ТОП-10 «свіжопригнаних» легкових авто в Україні (квітень 2026)

Квітень став найпродуктивнішим місяцем для українських імпортерів вживаних авто з початку 2026 року. Проте, попри внутрішній рекорд, порівняння з минулорічними показниками свідчить про системне сповільнення темпів оновлення автопарку. За даними Інституту досліджень авторинку, легковиків з пробігом на першу реєстрацію у квітні 2026 року було подано 19 323 одиниці. Імпорт зріс на 2,5% порівняно з березнем, хоча у річному вимірі обсяги залишаються на 9,1% нижчими за минулорічні. Головною причиною такого охолодження стало запровадження ПДВ на електромобілі, що суттєво пригнітило найбільш динамічний сегмент імпорту. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку імпорту авто за квітень 2026 року.

Тенденція ринку станом на квітень

Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2025–2026 рр. (квітень)

Джерело: eauto.org.ua

Квітень 2026 року увійде в історію українського авторинку як місяць найкращого результату з початку року та водночас як місяць, що наочно продемонстрував нову «стелю» ринку. Квітневу структуру імпорту визначили кілька ключових факторів:

системне сповільнення через запровадження ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року;

продовження весняного пожвавлення попиту після зимового затишшя;

стабільний потік кросоверів зі страхових аукціонів США;

фіксація інтересу покупців у бік компактних SUV навіть на вторинному ринку.

Щодо загальної картини: Volkswagen Tiguan продовжує утримувати лідерство, випередивши традиційного переможця Golf. Зміна вподобань, що намітилася ще у березні, у квітні набула усталеного характеру.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом за квітень 2026

Топ-10 марок вживаних легкових автомобілів (імпорт), квітень 2026

Джерело: eauto.org.ua

Незмінним лідером залишається Volkswagen, який утримує першість завдяки широкій модельній лінійці та високій довірі до бренду. Головним трендом місяця стало подальше зміцнення позицій Audi та BMW: преміалізація імпорту набирає обертів, і покупці дедалі частіше готові платити за якісніший та дорожчий автомобіль з-за кордону.

Nissan та Ford стабільно утримують свої позиції завдяки активному імпорту з північноамериканських аукціонів. У десятці також стабільні результати від Renault, Skoda, Hyundai та KIA, які традиційно закривають потреби прагматичного мас-маркету.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за квітень 2026

За підсумками місяця модельний рейтинг демонструє беззаперечне домінування кросоверів. Традиційні хетчбеки та універсали відступили, поступившись позиціями автомобілям з вищим кліренсом.

10. Renault Megane

Джерело: infocar.ua

Французький хетчбек або універсал цінують за практичність, економічність і помірну ціну на вторинному ринку. Це вибір прагматика, який шукає надійний автомобіль для щоденного використання без переплати.

У квітні 2026 року Megane залишається перевіреним рішенням серед свіжопригнаних авто з Європи. Квітнева статистика підтвердила, що 377 українці обрали Renault Megane своїм автомобілем місяця.

9. Audi A4

Джерело: topgear.com

Німецький бізнес-седан вирізняється бездоганним оздобленням салону, динамічними характеристиками та впізнаваним преміальним іміджем. Це автомобіль для тих, хто шукає баланс між статусом, комфортом і практичністю щодня. За підсумками квітня модель обрали 664 українські автолюбителі.

8. Mazda CX-5

Джерело: infocar.ua

Японський кросовер зберігає стабільні позиції у квітневому рейтингу, демонструючи незмінну прихильність українців до надійної японської техніки.

Mazda CX-5 вирізняється бездоганною якістю збірки, приємним дизайном та водійськими характеристиками, які рідко зустрічаються у масовому сегменті. Це автомобіль для тих, хто цінує їзду та надійність понад усе. Квітневі реєстраційні дані зафіксували 385 угоди на придбання Mazda CX-5.

7. Volkswagen Passat

Джерело: topgear.com

Перевірений часом німецький седан зберігає присутність серед найпопулярніших свіжопригнаних авто. Volkswagen Passat — це втілення практичності для тих, хто цінує баланс між комфортом, надійністю та респектабельним виглядом.

Модель залишається ліквідною на вторинному ринку, що важливо для майбутнього перепродажу. У квітні 2026 року Passat підтвердив репутацію надійного вибору для прагматичних покупців. Загалом 403 покупці у квітні зробили вибір на користь Volkswagen Passat.

6. Ford Escape/Kuga

Джерело: motorcar.com.ua

Американський компактний кросовер впевнено тримається у рейтингу. Ford Escape особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі страхових аукціонів США, завдяки доступній ціні та великому вибору.

Escape обирають за практичність, великий багажник та відмінну прохідність. Це надійний партнер для щоденного використання, який однаково добре почувається у місті та за його межами. Цього місяця було зафіксовано 424 угоди на придбання Ford Escape/Kuga.

