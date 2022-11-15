До конца года банки нарастят депозиты и долю валютных вкладов – прогноз участников рынка в исследовании НБУ

В ІІІ квартале 2022 года вкладчики существенно нарастили средства в банках. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса НБУ. У большинства банков выросли объемы привлечений как от бизнеса, так и от населения.

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Вместе с тем в течение августа-сентября банки несколько нарастили депозитные ставки для бизнеса, но, несмотря на это, наблюдается падение спроса на депозиты юрлиц.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий в комментарии delo.ua отмечает, что рост депозитных ставок связан с повышением еще в начале июня учетной ставки с 10% до 25%. Таким образом, Нацбанк пытается сделать гривневые инструменты более привлекательными.

Повышение регулятором учетной ставки начало постепенно побуждать банки поднимать ставки по депозитам. Первоначально решение о повышении ставок по гривневым депозитам граждан приняли лишь небольшие банки. Впрочем, увеличение конкуренции за средства клиентов и рост стоимости других источников фондирования заставило приобщиться к повышению и более крупных игроков.

"Да, в течение ІІІ квартала банки действительно повысили ставки по депозитам. Как для бизнеса, так и физлиц. На это повлияло решение Национального банка, который, борясь с инфляцией, поднял в начале лета учетную ставку", – говорит Паращий.

Отметим, что новый глава НБУ Андрей Пышный во время недавней встречи с руководителями банков также призвал финучреждения повышать ставки по депозитам и продвигать дополнительные депозитные продукты, направленные на снижение курсового давления на гривну.

"Поблагодарил участников встречи за эффективную работу в условиях "идеально волатильной среды" и призвал максимально активно приобщиться к выполнению ключевых задач, которые есть в повестке дня банковского сектора", – написал Пышный, вспомнив первым пунктом в перечне задач именно поднятие депозитных ставок.

Впрочем, стоит отметить, что Минфин крайне неохотно поднимает доходность ОВГЗ после решения НБУ о повышении учетной ставки. Только недавно Минфин повысил ставки по гривневым ОВГЗ: по шестимесячным облигациям он предлагает 13,5% годовых, по годовым – 14%, а на полуторагодичных облигациях можно заработать 18,5% годовых. Для сравнения, в конце августа правительство предлагало бумаги с доходностью 12%, 14% и 16% годовых соответственно.

Украинцы будут нести деньги в банки все больше

Банкиры ожидают, что в ІV квартале продолжится увеличение объемов депозитов, особенно привлечений от домохозяйств. По мнению опрошенных Нацбанком финучреждений, доходность (собственно стоимость таких заимствований для банков) будет расти, а общая срочность вкладов в дальнейшем будет сокращаться.

Причин для таких ожиданий у банков несколько. Это и увеличение привлекательности условий, и расчет на военнослужащих, получающих сравнительно высокие зарплаты, но в определенных обстоятельствах не могут полностью тратить заработанные средства.

"Военные деньги получают, а тратить их особенно некуда. Но на привлекательность депозитов влияет и еще один фактор – открытие карт и счетов онлайн. Банки начали оформлять депозиты дистанционно. Например, сейчас очень широко это педалирует Райффайзен Банк, Правэкс Банк, Кредобанк. В ближайшее время несколько банков тоже предложат эти услуги", – рассказал delo.ua финансовый аналитик Дмитрий Добош.

Эксперт убежден, что возможность открытия депозита онлайн побуждает это делать. Тем более, положить деньги на депозит можно даже находясь за границей.

Что касается сокращения срочности депозитов. Эксперты обращают внимание на то, что часто речь идет о вкладах с возвратом по требованию, то есть, где клиент имеет возможность забрать средства по депозиту в любой момент.

"Если взглянуть на статистику, то уже более 70% – это вообще не срочные вклады, а остатки на счетах. НБУ считает это депозитом, но в действительности это не совсем так. Это – либо средства по требованию, либо просто остатки на текущих счетах, за которые клиенту банк платит проценты", – подчеркнул Дмитрий Добош.

Здесь совпали два фактора:

во-первых, население желает, боясь инфляции, чтобы его средства как-то сохранились и работали, поскольку держать их "под подушкой" пока никакого смысла нет.

во-вторых, клиенты должны быть спокойными, что могут забрать деньги в любое время, а не через несколько месяцев, как это предполагал бы срочный депозит.

Сейчас на рынке наблюдается неравномерность ставок, начисляемых по остаткам на счетах, поскольку такие услуги, прежде всего, предоставляют именно мелкие банки.

"Вскоре за эти услуги на рынке развернется широкая конкуренция, потому что крупные банки в этом пока отстают, а спрос на услугу есть. Небольшие и средние банки начнут наращивать ставки по остаткам на счетах, а за ними, возможно, подтянутся и более крупные игроки", – добавляет он.

Доля банковских обязательств в валюте выросла из-за решения НБУ

Среди прочего, банки отмечают, что впервые за историю опроса возросла доля обязательств в иностранной валюте.

"Однако финучреждения считают эту тенденцию временной. Банки не зафиксировали изменения объема капитала за последние 12 месяцев, но все еще 45% опрошенных прогнозируют его снижение в будущем, в частности из-за негативных изменений в экономике и регуляторных требований", – говорится в опросе НБУ.

Рост обязательств в иностранной валюте был и остается обусловленным решением НБУ продавать доллар и евро населению только при размещении их на депозит по меньшей мере на три месяца без права досрочного снятия. Это можно сделать по более выгодному курсу (по курсу, указанному в банковском приложении), чем при покупке наличных денег в банках.

Также заметим, что объем валюты, которую можно купить безналично с размещением на депозит, с 30 сентября вырос вдвое до 100 тыс. грн. на месяц.

После окончания срока депозита вкладчик может конвертировать безналичную инвалюту в наличную и обменять на гривну по текущему наличному курсу, заработав за месяц ориентировочно 10%. Но это лишь при условии, что наличный курс будет выше безналичного.

Напомним, что в конце октября НБУ ввел новый инструмент: полугодовые валютные депозиты, валюту для которых можно приобрести по официальному курсу. Инструмент не ограничивает объем покупки, но вкладчик не получит приобретенной валюты. После истечения срока действия договора средства конвертируют в гривну по текущему официальному курсу НБУ.

В любом случае, по мнению банкиров, именно эти два валютных инструмента и обусловили рост валютных обязательств украинских банков.