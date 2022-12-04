Украину ждут два-три месяца турбулентности на топливном рынке – эксперт

Пока европейский рынок не адаптируется сначала к введению им нефтяных, а затем и нефтепродуктовых санкций, Украине ждут два-три месяца турбулентности на топливном рынке. Об этом написал в Facebook директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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Он указал, что в настоящее время на основных направлениях поставки горючего в Украину наблюдаются проблемы. В частности, имеет место полное прекращение экспорта из Болгарии из-за неопределенности дальнейшей работы нефтехимического комбината в Бургасе, принадлежащего российскому "Лукойлу".

По Румынии, по словам эксперта, факторами являются задержка танкеров из-за погодных условий, ремонт резервуаров порта Констанца, блокировка причала из-за подозрений в российском происхождении дизтоплива и слухи об остановке из-за санкций лукойловского НПЗ Petrotel.

"Греция: нет предложений. Турция: отказ украинских компаний от дизеля НПЗ STAR из-за недостаточной морозостойкости, отсутствия свободных партий в порту OPET (слухи о том, что товарищам указали на недопустимость обработки российского горючего и "перебивания" документов с целью дальнейшей продажи). Италия : турбулентность из-за национализации крупнейшего лукойловского НПЗ ISAB на Сицилии", - добавил Куюн.

В Польше же наблюдается ограниченность ресурса и срывы в графике поставок из-за загруженности железных дорог, в частности из-за увеличения объемов перевозки угля.

"Есть и общие для всех проблемы. Российскую нефть замещают другими сортами, которые преимущественно более легкие. То есть, отбор средних дистиллятов – дизеля и авиакеросина – меньший. А именно это наиболее популярные позиции в Европе. Из позитива – увеличение выпуска бензина, с ним ситуация на рынка гораздо лучше", - указал эксперт рынка.

По его словам, это ведет к увеличению цен и услуг по перевозке горючего по морю и суше: за последние пару недель премии международных трейдеров уже выросли на 70-80 долларов за тонну (до 3 гривен за литр).

"Но даже те, кто готов накинуть и 100, не могут получить продукт, потому что его нет... Пока выглядит так, что мы эти санкции почувствовали первыми. Вопрос даже не в цене, а в наличии продукта. Да, у нас есть все возможности привезти, но главное, чтобы было что", - указал Куюн.

По его мнению, не следует торопиться выражать недовольство установлением Европейским союзом ограничения цены, по которой разрешено покупать российскую нефть, 60 долларами за баррель.

"Вопрос не в цене, а в том, чтобы не было дефицита. Потому что получим и дефицит, и космические цены. Этот период нужно просто пройти, как мы в свое время прошли гораздо более сложный этап перестройки рынка весной. Потому что нам пришлось заместить 100% довоенных источников поставок, а Европе предстоит найти "всего" 40%", - подчеркнул директор "Консалтинговой группы А-95".

Он отметил, что сейчас Европа уже почти отказалась от российского газа, а это было сделать гораздо сложнее из-за нехватки танкеров и перевалок, в то время как дизель "возят по морю десятилетиями".

"Уже есть сигналы о переориентации на Европу крупных танкеров из Индии и Китая. Привлекательные (высокие) цены будут затягивать в Европу все большие объемы продукта со всего мира. Как только новая конфигурация поставок выстроится, цены упадут", - пояснил Куюн.

По словам топливного эксперта, в отличие от природного газа, о подорожании нефтепродуктов в разы речь не идет, и сейчас нужно дождаться, когда российское топливо полностью покинет Европу с 5 февраля.

"Хотя все больше трейдеров отказывается от него, оно есть на рынке. Скажу больше, оно есть и в Украине и тоже тормозит полный переход к рынку "без вас", - заявил он.

Напомним, что президент Владимир Зеленский накануне раскритиковал решение ЕС установить ограничение на цену покупки российской нефти в 60 долларов за баррель, назвав его несерьезным. Ранее он, а также Польша и страны Балтии высказывались в поддержку установления такого ограничения на уровне 30 долларов за баррель.

Впрочем, в правительстве самой РФ уже неоднократно заявляли, что вообще не будут продавать нефть странам, руководствующимся ограничением цены. При этом накануне стало известно, что ЕС, принимая указанное решение, сделал исключение для Венгрии.

Источник фото: ua.depositphotos.com