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ТОП-10 «свежепригнанных» легковых автомобилей в Украине (июнь 2026)
Сегмент импорта подержанных автомобилей в июне 2026 года продемонстрировал полную стабильность. По данным Института исследований авторынка, украинский автопарк пополнился 21 378 «свежепригнанными» автомобилями — это практически точное повторение майского результата, с символическим колебанием всего на 0,3% в месячном измерении. В то же время по сравнению с июнем прошлого года импорт демонстрирует здоровый рост на 3,9%. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта автомобилей по итогам июня 2026 года.
- Тенденция рынка по состоянию на июнь
- Топливный баланс: бензиновый абсолютизм
- ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом за июнь 2026
- ТОП-10 моделей свежепригнанных автомобилей за июнь 2026
- ТОП-10 свежепригнанных автомобилей за июнь 2026 (инфографика)
- Итоги июня 2026
Тенденция рынка по состоянию на июнь
Главные тренды месяца — тотальное доминирование бензина и окончательная ориентация покупателей на среднеразмерные кроссоверы европейского и американского происхождения. В отличие от апрельского замедления, вызванного введением НДС на электромобили, июньский импорт вышел на стабильное плато без резких колебаний.
Топливный баланс: бензиновый абсолютизм
Июньская структура импорта по типу топлива наглядно иллюстрирует, насколько быстро импортеры и покупатели реагируют на стоимость топлива на АЗС. Распределение долей выглядит следующим образом:
- Бензин — 55,0%;
- Дизельное топливо — 20,1%;
- Электро (BEV) — 12,4%;
- Гибриды (HEV/PHEV) — 9,3%;
- ГБО — 3,2%.
Бензиновые двигатели заняли более половины всего ввезенного секонд-хенда. После весеннего шока, когда стоимость дизельного топлива достигала 90 грн/л, покупательский интерес к дизелю заметно снизился, поэтому даже его июньское удешевление до 77 грн/л пока не вернуло прежние масштабы импорта — теперь это лишь пятая часть общего объема.
Электромобили (12,4%) и гибриды (9,3%) в совокупности удерживают более пятой части импорта. Покупатели выбирают их прагматично, делая ставку на модели с емкими аккумуляторами (от 50–60+ кВт·ч), которые способны обеспечить как ежедневные поездки, так и необходимую автономность на случай летних инфраструктурных вызовов.
ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом за июнь 2026
В зачете производителей немецкие концерны уверенно закрепили за собой абсолютное лидерство. Volkswagen (2 930 шт.) и Audi (2 128 шт.) возглавляют рейтинг брендов с существенным отрывом.
Далее с минимальным разрывом следуют Nissan (1 711 шт.) и BMW (1 644 шт.), которые активно импортируются как с европейских лизинговых аукционов, так и со страховых площадок США.
ТОП-10 моделей свежепригнанных автомобилей за июнь 2026
По итогам месяца модельный рейтинг подтверждает изменение философии украинского импорта: традиционные хэтчбеки и универсалы C-класса уступили вершину кроссоверам.
10. Renault Megane
Компактный хэтчбек/универсал C-класса, предлагающий французский стиль дизайна в сочетании с практичностью и доступной стоимостью обслуживания. Модель оснащается бензиновыми и дизельными двигателями широкого диапазона мощности, а также электрической версией Megane E-Tech, соответствующей современным тенденциям электрификации. Благодаря сочетанию стильного дизайна, практичности и привлекательного соотношения цены и качества Renault Megane остается популярным выбором на украинском рынке. В июне эту модель выбрали 365 украинцев.
9. Tesla Model Y
Полностью электрическая Tesla Model Y подтверждает статус самого ликвидного «зеленого» автомобиля на рынке свежепригнанных машин. Модель привлекает покупателей сочетанием запаса хода, просторного салона и статуса технологичного продукта, который сохраняет стоимость лучше большинства конкурентов. В июне модель выбрали 370 украинцев.
8. Audi A4
Премиальный бизнес-седан D-класса, сочетающий спортивный характер с высоким уровнем комфорта и являющийся одним из флагманских продуктов бренда Audi в своем сегменте. Модель предлагается с мощными бензиновыми и дизельными двигателями TFSI/TDI, а также фирменным полным приводом quattro, обеспечивающим уверенную управляемость в любых дорожных условиях. Июньская регистрационная статистика зафиксировала 379 сделок по приобретению модели.