5. Nissan Rogue

Джерело: infocar.ua

Американський кросовер японського виробництва особливо затребуваний серед авто, що прибувають зі США, адже саме там ця модель користується величезною популярністю. Rogue обирають за практичність, великий салон та відмінну прохідність.

Це ідеальний варіант для великих сімей, які потребують надійний кросовер за адекватну ціну. Загалом 509 покупців у квітні зробили вибір на користь Nissan Rogue.

4. Skoda Octavia

Джерело: topgear.com

Чеський універсал або ліфтбек утримує позиції серед прагматичних українських водіїв. Skoda Octavia вдало поєднує технологічні рішення та якість концерну Volkswagen з більш стриманою ціновою політикою.

Один із найбільших багажників у класі та незмінна надійність — її головні козирі. У квітні 2026 року модель підтвердила статус фаворита прагматичного імпорту. При цьому, реєстраційна статистика цього місяця налічує 603 нові Skoda Octavia на українських дорогах.

3. Audi Q5

Джерело: topgear.com

Німецький преміальний кросовер впевнено утримує третю сходинку, підтверджуючи тренд на преміалізацію імпорту. Audi Q5 поєднує елегантний дизайн, передові технології та високий рівень безпеки.

Його обирають покупці, яким важливі впізнаваність бренду з чотирма кільцями, бездоганне оздоблення салону та динамічна їзда завдяки системі quattro. Четвертий кросовер активно везуть як з Європи, так і зі Штатів. Свідченням стабільного попиту стали 661 перші реєстрації Audi Q5 у квітні.

2. Volkswagen Golf

Джерело: topgear.com

Легендарний німецький хетчбек вже другий місяць поспіль поступається першістю кросоверу того ж бренду. Volkswagen Golf традиційно сприймається як еталон надійності та універсальності, ідеальний для міських умов завдяки компактним габаритам.

Проте «кросоверизація» ринку зробила своє: Golf залишається в трійці, але вже не на вершині. Попит на модель свідчить, що вона залишається у пріоритеті на ринку пригнаних легкових авто. Так, на цю модель у квітні було оформлено 684 угоди купівлі-продажу.

1. Volkswagen Tiguan

Джерело: topgear.com

Tiguan закріпив лідерство квітня, підтвердивши, що зміна вподобань українського покупця набула усталеного характеру. Компактний німецький кросовер вдало поєднує зручні габарити для міських умов і достатній простір для сімейних поїздок, завдяки чому вважається по-справжньому універсальним автомобілем.

Його цінують за якісну збірку, перевірену надійність і комфортний інтер'єр. Volkswagen Tiguan — лідер квітня, що вдруге поспіль випередив багаторічного чемпіона Golf. Тож, аудиторія Volkswagen Tiguan у квітні поповнилася на 782 нових прихильники бренду.

ТОП-10 свіжопригнаних авто за квітень 2026 (інфографіка)

Рейтинг топ-10 моделей вживаного імпорту легкових авто, квітень 2026

Джерело: eauto.org.ua

Середній вік та преміальні новинки

Середній вік легкових авто, які поповнили український автопарк протягом квітня 2026 року, становить 10 років — на рік-два старіші, ніж торік. Такий показник свідчить про те, що через податкове навантаження покупець змушений дивитися на старіші або простіші варіанти, ніж міг би дозволити собі рік тому.

Водночас серед свіжопригнаних машин місяця знайшлося місце й для справжніх автомобільних ексклюзивів. Поки масовий ринок раціоналізувався, у сегменті дорогої техніки затишшя не спостерігалося: українські номери отримали 77 Porsche, 7 Maserati, 3 Lamborghini, а також по одному Aston Martin та Bentley.

Хоча частка таких моделей у загальній статистиці мінімальна, їх поява демонструє: попит на емоційні та статусні автомобілі залишається стабільним за будь-яких обставин.

Підсумки квітня 2026

Квітень 2026 року став місяцем найкращого результату з початку року, але водночас наочно показав нову реальність ринку. Загалом на першу реєстрацію було подано 19 323 легковики з пробігом, тобто на 2,5% більше, ніж у березні, хоча річне просідання на 9,1% нагадує: минулорічна база була суттєво вищою.

Збереження лідерства Volkswagen Tiguan над Golf, преміалізація імпорту та електричний сегмент, що адаптується до нових податкових умов з часткою 11,4%, і це головні вектори, що визначають новий ландшафт ринку.

Сучасний «пригін» стає дедалі більш цілеспрямованим: покупець чітко знає, чого хоче: більше кліренсу, свіжіший рік випуску та краще оснащення. Проте ПДВ-реальність коригує апетити, і ринок шукає новий баланс між бажаним і доступним.