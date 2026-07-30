ТОП-10 «свіжопригнаних» легкових авто в Україні (червень 2026)

Сегмент імпорту вживаних автомобілів у червні 2026 року продемонстрував повну стабільність. За даними Інституту досліджень авторинку, український автопарк поповнився 21 378 «свіжопригнаними» машинами — це практично точне повторення травневого результату, з символічним коливанням лише на 0,3% у місячному вимірі. Водночас порівняно з червнем минулого року імпорт показує здорове зростання на 3,9%. Читайте на Delo.ua про поточний стан ринку імпорту авто за червень 2026 року.

Тенденція ринку станом на червень

Динаміка ринку вживаних автомобілів, Україна, 2025–2026 рр. (червень)

Джерело: eauto.org.ua

Головні тренди місяця — тотальний бензиновий монополізм у баках та остаточна фіксація покупців на середньорозмірних кросоверах європейського та американського походження. На відміну від квітневого сповільнення, спричиненого запровадженням ПДВ на електромобілі, червневий імпорт вийшов на стабільне плато без різких коливань.

Паливний розклад: бензиновий абсолютизм

Червнева структура імпорту за типом палива наочно ілюструє, як швидко імпортери та покупці реагують на вартість палива на АЗС. Розподіл часток виглядає так:

Бензин — 55,0%;

Дизельне пальне — 20,1%;

Електро (BEV) — 12,4%;

Гібриди (HEV/PHEV) — 9,3%;

ГБО — 3,2%.

Бензинові двигуни забрали собі більше половини всього ввезеного секонд-хенду. Після весняного переляку з дизелем по 90 грн/л купівельний інтерес до важкого палива суттєво охолов, тому навіть його червневе здешевлення до 77 грн/л поки не повернуло дизельному пригону колишні масштаби — тепер це лише п'ята частина від усього обсягу.

Електромобілі (12,4%) та гібриди (9,3%) сукупно тримають понад п'яту частину імпорту. Покупці везуть їх прагматично, фокусуючись на моделях із місткими батареями (від 50–60+ кВт·год), які здатні закрити як щоденні поїздки, так і потребу в автономності на випадок літніх інфраструктурних викликів.

ТОП-10 марок легковиків з пробігом за червень 2026

Топ-10 марок вживаних легкових автомобілів (імпорт), червень 2026

Джерело: eauto.org.ua

У заліку виробників німецькі концерни застовпили за собою абсолютну першість. Volkswagen (2 930 шт.) та Audi (2 128 шт.) очолюють топ брендів із суттєвим відривом.

Далі з мінімальною дистанцією йдуть Nissan (1 711 шт.) та BMW (1 644 шт.), які активно імпортуються як з європейських лізингових аукціонів, так і зі страхових майданчиків США.

Топ-10 моделей свіжопригнаних авто за червень 2026

За підсумками місяця модельний рейтинг підтверджує зміну філософії українського імпорту: традиційні хетчбеки та універсали С-класу поступилися вершиною кросоверам.

10. Renault Megane

Renault Megane

Джерело: carsie.ie

Компактний хетчбек/універсал класу C, який пропонує французький стиль дизайну у поєднанні з практичністю та доступною вартістю обслуговування. Модель оснащується бензиновими та дизельними двигунами широкого діапазону потужностей, а також електричною версією Megane E-Tech, що відповідає сучасним тенденціям електрифікації. Завдяки поєднанню стильного дизайну, практичності та привабливого співвідношення ціни й якості Renault Megane залишається популярним вибором на українському ринку. У червні цю модель обрали 365 українців.

9. Tesla Model Y

Tesla Model Y

Джерело: infocar.ua

Повністю електрична Tesla Model Y підтверджує статус найліквіднішої «зеленої» машини на ринку свіжопригнаних авто. Модель приваблює покупців поєднанням запасу ходу, місткого салону та статусу технологічного продукту, який зберігає вартість краще за більшість конкурентів. У червні модель обрали 370 українців.

8. Audi A4

Audi A4

Джерело: infocar.ua

Преміальний бізнес-седан класу D, який поєднує спортивний характер із високим рівнем комфорту та є одним із флагманських продуктів бренду Audi у сегменті. Модель пропонується з потужними бензиновими та дизельними двигунами TFSI/TDI, а також з фірмовим повним приводом quattro, що забезпечує впевнену керованість за будь-яких дорожніх умов. Червневі реєстраційні дані зафіксували 379 угод на придбання моделі.

7. Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

Джерело: automoli.com

Представницький седан/універсал класу D, який традиційно позиціонується як більш комфортний і просторий варіант порівняно з Golf чи Octavia. Модель пропонується з бензиновими та дизельними двигунами TSI/TDI широкого діапазону потужностей, а також з механічними чи автоматичними коробками DSG. Загалом 420 покупців у червні зробили вибір на користь цієї моделі.

