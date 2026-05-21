ТОП-10 «свежепригнанных» легковых авто в Украине (апрель 2026)
Апрель стал самым продуктивным месяцем для украинских импортёров подержанных авто с начала 2026 года. Однако, несмотря на внутренний рекорд, сравнение с прошлогодними показателями свидетельствует о системном замедлении темпов обновления автопарка. За данными Института исследований авторынка, легковых автомобилей с пробегом на первую регистрацию в апреле 2026 года было подано 19 323 единицы.
Импорт вырос на 2,5% по сравнению с мартом, хотя в годовом измерении объёмы остаются на 9,1% ниже прошлогодних. Главной причиной такого охлаждения стало введение НДС на электромобили, что существенно подавило наиболее динамичный сегмент импорта. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта авто за апрель 2026 года.
Тенденция рынка по состоянию на апрель
Апрель 2026 года войдёт в историю украинского авторынка как месяц лучшего результата с начала года и одновременно как месяц, наглядно продемонстрировавший новый «потолок» рынка. Апрельскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:
системное замедление из-за введения НДС на электромобили с 1 января 2026 года; продолжение весеннего оживления спроса после зимнего затишья; стабильный поток кроссоверов со страховых аукционов США; фиксация интереса покупателей в сторону компактных SUV даже на вторичном рынке.
Что касается общей картины: Volkswagen Tiguan продолжает удерживать лидерство, опередив традиционного победителя Golf. Смена предпочтений, наметившаяся ещё в марте, в апреле приобрела устойчивый характер.
ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом за апрель 2026
Неизменным лидером остаётся Volkswagen, удерживающий первенство благодаря широкой модельной линейке и высокому доверию к бренду. Главным трендом месяца стало дальнейшее укрепление позиций Audi и BMW: премиализация импорта набирает обороты, и покупатели всё чаще готовы платить за более качественный и дорогой автомобиль из-за рубежа.
Nissan и Ford стабильно удерживают свои позиции благодаря активному импорту с североамериканских аукционов. В десятке также стабильные результаты от Renault, Skoda, Hyundai и KIA, традиционно закрывающих потребности прагматичного масс-маркета.
Топ-10 моделей свежепригнанных авто за апрель 2026
По итогам месяца модельный рейтинг демонстрирует безоговорочное доминирование кроссоверов. Традиционные хэтчбеки и универсалы отступили, уступив позиции автомобилям с более высоким клиренсом.
10. Renault Megane
Французский хэтчбек или универсал ценят за практичность, экономичность и умеренную цену на вторичном рынке. Это выбор прагматика, который ищет надёжный автомобиль для ежедневного использования без переплаты.
В апреле 2026 года Megane остаётся проверенным решением среди свежепригнанных авто из Европы. Апрельская статистика подтвердила: 377 украинцев выбрали Renault Megane своим автомобилем месяца.
9. Audi A4
Немецкий бизнес-седан отличается безупречной отделкой салона, динамичными характеристиками и узнаваемым премиальным имиджем. Это автомобиль для тех, кто ищет баланс между статусом, комфортом и практичностью каждый день. По итогам апреля модель выбрали 664 украинских автолюбителя.
8. Mazda CX-5
Японский кроссовер сохраняет стабильные позиции в апрельском рейтинге, демонстрируя неизменную приверженность украинцев надёжной японской технике. Mazda CX-5 отличается безупречным качеством сборки, приятным дизайном и водительскими характеристиками, которые редко встречаются в массовом сегменте. Это автомобиль для тех, кто ценит езду и надёжность превыше всего. Апрельские регистрационные данные зафиксировали 385 сделок на приобретение Mazda CX-5.
7. Volkswagen Passat
Проверенный временем немецкий седан сохраняет присутствие среди самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat — это воплощение практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надёжностью и респектабельным видом.
Модель остаётся ликвидной на вторичном рынке, что важно для будущей перепродажи. В апреле 2026 года Passat подтвердил репутацию надёжного выбора для прагматичных покупателей. В общей сложности 403 покупателя в апреле сделали выбор в пользу Volkswagen Passat.
6. Ford Escape/Kuga
Американский компактный кроссовер уверенно держится в рейтинге. Ford Escape особенно востребован среди авто, прибывающих со страховых аукционов США, благодаря доступной цене и большому выбору.