7. Volkswagen Passat
Представительский седан/универсал D-класса, который традиционно позиционируется как более комфортная и просторная альтернатива Golf или Octavia. Модель предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями TSI/TDI широкого диапазона мощности, а также с механическими или автоматическими коробками передач DSG. Всего 420 покупателей в июне сделали выбор в пользу этой модели.
6. Ford Escape/Kuga
Кроссовер C-класса, который продается под названием Kuga на европейском рынке и Escape — на американском и украинском вторичном рынке. Модель предлагается с широким выбором силовых агрегатов: бензиновыми, дизельными, а также гибридными и plug-in гибридными версиями, сочетающими экономичность и динамику. В этом месяце было зафиксировано 428 сделок по приобретению модели.
5. Nissan Rogue
Кроссовер (SUV) C-класса, ориентированный прежде всего на североамериканский рынок, где является одной из самых популярных моделей бренда. Оснащается бензиновыми двигателями, включая турбированные версии, в сочетании с вариатором (CVT), обеспечивающим плавность хода и экономичность. Всего 634 покупателя в июне сделали выбор в пользу этой модели.
4. Skoda Octavia
Просторный семейный седан/универсал C-класса, построенный на той же платформе MQB, что и Volkswagen Golf, но с заметно более просторным салоном и багажником. Модель предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями TSI/TDI различной мощности, а также с механическими или автоматическими коробками передач DSG. Octavia известна высокой практичностью, продуманными решениями Simply Clever и доступной стоимостью обслуживания по сравнению с конкурентами. В июне 2026 года регистрационная статистика насчитывает 637 новых автомобилей этой модели на украинских дорогах.
3. Volkswagen Golf
Компактный хэтчбек, который с 1974 года является одним из бестселлеров европейского авторынка и эталоном C-класса (гольф-класса). Модель предлагается с широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей TSI/TDI, а также гибридными версиями с рабочим объемом от 1,0 до 2,0 л.
Volkswagen Golf отличается высоким качеством сборки, продуманной эргономикой салона, современными системами безопасности и электронными ассистентами водителя. Подтверждением стабильного спроса стали 656 первых регистраций модели в июне.
2. Audi Q5
Немецкий премиальный кроссовер уверенно завоевал «серебро» июньского рейтинга, подтверждая тренд на премиализацию импорта. Audi Q5 сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности. Его выбирают покупатели, для которых важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамика движения благодаря системе quattro. Модель активно импортируют как из Европы, так и из США. Подтверждением стабильного спроса стали 671 первая регистрация Audi Q5 в июне.
1. Volkswagen Tiguan
Volkswagen Tiguan уверенно завоевал «золото» июньского рейтинга, закрепив статус безальтернативного выбора для тех, кто готов платить за свежий импорт. Компактный немецкий кроссовер удачно сочетает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем. Его ценят за качественную сборку, проверенную надежность и комфортный интерьер. Практичность, высокий клиренс и большое количество предложений на рынке США сделали модель безусловным лидером месяца: аудитория владельцев Volkswagen Tiguan в июне пополнилась 861 новым собственником.
ТОП-10 свежепригнанных автомобилей за июнь 2026 (инфографика)
Премиальный импорт
В высшем ценовом сегменте «свежего импорта» нет ни малейшего намека на застой. Главным премиальным массовым брендом для импорта остается Porsche — за месяц украинские номера получили 89 автомобилей этой марки. Покупка свежепригнанного Cayenne, Macan или Taycan вместо визита в официальный автосалон стала устойчивым трендом для экономии на первоначальной амортизации.
Ценители настоящего эксклюзива зарегистрировали несколько единичных, но очень ярких экземпляров:
- Maserati — 12 единиц;
- Bentley — 3 единицы;
- Lamborghini — 2 единицы;
- Rolls-Royce — 1 единица;
- Aston Martin — 1 единица.
Итоги июня 2026
Июнь 2026 года закрепил рынок «свежего импорта» на стабильном плато: 21 378 легковых автомобилей с пробегом прошли первую регистрацию — практически на уровне мая, но заметно выше показателя июня прошлого года. Полное доминирование бензина в структуре топлива, уверенное лидерство Volkswagen Tiguan и Audi Q5 среди моделей, а также стабильная активность в премиальном сегменте свидетельствуют о том, что рынок импорта нашел новое равновесие после турбулентного начала года.
В то же время единичные регистрации таких брендов, как Xiaomi, VinFast, Saab или BMW Alpina, напоминают: несмотря на рационализацию массового сегмента, спрос на эмоциональные, статусные или просто редкие автомобили в Украине никуда не исчезает.