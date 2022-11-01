Альфа-Банк Украина передал более 104 млн грн в помощь ВСУ

Альфа-Банк Украина (в скором времени Sense Bank) продолжает активно поддерживать украинскую армию. Только в течение августа-сентября было предоставлено целевой помощи более чем на 20 млн грн.

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" Да подразделения Противовоздушной обороны были переданы в использование инкассаторский бронированный автомобиль и закуплена амуниция (карематы, спальные мешки, каски, тактические сумки, термобелье, куртки) на сумму свыше 226 тыс. грн ", – говорится в сообщении.

Всего с начала военных действий Альфа-Банк направил более 104 млн грн помощи на нужды Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

В частности, банк выделил из бюджета 3,5 млн. на амуницию и тактическое снаряжение, 3,6 млн. грн. на топливо, 2 млн. грн. на лекарства и более 1 млн. грн. на ремонт автотранспорта ВСУ.

Альфа-Банк Украина – один из системно важных банков Украины, который находится в процессе изменения названия на Sense Bank.

Финучреждение обслуживает более 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 82 тыс. ФЛП. В банке работает около 5 тыс. сотрудников.