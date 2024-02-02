Банки увеличили уровень одобрения кредитных заявок и ожидают дальнейшего роста кредитного портфеля

Согласно квартальному опросу, банки отметили рост процента одобренных кредитных заявок, особенно для малых и средних предприятий, а также для частных лиц, в частности в сегменте ипотечного кредитования.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Согласно данным, большинство финучреждений ожидает улучшения ключевых показателей кредитования и выражает оптимистический прогноз увеличения объемов кредитов для бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев.

Сообщается, что стандарты ипотечного кредитования остались неизменными в четвертом квартале, после года смягчения, при этом стандарты для потребительских кредитов продолжали снижаться, и ожидается, что тренд будет продолжаться.

В четвертом квартале продолжилось возобновление спроса на корпоративные кредиты с наибольшим ростом среди крупных компаний по сравнению с МСП, которое продолжалось и в течение 2023 года. В то же время, спрос на ипотечные кредиты снизился, прервав более чем годовой тренд роста, особенно это отмечено крупными банками, в то время как спрос на потребительские кредиты остался стабильным.

Согласно отчету, банки ожидают, что в первом квартале 2024 года спрос на ссуды вырастет, особенно на кредиты в гривне и краткосрочные кредиты для крупных компаний, тогда как спрос на ипотеку снизится, а на потребительские кредиты останется без изменений.

"Банки смягчили кредитные стандарты для МСП, в то же время усилили для бизнеса в целом под давлением худших ожиданий развития отдельных отраслей или предприятий относительно обменного курса и потребности в капитале. В I квартале банки ожидают смягчения стандартов для МСП, а за валютными и долгосрочными ссудами они усилятся", - говорится в сообщении.

Банки также выразили обеспокоенность ухудшением качества кредитного портфеля, указывая на рост валютных, кредитных и операционных рисков в четвертом квартале 2023 года, с прогнозом их дальнейшего увеличения.

Добавим, что согласно обзору банковского сектора за третий квартал 2023 года, банки Украины впервые с II квартала 2022 года отмечали увеличение чистого гривневого кредитного портфеля и длительный прирост потребительских кредитов.

Напомним, с начала 2023 года банки предоставили бизнесу 22 тысячи кредитов на общую сумму 80 млрд. грн. С момента запуска программы в феврале 2020 года было выдано 74,7 тысячи кредитов на сумму 245 млрд грн. При этом Кабинет министров существенно усовершенствовал механизмы государственной поддержки бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".