За полгода автоперевозчики 31 000 раз нарушили законодательство: сколько штрафов было уплачено

За первое полугодие 2024 года "Укртрансбезопасность" оштрафовала автоперевозчиков более чем на 280 миллионов гривен за более чем 31 тысячу нарушений законодательства в сфере автомобильного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГСБТ "Укртрансбезопасность".

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Основная часть нарушений, а именно 22622 постановления, касалась грузового транспорта, что привело к уплате 174,05 миллиона гривен штрафов. На пассажирском транспорте выявлено 4605 нарушений, за которые в бюджет поступило 27,45 миллиона гривен.

Благодаря использованию WIM-систем, то есть систем взвешивания в движении, было принято 4163 постановления, что принесло 81,92 миллиона гривен.

Кроме того, инспекторы Укртрансбезопасности сопровождали в пункты габаритно-весового контроля 322 грузовых транспортных средства и составили 307 актов об их блокировании. Также было вынесено 152 постановления на грузоотправителей за внесение недостоверных сведений в товарно-транспортные накладные.

Стоит отметить, что за четыре года работы системы автофиксации нарушений ПДД в Украине водители уплатили в бюджет более 2,1 миллиарда гривен штрафов.

В 25 городах и 15 областях государства, где не ведутся боевые действия, установлено 265 приборов контроля.

В Украине хотят установить ограничения для системных нарушителей ПДД

В Украине предлагают установить ограничения для водителей, систематически нарушающих правила дорожного движения, - не более трех нарушений за год.

"Мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда определенная категория водителей транспортных средств имеют по 20-25-30 нарушений за календарный год. Это свидетельствует о том, что существующая сейчас ответственность не действует. Нужна более актуализированная и конкретизированная ответственность для такого вида нарушителей", - подчеркнул заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он добавил, что около половины всех ДТП происходит из-за превышения скорости, поэтому на сегодняшний день в Украине почти полностью восстановили систему автоматической фиксации нарушений.

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