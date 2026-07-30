ТОП-10 «свежепригнанных» легковых автомобилей в Украине (июнь 2026)

Сегмент импорта подержанных автомобилей в июне 2026 года продемонстрировал полную стабильность. По данным Института исследований авторынка, украинский автопарк пополнился 21 378 «свежепригнанными» автомобилями — это практически точное повторение майского результата, с символическим колебанием всего на 0,3% в месячном измерении. В то же время по сравнению с июнем прошлого года импорт демонстрирует здоровый рост на 3,9%. Читайте на Delo.ua о текущем состоянии рынка импорта автомобилей по итогам июня 2026 года.

Тенденция рынка по состоянию на июнь

Динамика рынка подержанных автомобилей, Украина, 2025–2026 гг. (июнь)

Источник: eauto.org.ua

Главные тренды месяца — тотальное доминирование бензина и окончательная ориентация покупателей на среднеразмерные кроссоверы европейского и американского происхождения. В отличие от апрельского замедления, вызванного введением НДС на электромобили, июньский импорт вышел на стабильное плато без резких колебаний.

Топливный баланс: бензиновый абсолютизм

Июньская структура импорта по типу топлива наглядно иллюстрирует, насколько быстро импортеры и покупатели реагируют на стоимость топлива на АЗС. Распределение долей выглядит следующим образом:

Бензин — 55,0%;

Дизельное топливо — 20,1%;

Электро (BEV) — 12,4%;

Гибриды (HEV/PHEV) — 9,3%;

ГБО — 3,2%.

Бензиновые двигатели заняли более половины всего ввезенного секонд-хенда. После весеннего шока, когда стоимость дизельного топлива достигала 90 грн/л, покупательский интерес к дизелю заметно снизился, поэтому даже его июньское удешевление до 77 грн/л пока не вернуло прежние масштабы импорта — теперь это лишь пятая часть общего объема.

Электромобили (12,4%) и гибриды (9,3%) в совокупности удерживают более пятой части импорта. Покупатели выбирают их прагматично, делая ставку на модели с емкими аккумуляторами (от 50–60+ кВт·ч), которые способны обеспечить как ежедневные поездки, так и необходимую автономность на случай летних инфраструктурных вызовов.

ТОП-10 марок легковых автомобилей с пробегом за июнь 2026

Топ-10 марок подержанных легковых автомобилей (импорт), июнь 2026

Источник: eauto.org.ua

В зачете производителей немецкие концерны уверенно закрепили за собой абсолютное лидерство. Volkswagen (2 930 шт.) и Audi (2 128 шт.) возглавляют рейтинг брендов с существенным отрывом.

Далее с минимальным разрывом следуют Nissan (1 711 шт.) и BMW (1 644 шт.), которые активно импортируются как с европейских лизинговых аукционов, так и со страховых площадок США.

ТОП-10 моделей свежепригнанных автомобилей за июнь 2026

По итогам месяца модельный рейтинг подтверждает изменение философии украинского импорта: традиционные хэтчбеки и универсалы C-класса уступили вершину кроссоверам.

10. Renault Megane

Renault Megane

Источник: carsie.ie

Компактный хэтчбек/универсал C-класса, предлагающий французский стиль дизайна в сочетании с практичностью и доступной стоимостью обслуживания. Модель оснащается бензиновыми и дизельными двигателями широкого диапазона мощности, а также электрической версией Megane E-Tech, соответствующей современным тенденциям электрификации. Благодаря сочетанию стильного дизайна, практичности и привлекательного соотношения цены и качества Renault Megane остается популярным выбором на украинском рынке. В июне эту модель выбрали 365 украинцев.

9. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Источник: infocar.ua

Полностью электрическая Tesla Model Y подтверждает статус самого ликвидного «зеленого» автомобиля на рынке свежепригнанных машин. Модель привлекает покупателей сочетанием запаса хода, просторного салона и статуса технологичного продукта, который сохраняет стоимость лучше большинства конкурентов. В июне модель выбрали 370 украинцев.

8. Audi A4

Audi A4

Источник: infocar.ua

Премиальный бизнес-седан D-класса, сочетающий спортивный характер с высоким уровнем комфорта и являющийся одним из флагманских продуктов бренда Audi в своем сегменте. Модель предлагается с мощными бензиновыми и дизельными двигателями TFSI/TDI, а также фирменным полным приводом quattro, обеспечивающим уверенную управляемость в любых дорожных условиях. Июньская регистрационная статистика зафиксировала 379 сделок по приобретению модели.

7. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Источник: automoli.com

Представительский седан/универсал D-класса, который традиционно позиционируется как более комфортная и просторная альтернатива Golf или Octavia. Модель предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями TSI/TDI широкого диапазона мощности, а также с механическими или автоматическими коробками передач DSG. Всего 420 покупателей в июне сделали выбор в пользу этой модели.

