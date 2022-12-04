Україну чекають два-три місяці турбулентності на паливному ринку - експерт

Поки європейський ринок не адаптується спочатку до введення ним нафтових, а потім й нафтопродуктових санкцій, Україну чекають два-три місяці турбулентності на паливному ринку. Про це написав у Facebook директор "Консалтингової группи А-95" Сергій Куюн.

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Він вказав, що наразі на основних напрямках постачання пального в Україну спостерігаються проблеми. Зокрема, має місце повне припинення експорту з Болгарії через невизначеність подальшої роботи нафтохімічного комбінату в Бургасі, який належить російському "Лукойлу".

Стосовно Румунії, за словами експерта, факторами є затримка танкерів через погодні умови, ремонт резервуарів порту Констанца, заблокований причал через підозри у російському походженні дизпального та чутки про зупинку через санкції лукойлівського НПЗ Petrotel.

"Греція: нема пропозицій. Туреччина: відмова українських компаній від дизелю НПЗ STAR через недостатню морозостійкість, відсутність вільних партій в порту OPET(чутки про те, що товаришам вказали на неприпустимість обробки російського пального та "перебиття" документів с метою подальшого продажу). Італія: турбулентність через націоналізацію найбільшого лукойлівського НПЗ ISAB на Сицилії", - додав Куюн.

У Польщі ж спостерігається обмеженість ресурсу та зриви у графіку постачання через завантаженість залізниць, зокрема через збільшення обсягів перевезення вугілля.

"Є й загальні для усіх проблеми. Російську нафту заміщують іншими сортами, які переважно більш легкі. Тобто відбір середніх дистилятів – дизелю та авіагасу – менший. А саме це найбільш популярні позиції у Європі. З позитиву – збільшення випуску бензину, з ним ситуація на ринку набагато краща", - вказав експерт ринку.

За його словами, це веде до збільшення цін та послуг з перевезення пального морем та суходолом: за останні пару тижнів премії міжнародних трейдерів вже зросли на 70-80 доларів за тонну (до 3 гривень за літр).

"Але навіть ті, хто готовий накинути й 100, не можуть отримати продукт, бо його нема... Наразі виглядає так, що ми ці санкції відчули першими. Питання навіть не в ціні, а в наявності продукту. Так, ми маємо усі можливості привезти, головне, щоб було що", - вказав Куюн.

На його думку, не слід поспішати висловлювати невдоволення встановленням Европейським союзом обмеження ціни, за якою дозволено купувати російську нафту, 60 доларами за баррель.

"Питання не в ціні, а у тому, щоб не було дефіциту. Бо отримаємо й дефіцит, й космічні ціни. Цей період треба просто пройти, як ми свого часу пройшли набагато більш складний етап перебудови ринку навесні. Бо нам довелось замістити 100% довоєнних джерел постачання, а Європі належить знайти "всього" 40%", - підкреслив директор "Консалтингової группи А-95".

Він зазначив, що зараз Європа вже майже відмовилась від російського газу, а це зробити було набагато складніше через нестачу танкерів та перевалок, в той час як дизель "возять морем десятиріччями".

"Вже є сигнали про переорієнтацію на Європу великих танкерів з Індії та Китаю. Привабливі (високі) ціни будуть затягувати в Європу все більші обсяги продукту зі всього світу. Щойно нова конфігурація постачань вибудується, ціни впадуть", - пояснив Куюн.

За словами паливного експерта, на відміну від природного газу, про подорожчання нафтопродуктів у рази не йдеться, і зараз треба дочекатись, коли російське пальне повністю залишить Європу з 5 лютого.

"Хоча все більше трейдерів відмовляється від нього, воно є на ринку. Скажу більше, воно є й в Україні й теж гальмує повний перехід до ринку "без вас", - заявив також він.

Нагадаємо при цьому, що президент Володимир Зеленський напередодні розкритикував рішення ЄС встановити обмеження на ціну купівлі російської нафти в 60 доларів за барель, назвавши його несерйозним. Раніше він, а також Польща та країни Балтії висловлювалися в підтримку встановлення такого обмеження на рівні 30 доларів за барель.

Втім, в уряді самої РФ вже неодноразово заявляли, що взагалі не будуть продавати нафту країнам, які будуть керуватися обмеженням ціни. При цьому напередодні також стало відомо, що ЄС, приймаючи зазначене рішення, зробив виключення для Угорщини.

Джерело фото: ua.depositphotos.com