний транспорт навіть у складні часи.

Таким чином, листопад 2025 року став переломним місяцем для українського імпорту вживаних автомобілів. Це свідчить про високу активність ринку та готовність українців інвестувати у якісний транспорт з-за кордону, особливо коли є можливість заощадити на законодавчих пільгах.