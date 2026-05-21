ТОП-10 «свежепригнанных» легковых авто в Украине (апрель 2026)

Апрель стал самым продуктивным месяцем для украинских импортёров подержанных авто с начала 2026 года. Однако, несмотря на внутренний рекорд, сравнение с прошлогодними показателями свидетельствует о системном замедлении темпов обновления автопарка. За данными Института исследований авторынка, легковых автомобилей с пробегом на первую регистрацию в апреле 2026 года было подано 19 323 единицы. Импорт вырос на 2,5% по сравнению с мартом, хотя в годовом измерении объёмы остаются на 9,1% ниже прошлогодних. Главной причиной такого охлаждения стало введение НДС на электромобили, что существенно подавило наиболее динамичный сегмент импорта. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта авто за апрель 2026 года.

Тенденция рынка по состоянию на апрель

Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2025–2026 гг. (апрель)

Источник: eauto.org.ua

Апрель 2026 года войдёт в историю украинского авторынка как месяц лучшего результата с начала года и одновременно как месяц, наглядно продемонстрировавший новый «потолок» рынка. Апрельскую структуру импорта определили несколько ключевых факторов:

системное замедление из-за введения НДС на электромобили с 1 января 2026 года; продолжение весеннего оживления спроса после зимнего затишья; стабильный поток кроссоверов со страховых аукционов США; фиксация интереса покупателей в сторону компактных SUV даже на вторичном рынке.

Что касается общей картины: Volkswagen Tiguan продолжает удерживать лидерство, опередив традиционного победителя Golf. Смена предпочтений, наметившаяся ещё в марте, в апреле приобрела устойчивый характер.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом за апрель 2026

Топ-10 марок подержанных легковых автомобилей (импорт), апрель 2026

Источник: eauto.org.ua

Неизменным лидером остаётся Volkswagen, удерживающий первенство благодаря широкой модельной линейке и высокому доверию к бренду. Главным трендом месяца стало дальнейшее укрепление позиций Audi и BMW: премиализация импорта набирает обороты, и покупатели всё чаще готовы платить за более качественный и дорогой автомобиль из-за рубежа.

Nissan и Ford стабильно удерживают свои позиции благодаря активному импорту с североамериканских аукционов. В десятке также стабильные результаты от Renault, Skoda, Hyundai и KIA, традиционно закрывающих потребности прагматичного масс-маркета.

Топ-10 моделей свежепригнанных авто за апрель 2026

По итогам месяца модельный рейтинг демонстрирует безоговорочное доминирование кроссоверов. Традиционные хэтчбеки и универсалы отступили, уступив позиции автомобилям с более высоким клиренсом.

10. Renault Megane

Renault Megane

Источник: infocar.ua

Французский хэтчбек или универсал ценят за практичность, экономичность и умеренную цену на вторичном рынке. Это выбор прагматика, который ищет надёжный автомобиль для ежедневного использования без переплаты.

В апреле 2026 года Megane остаётся проверенным решением среди свежепригнанных авто из Европы. Апрельская статистика подтвердила: 377 украинцев выбрали Renault Megane своим автомобилем месяца.

9. Audi A4

Audi A4

Источник: topgear.com

Немецкий бизнес-седан отличается безупречной отделкой салона, динамичными характеристиками и узнаваемым премиальным имиджем. Это автомобиль для тех, кто ищет баланс между статусом, комфортом и практичностью каждый день. По итогам апреля модель выбрали 664 украинских автолюбителя.

8. Mazda CX-5

Mazda CX-5

Источник: infocar.ua

Японский кроссовер сохраняет стабильные позиции в апрельском рейтинге, демонстрируя неизменную приверженность украинцев надёжной японской технике. Mazda CX-5 отличается безупречным качеством сборки, приятным дизайном и водительскими характеристиками, которые редко встречаются в массовом сегменте. Это автомобиль для тех, кто ценит езду и надёжность превыше всего. Апрельские регистрационные данные зафиксировали 385 сделок на приобретение Mazda CX-5.

7. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Источник: topgear.com

Проверенный временем немецкий седан сохраняет присутствие среди самых популярных свежепригнанных авто. Volkswagen Passat — это воплощение практичности для тех, кто ценит баланс между комфортом, надёжностью и респектабельным видом.

Модель остаётся ликвидной на вторичном рынке, что важно для будущей перепродажи. В апреле 2026 года Passat подтвердил репутацию надёжного выбора для прагматичных покупателей. В общей сложности 403 покупателя в апреле сделали выбор в пользу Volkswagen Passat.

6. Ford Escape/Kuga

Ford Escape/Kuga

Источник: motorcar.com.ua

Американский компактный кроссовер уверенно держится в рейтинге. Ford Escape особенно востребован среди авто, прибывающих со страховых аукционов США, благодаря доступной цене и большому выбору.

