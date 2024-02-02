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Банки
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Банки збільшили рівень схвалення кредитних заявок і очікують на подальше зростання кредитного портфеля

Банки збільшили рівень схвалення кредитних заявок і очікують на подальше зростання кредитного портфеля
Банки збільшили рівень схвалення кредитних заявок. Ілюстрація: НБУ

Згідно з квартальним опитуванням, банки відзначили зростання відсотка схвалених кредитних заявок, особливо для малих та середніх підприємств, а також для приватних осіб, зокрема в сегменті іпотечного кредитування.

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Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Згідно з даними, більшість фінустанов очікує на поліпшення ключових показників кредитування та висловлює оптимістичний прогноз збільшення обсягів кредитів для бізнесу та населення протягом наступних 12 місяців.

Повідомляється, що стандарти іпотечного кредитування залишились незмінними у четвертому кварталі, після року пом'якшення, при цьому стандарти для споживчих кредитів продовжували знижуватися, і очікується, що цей тренд триватиме.

У четвертому кварталі продовжилося відновлення попиту на корпоративні кредити, з найбільшим зростанням серед великих компаній, порівняно з МСП, яке тривало і протягом 2023 року. Водночас, попит на іпотечні кредити знизився, перервавши більш ніж річний тренд зростання, особливо це відмічено великими банками, тоді як попит на споживчі кредити залишився стабільним.

Фото 2 — Банки збільшили рівень схвалення кредитних заявок і очікують на подальше зростання кредитного портфеля

Згідно із звітом, банки очікують, що у першому кварталі 2024 року попит на позики зросте, особливо на кредити в гривні та короткострокові кредити для великих компаній, тоді як попит на іпотеку знизиться, а на споживчі кредити залишиться без змін.

"Банки пом’якшили кредитні стандарти для МСП, водночас посилили для бізнесу загалом під тиском гірших очікувань розвитку окремих галузей або підприємств, стосовно обмінного курсу та потреби в капіталі. У І кварталі банки очікують пом’якшення стандартів для МСП, натомість за валютними та довгостроковими позиками вони посиляться", - йдеться в повідомленні.

Банки також висловили занепокоєння щодо погіршення якості кредитного портфеля, вказуючи на зростання валютних, кредитних та операційних ризиків у четвертому кварталі 2023 року, з прогнозом їх подальшого збільшення.

Додамо, що згідно з оглядом банківського сектору за третій квартал 2023 року, банки України вперше з IIІ кварталу 2022 року відзначали збільшення чистого гривневого кредитного портфеля та тривалий приріст споживчих кредитів.

Нагадаємо, з початку 2023 року банки надали бізнесу 22 тисячі кредитів на загальну суму 80 млрд грн. З моменту запуску програми в лютому 2020 року було видано 74,7 тисяч кредитів на суму 245 млрд грн. При цьому, Кабінет міністрів суттєво вдосконалив механізми державної підтримки бізнесу за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". 

Автор:
Тетяна Гойденко