За півроку автоперевізники 31 000 разів порушили законодавство: скільки штрафів було сплачено

За перше півріччя 2024 року "Укртрансбезпека" оштрафувала автоперевізників на понад 280 мільйонів гривень за понад 31 тисячу порушень законодавства у сфері автомобільного транспорту. Про це повідомляє пресслужба ДСБТ "Укртрансбезпека".

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Основна частина порушень, а саме 22 622 постанови, стосувалася вантажного транспорту, що призвело до сплати 174,05 мільйона гривень штрафів. На пасажирському транспорті було виявлено 4605 порушень, за які до бюджету надійшло 27,45 мільйона гривень.

Завдяки використанню WIM-систем, тобто систем зважування у русі, було винесено 4163 постанови, що принесло 81,92 мільйона гривень.

Крім того, інспектори Укртрансбезпеки супроводили до пунктів габаритно-вагового контролю 322 вантажні транспортні засоби та склали 307 актів про їх блокування. Також було винесено 152 постанови на вантажовідправників за внесення недостовірних відомостей до товарно-транспортних накладних.

Варто зазначити, що за чотири роки роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні водії сплатили до бюджету понад 2,1 мільярда гривень штрафів.

Наразі у 25 містах та 15 областях держави, де не ведуться бойові дії, встановлено 265 приладів контролю.

В Україні хочуть встановити обмеження для системних порушників ПДР

В Україні пропонують встановити обмеження для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху, - не більше трьох порушень за рік.

"Ми дедалі частіше стикаємося з ситуацією, коли певна категорія водіїв транспортних засобів мають по 20-25-30 порушень за календарний рік. Це свідчить про те, що відповідальність, яка існує нині, не діє. Потрібна більш актуалізована і конкретизована відповідальність для такого виду порушників", - підкреслив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він додав, що близько половини усіх ДТП стається через перевищення швидкості, тому на сьогодні в Україні майже повністю відновили систему автоматичної фіксації порушень.

Джерело фото: ua.depositphotos.com