6. Ford Escape/Kuga

Ford Escape/Kuga

Источник: fordescape.com.ua

Кроссовер C-класса, который продается под названием Kuga на европейском рынке и Escape — на американском и украинском вторичном рынке. Модель предлагается с широким выбором силовых агрегатов: бензиновыми, дизельными, а также гибридными и plug-in гибридными версиями, сочетающими экономичность и динамику. В этом месяце было зафиксировано 428 сделок по приобретению модели.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Источник: infocar.ua

Кроссовер (SUV) C-класса, ориентированный прежде всего на североамериканский рынок, где является одной из самых популярных моделей бренда. Оснащается бензиновыми двигателями, включая турбированные версии, в сочетании с вариатором (CVT), обеспечивающим плавность хода и экономичность. Всего 634 покупателя в июне сделали выбор в пользу этой модели.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Источник: skoda-storyboard.com

Просторный семейный седан/универсал C-класса, построенный на той же платформе MQB, что и Volkswagen Golf, но с заметно более просторным салоном и багажником. Модель предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями TSI/TDI различной мощности, а также с механическими или автоматическими коробками передач DSG. Octavia известна высокой практичностью, продуманными решениями Simply Clever и доступной стоимостью обслуживания по сравнению с конкурентами. В июне 2026 года регистрационная статистика насчитывает 637 новых автомобилей этой модели на украинских дорогах.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Источник: infocar.ua

Компактный хэтчбек, который с 1974 года является одним из бестселлеров европейского авторынка и эталоном C-класса (гольф-класса). Модель предлагается с широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей TSI/TDI, а также гибридными версиями с рабочим объемом от 1,0 до 2,0 л.

Volkswagen Golf отличается высоким качеством сборки, продуманной эргономикой салона, современными системами безопасности и электронными ассистентами водителя. Подтверждением стабильного спроса стали 656 первых регистраций модели в июне.

2. Audi Q5

Audi Q5

Источник: infocar.ua

Немецкий премиальный кроссовер уверенно завоевал «серебро» июньского рейтинга, подтверждая тренд на премиализацию импорта. Audi Q5 сочетает элегантный дизайн, передовые технологии и высокий уровень безопасности. Его выбирают покупатели, для которых важны узнаваемость бренда с четырьмя кольцами, безупречная отделка салона и динамика движения благодаря системе quattro. Модель активно импортируют как из Европы, так и из США. Подтверждением стабильного спроса стали 671 первая регистрация Audi Q5 в июне.

1. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Источник: infocar.ua

Volkswagen Tiguan уверенно завоевал «золото» июньского рейтинга, закрепив статус безальтернативного выбора для тех, кто готов платить за свежий импорт. Компактный немецкий кроссовер удачно сочетает удобные габариты для городских условий и достаточное пространство для семейных поездок, благодаря чему считается по-настоящему универсальным автомобилем. Его ценят за качественную сборку, проверенную надежность и комфортный интерьер. Практичность, высокий клиренс и большое количество предложений на рынке США сделали модель безусловным лидером месяца: аудитория владельцев Volkswagen Tiguan в июне пополнилась 861 новым собственником.

ТОП-10 свежепригнанных автомобилей за июнь 2026 (инфографика)

Рейтинг топ-10 моделей подержанных импортных легковых автомобилей, июнь 2026

Источник: eauto.org.ua

Премиальный импорт

В высшем ценовом сегменте «свежего импорта» нет ни малейшего намека на застой. Главным премиальным массовым брендом для импорта остается Porsche — за месяц украинские номера получили 89 автомобилей этой марки. Покупка свежепригнанного Cayenne, Macan или Taycan вместо визита в официальный автосалон стала устойчивым трендом для экономии на первоначальной амортизации.

Ценители настоящего эксклюзива зарегистрировали несколько единичных, но очень ярких экземпляров:

Maserati — 12 единиц;

Bentley — 3 единицы;

Lamborghini — 2 единицы;

Rolls-Royce — 1 единица;

Aston Martin — 1 единица.

Итоги июня 2026

Июнь 2026 года закрепил рынок «свежего импорта» на стабильном плато: 21 378 легковых автомобилей с пробегом прошли первую регистрацию — практически на уровне мая, но заметно выше показателя июня прошлого года. Полное доминирование бензина в структуре топлива, уверенное лидерство Volkswagen Tiguan и Audi Q5 среди моделей, а также стабильная активность в премиальном сегменте свидетельствуют о том, что рынок импорта нашел новое равновесие после турбулентного начала года.

В то же время единичные регистрации таких брендов, как Xiaomi, VinFast, Saab или BMW Alpina, напоминают: несмотря на рационализацию массового сегмента, спрос на эмоциональные, статусные или просто редкие автомобили в Украине никуда не исчезает.