6. Ford Escape\Kuga

Ford Escape\Kuga

Джерело: fordescape.com.ua

Кросовер класу C, який продається під назвою Kuga на європейському ринку та Escape — на американському й українському вторинному ринку. Модель пропонується з широким вибором силових агрегатів: бензинові, дизельні, а також гібридні та plug-in гібридні версії, що поєднують економічність із динамікою. Цього місяця було зафіксовано 428 угод на придбання моделі.

5. Nissan Rogue

Nissan Rogue

Джерело: infocar.ua

Кросовер (SUV) класу C, орієнтований насамперед на північноамериканський ринок, де є одним із найпопулярніших автомобілів бренду. Модель оснащується бензиновими двигунами, включно з турбованими варіантами, у поєднанні з варіатором (CVT), що забезпечує плавність ходу та економічність. Загалом 634 покупців у червні зробили вибір на користь цієї моделі.

4. Skoda Octavia

Skoda Octavia

Джерело: skoda-storyboard.com

Просторий сімейний седан/універсал класу C, побудований на тій же платформі MQB, що й Volkswagen Golf, але з відчутно більшим салоном і багажником. Модель пропонується з бензиновими та дизельними двигунами TSI/TDI різної потужності, а також з механічними чи автоматичними коробками передач DSG. Octavia відома високою практичністю, продуманими "simply clever" рішеннями та доступною ціною обслуговування порівняно з конкурентами. У червні 2026 року реєстраційна статистика налічує 637 нових одиниць моделі на українських дорогах.

3. Volkswagen Golf

Volkswagen Golf

Джерело: infocar.ua

Компактний хетчбек, який з 1974 року є одним із бестселерів європейського авто­ринку та еталоном класу C (гольф-класу). Модель пропонується з широкою лінійкою бензинових і дизельних двигунів TSI/TDI, а також гібридними версіями, з об'ємами від 1.0 до 2.0 л.

Volkswagen Golf вирізняється якісною збіркою, продуманою ергономікою салону та сучасними системами безпеки й асистентами водія. Свідченням стабільного попиту стали 656 перших реєстрацій моделі у червні.

2. Audi Q5

Audi Q5

Джерело: infocar.ua

Німецький преміальний кросовер впевнено взяв «срібло» червневого заліку, підтверджуючи тренд на преміалізацію імпорту. Audi Q5 поєднує елегантний дизайн, передові технології та високий рівень безпеки. Його обирають покупці, яким важлива впізнаваність бренду з чотирма кільцями, бездоганне оздоблення салону та динамічна їзда завдяки системі quattro. Модель активно везуть як з Європи, так і зі Штатів. Свідченням стабільного попиту стали 671 перша реєстрація Audi Q5 у червні.

1. Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan

Джерело: infocar.ua

Volkswagen Tiguan впевнено взяв «золото» червневого заліку, закріпивши статус безальтернативного вибору для тих, хто готовий платити за свіжий імпорт. Компактний німецький кросовер вдало поєднує зручні габарити для міських умов і достатній простір для сімейних поїздок, завдяки чому вважається по-справжньому універсальним автомобілем. Його цінують за якісну збірку, перевірену надійність і комфортний інтер'єр. Практичність, високий кліренс та велика кількість пропозицій на ринку США зробили модель безальтернативним лідером місяця: аудиторія Volkswagen Tiguan у червні поповнилася на 861 нового власника.

ТОП-10 свіжопригнаних авто за червень 2026 (інфографіка)

Рейтинг топ-10 моделей вживаного імпорту легкових авто, червень 2026

Джерело: eauto.org.ua

Преміум-імпорт

У вищому ціновому сегменті «свіжого пригону» жодного натяку на застій немає. Головним преміальним мас-маркетом для імпорту залишається Porsche — за місяць українські номери отримали 89 автомобілів цієї марки. Купувати свіжопригнаний Cayenne, Macan або Taycan замість візиту до офіційного салону — усталений тренд для економії на стартовій амортизації.

Поціновувачі штучного ексклюзиву провели першу реєстрацію для кількох поодиноких, але дуже яскравих екземплярів:

Maserati — 12 одиниць;

Bentley — 3 одиниці;

Lamborghini — 2 одиниці;

Rolls-Royce — 1 одиниця;

Aston Martin — 1 одиниця.

Підсумки червня 2026

Червень 2026 року закріпив ринок «свіжого пригону» на стабільному плато: 21 378 легковиків з пробігом на першу реєстрацію — практично на рівні травня, але помітно вище минулорічного червня. Тотальне домінування бензину в структурі палива, впевнене лідерство Volkswagen Tiguan і Audi Q5 серед моделей, а також стабільна активність у преміальному сегменті свідчать про те, що ринок імпорту знайшов свою нову рівновагу після турбулентного початку року.

Водночас поодинокі реєстрації брендів на кшталт Xiaomi, VinFast, Saab чи BMW Alpina нагадують: попри раціоналізацію масового сегмента, попит на емоційні, статусні або просто рідкісні автомобілі в Україні нікуди не зникає.