Escape выбирают за практичность, большой багажник и отличную проходимость. Это надёжный партнёр для ежедневного использования, одинаково хорошо чувствующий себя в городе и за его пределами. В этом месяце было зафиксировано 424 сделки на приобретение Ford Escape/Kuga.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Источник: infocar.ua

Американский кроссовер японского производства особенно востребован среди авто, прибывающих из США, — именно там эта модель пользуется огромной популярностью.

Rogue выбирают за практичность, большой салон и отличную проходимость. Это идеальный вариант для больших семей, которым нужен надёжный кроссовер по адекватной цене. В общей сложности 509 покупателей в апреле сделали выбор в пользу Nissan Rogue.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Источник: topgear.com

Чешский универсал или лифтбек удерживает позиции среди прагматичных украинских водителей. Skoda Octavia удачно сочетает технологические решения и качество концерна Volkswagen с более сдержанной ценовой политикой.

Один из самых больших багажников в классе и неизменная надёжность — её главные козыри. В апреле 2026 года модель подтвердила статус фаворита прагматичного импорта. При этом регистрационная статистика месяца насчитывает 603 новые Skoda Octavia на украинских дорогах.

3. Audi Q5

Audi Q5

Источник: topgear.com

Немецкий премиальный кроссовер уверенно удерживает третью ступень, подтверждая тренд на премиализацию импорта. Audi Q5 сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности.

Его выбирают покупатели, которым важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамичная езда благодаря системе quattro. Четвёртый кроссовер активно везут как из Европы, так и из США. Свидетельством стабильного спроса стали 661 первая регистрация Audi Q5 в апреле.

2. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Источник: motorcar.com.ua

Легендарный немецкий хэтчбек уже второй месяц подряд уступает первенство кроссоверу того же бренда. Volkswagen Golf традиционно воспринимается как эталон надёжности и универсальности, идеальный для городских условий благодаря компактным габаритам.

Однако «кроссоверизация» рынка сделала своё: Golf остаётся в тройке, но уже не на вершине. Спрос на модель свидетельствует о том, что она остаётся в приоритете на рынке пригнанных легковых авто. Так, на эту модель в апреле было оформлено 684 сделки купли-продажи.

1. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Источник: topgear.com

Tiguan закрепил лидерство апреля, подтвердив, что смена предпочтений украинского покупателя приобрела устойчивый характер. Компактный немецкий кроссовер удачно сочетает удобные габариты для городских условий и достаточно пространства для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем.

Его ценят за качественную сборку, проверенную надёжность и комфортный интерьер. Volkswagen Tiguan — лидер апреля, второй раз подряд опередивший многолетнего чемпиона Golf. Аудитория Volkswagen Tiguan в апреле пополнилась на 782 новых поклонника бренда.

ТОП-10 свежепригнанных авто за апрель 2026 (инфографика)

Рейтинг топ-10 моделей подержанного импорта легковых авто, апрель 2026

Источник: eauto.org.ua

Средний возраст и премиальные новинки

Средний возраст легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в течение апреля 2026 года, составляет 10 лет — на год-два старше, чем в прошлом году. Такой показатель свидетельствует о том, что из-за налоговой нагрузки покупатель вынужден смотреть на более старые или простые варианты, чем мог бы позволить себе год назад.

Вместе с тем среди свежепригнанных машин месяца нашлось место и для настоящих автомобильных эксклюзивов. Пока массовый рынок рационализировался, в сегменте дорогой техники затишья не наблюдалось: украинские номера получили 77 Porsche, 7 Maserati, 3 Lamborghini, а также по одному Aston Martin и Bentley. Хотя доля таких моделей в общей статистике минимальна, их появление демонстрирует: спрос на эмоциональные и статусные автомобили остаётся стабильным при любых обстоятельствах.

Итоги апреля 2026

Апрель 2026 года стал месяцем лучшего результата с начала года, но одновременно наглядно показал новую реальность рынка. В общей сложности на первую регистрацию было подано 19 323 легковых автомобиля с пробегом, то есть на 2,5% больше, чем в марте, хотя годовое снижение на 9,1% напоминает: прошлогодняя база была существенно выше.

Сохранение лидерства Volkswagen Tiguan над Golf, премиализация импорта и электрический сегмент, адаптирующийся к новым налоговым условиям с долей 11,4%, — это главные векторы, определяющие новый ландшафт рынка. Современный «пригон» становится всё более целенаправленным: покупатель чётко знает, чего хочет — больше клиренса, более свежий год выпуска и лучшее оснащение. Однако НДС-реальность корректирует аппетиты, и рынок ищет новый баланс между желаемым и доступным.