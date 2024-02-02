Банки збільшили рівень схвалення кредитних заявок і очікують на подальше зростання кредитного портфеля

Згідно з квартальним опитуванням, банки відзначили зростання відсотка схвалених кредитних заявок, особливо для малих та середніх підприємств, а також для приватних осіб, зокрема в сегменті іпотечного кредитування.

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Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Згідно з даними, більшість фінустанов очікує на поліпшення ключових показників кредитування та висловлює оптимістичний прогноз збільшення обсягів кредитів для бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців.

Повідомляється, що стандарти іпотечного кредитування залишились незмінними у четвертому кварталі, після року пом'якшення, при цьому стандарти для споживчих кредитів продовжували знижуватися, і очікується, що цей тренд триватиме.

У четвертому кварталі продовжилося відновлення попиту на корпоративні кредити, з найбільшим зростанням серед великих компаній, порівняно з МСП, яке тривало і протягом 2023 року. Водночас, попит на іпотечні кредити знизився, перервавши більш ніж річний тренд зростання, особливо це відмічено великими банками, тоді як попит на споживчі кредити залишився стабільним.

Згідно із звітом, банки очікують, що у першому кварталі 2024 року попит на позики зросте, особливо на кредити в гривні та короткострокові кредити для великих компаній, тоді як попит на іпотеку знизиться, а на споживчі кредити залишиться без змін.

"Банки пом’якшили кредитні стандарти для МСП, водночас посилили для бізнесу загалом під тиском гірших очікувань розвитку окремих галузей або підприємств, стосовно обмінного курсу та потреби в капіталі. У І кварталі банки очікують пом’якшення стандартів для МСП, натомість за валютними та довгостроковими позиками вони посиляться", - йдеться в повідомленні.

Банки також висловили занепокоєння щодо погіршення якості кредитного портфеля, вказуючи на зростання валютних, кредитних та операційних ризиків у четвертому кварталі 2023 року, з прогнозом їх подальшого збільшення.

Додамо, що згідно з оглядом банківського сектору за третій квартал 2023 року, банки України вперше з IIІ кварталу 2022 року відзначали збільшення чистого гривневого кредитного портфеля та тривалий приріст споживчих кредитів.

Нагадаємо, з початку 2023 року банки надали бізнесу 22 тисячі кредитів на загальну суму 80 млрд грн. З моменту запуску програми в лютому 2020 року було видано 74,7 тисяч кредитів на суму 245 млрд грн. При цьому, Кабінет міністрів суттєво вдосконалив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".