Escape выбирают за практичность, большой багажник и отличную проходимость. Это надёжный партнёр для ежедневного использования, одинаково хорошо чувствующий себя в городе и за его пределами. В этом месяце было зафиксировано 424 сделки на приобретение Ford Escape/Kuga.
5. Nissan Rogue
Американский кроссовер японского производства особенно востребован среди авто, прибывающих из США, — именно там эта модель пользуется огромной популярностью.
Rogue выбирают за практичность, большой салон и отличную проходимость. Это идеальный вариант для больших семей, которым нужен надёжный кроссовер по адекватной цене. В общей сложности 509 покупателей в апреле сделали выбор в пользу Nissan Rogue.
4. Skoda Octavia
Чешский универсал или лифтбек удерживает позиции среди прагматичных украинских водителей. Skoda Octavia удачно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной ценовой политикой.
Один из самых больших багажников в классе и неизменная надёжность — её главные козыри. В апреле 2026 года модель подтвердила статус фаворита прагматичного импорта. При этом регистрационная статистика месяца насчитывает 603 новые Skoda Octavia на украинских дорогах.
3. Audi Q5
Немецкий премиальный кроссовер уверенно удерживает третью ступень, подтверждая тренд на премиализацию импорта. Audi Q5 сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности.
Его выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамичная езда благодаря системе quattro. Четвёртый кроссовер активно везут как из Европы, так и из США. Свидетельством стабильного спроса стали 661 первая регистрация Audi Q5 в апреле.
2. Volkswagen Golf
Легендарный немецкий хэтчбек уже второй месяц подряд уступает первенство кроссоверу того же бренда. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надёжности и универсальности, идеальный для городских условий благодаря компактным габаритам.
Однако «кроссоверизация» рынка сделала своё: Golf остаётся в тройке, но уже не на вершине. Спрос на модель свидетельствует о том, что она остаётся в приоритете на рынке пригнанных легковых авто. Так, на эту модель в апреле было оформлено 684 сделки купли-продажи.
1. Volkswagen Tiguan
Tiguan закрепил лидерство апреля, подтвердив, что смена предпочтений украинского покупателя приобрела устойчивый характер. Компактный немецкий кроссовер удачно сочетает удобные габариты для городских условий и достаточно пространства для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем.
Его ценят за качественную сборку, проверенную надёжность и комфортный интерьер. Volkswagen Tiguan — лидер апреля, второй раз подряд опередивший многолетнего чемпиона Golf. Аудитория Volkswagen Tiguan в апреле пополнилась на 782 новых поклонника бренда.
ТОП-10 свежепригнанных авто за апрель 2026 (инфографика)
Средний возраст и премиальные новинки
Средний возраст легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в течение апреля 2026 года, составляет 10 лет — на год-два старше, чем в прошлом году. Такой показатель свидетельствует о том, что из-за налоговой нагрузки покупатель вынужден смотреть на более старые или простые варианты, чем мог бы позволить себе год назад.
Вместе с тем среди свежепригнанных машин месяца нашлось место и для настоящих автомобильных эксклюзивов. Пока массовый рынок рационализировался, в сегменте дорогой техники затишья не наблюдалось: украинские номера получили 77 Porsche, 7 Maserati, 3 Lamborghini, а также по одному Aston Martin и Bentley. Хотя доля таких моделей в общей статистике минимальна, их появление демонстрирует: спрос на эмоциональные и статусные автомобили остаётся стабильным при любых обстоятельствах.
Итоги апреля 2026
Апрель 2026 года стал месяцем лучшего результата с начала года, но одновременно наглядно показал новую реальность рынка. В общей сложности на первую регистрацию было подано 19 323 легковых автомобиля с пробегом, то есть на 2,5% больше, чем в марте, хотя годовое снижение на 9,1% напоминает: прошлогодняя база была существенно выше.
Сохранение лидерства Volkswagen Tiguan над Golf, премиализация импорта и электрический сегмент, адаптирующийся к новым налоговым условиям с долей 11,4%, — это главные векторы, определяющие новый ландшафт рынка. Современный «пригон» становится всё более целенаправленным: покупатель чётко знает, чего хочет — больше клиренса, более свежий год выпуска и лучшее оснащение. Однако НДС-реальность корректирует аппетиты, и рынок ищет новый баланс между желаемым и доступным.