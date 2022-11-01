Альфа-Банк Україна надав понад 104 млн грн на допомогу ЗСУ

Альфа-Банк Україна (незабаром Sense Bank) продовжує активно підтримувати українську армію. Тільки протягом серпня-вересня було надано цільової допомоги на понад 20 млн грн.

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"Так підрозділу Протиповітряної оборони було передано у користування інкасаторський броньований автомобіль та закуплено амуніцію (каремати, спальні мішки, каски, тактичні сумки, термобілизну, куртки) на суму понад 226 тис. грн", –йдеться у повідомленні.

Загалом, з початку військових дій Альфа-Банк направив понад 104 млн грн допомоги на потреби Збройних сил України та територіальної оборони.

Зокрема, банк виділив з бюджету 3,5 млн на амуніцію та тактичне спорядження, 3,6 млн грн на паливо, 2 млн грн на ліки та понад 1 млн грн на ремонт автотранспорту ЗСУ.

Альфа-Банк Україна – один із системно важливих банків України, що наразі знаходиться у процесі зміни назви на Sense Bank.

Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює майже 5 тис. співробітників.