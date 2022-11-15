До кінця року банки наростять депозити і частку валютних вкладів - прогноз учасників ринку в дослідженні НБУ

У ІІІ кварталі 2022 року вкладники суттєво наростили кошти у банках. Про це свідчать результати щоквартального опитування НБУ. У більшості банків зросли обсяги залучень як від бізнесу, так і від населення.

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Разом з тим протягом серпня-вересня банки дещо наростили депозитні ставки для бізнесу, але незважаючи на це спостерігається падіння попиту на депозити юросіб.

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій у коментарі delo.ua зазначає, що зростання депозитних ставок пов'язане з підвищенням ще на початку червня облікової ставки з 10% до 25%. Таким чином Нацбанк намагається зробити гривневі інструменти більш привабливими.

Підвищення регулятором облікової ставки почало поступово спонукати банки піднімати ставки по депозитах. Спочатку рішення про підвищення ставок за гривневими депозитами громадян ухвалили лише невеликі банки. Втім, збільшення конкуренції за кошти клієнтів та зростання вартості інших джерел фондування примусило долучитися до підвищення і крупніших гравців.

"Так, протягом ІІІ кварталу банки справді підвищили ставки по депозитах. Як для бізнесу, так і фізосіб. На це вплинуло рішення Національного банку, який, борючись з інфляцією, підняв на початку літа облікову ставку", – говорить Паращій.

Зазначимо, що новий голова НБУ Андрій Пишний під час нещодавньої зустрічі з керівниками банків також закликав фінустанови підвищувати ставки за депозитами та просувати додаткові депозитні продукти, спрямовані на зниження курсового тиску на гривню.

"Подякував учасникам зустрічі за ефективну роботу в умовах "ідеально волатильного середовища" і закликав максимально активно долучитися до виконання ключових завдань, що є на порядку денному банківського сектору", – написав Пишний, згадавши першим пунктом у переліку завдань саме підняття депозитних ставок.

Втім варто зазначити, що Мінфін вкрай неохоче піднімає дохідність ОВДП після рішення НБУ про підвищення облікової ставки. Тільки нещодавно Мінфін підвищив ставки за гривневими ОВДП: за шестимісячними облігаціями він пропонує 13,5% річних, за річними – 14%, а на півторарічних облігаціях можна заробити 18,5% річних. Для порівняння, наприкінці серпня уряд пропонував папери з дохідністю 12%, 14% і 16% річних відповідно.

Українці нестимуть гроші у банки все більше

Банкіри очікують, що у ІV кварталі продовжиться збільшення обсягів депозитів, особливо залучень від домогосподарств. На думку опитаних Нацбанком фінустанов, дохідність (власне, вартість таких запозичень для банків) зростатиме, а загальна строковість вкладів надалі скорочуватиметься.

Причин для таких очікувань у банків кілька. Це і збільшення привабливості умов, і розрахунок на військовослужбовців, які отримують порівняно високі зарплати але у певних обставинах не мають змоги повністю витрачати зароблені кошти.

"Військові гроші отримують, а витрачати їх особливо нікуди. Але на привабливість депозитів впливає і ще один фактор – відкриття карток і рахунків онлайн. Банки почали оформлювати депозити дистанційно. Наприклад, зараз дуже широко це педалює Райффайзен Банк, Правекс Банк, Кредобанк. Найближчим часом кілька банків теж запропонують ці послуги", – розповів delo.ua фінансовий аналітик Дмитро Добош.

Експерт переконаний, що можливість відкриття депозиту онлайн спонукає це робити. Тим паче, покласти гроші на депозит можна навіть перебуваючи за кордоном.

Що ж стосується скорочення строковості депозитів. Експерти звертають увагу на те, що часто мова йде про вклади з поверненням за вимогою, тобто ті, де клієнт має можливість забрати кошти з депозиту у будь-який момент.

"Якщо поглянути на статистику, то вже більше 70% – це взагалі не строкові вклади, а залишки на рахунках. НБУ вважає це депозитом, але у дійсності це не зовсім так. Це – або кошти на вимогу, або просто залишки на поточних рахунках, за які клієнту банк платить відсотки", – підкреслив Дмитро Добош.

Тут збіглись два фактори:

по-перше, населення бажає, боячись інфляції, щоб його кошти бодай якось збереглись і працювали, оскільки тримати їх "під подушкою" наразі жодного сенсу немає.

по-друге, клієнти мають бути спокійними, що можуть забрати гроші у будь-який час, а не за кілька місяців, як це б передбачав строковий депозит.

Наразі на ринку спостерігається нерівномірність ставок, що нараховуються по залишкам на рахунках, оскільки такі послуги передовсім надають саме дрібні банки.

"Незабаром за ці послуги на ринку розвернеться широка конкуренція, бо великі банки в цьому поки пасуть задніх, а попит на послугу є. Невеликі і середні банки почнуть нарощувати ставки по залишках на рахунках, а за ними, можливо, підтягнуться і більш крупні гравці", – додає він.

Доля банківських зобов’язань у валюті виросла через рішення НБУ

Серед іншого банки відмічають, що вперше за історію опитування зросла частка зобов’язань в іноземній валюті.

"Проте фінустанови вважають цю тенденцію тимчасовою. Банки не зафіксували зміни обсягу капіталу за останні 12 місяців, але все ще 45% опитаних прогнозують його зниження в майбутньому, зокрема через негативні зміни в економіці та регуляторні вимоги", – йдеться в опитуванні НБУ.

Ріст зобов’язань в іноземній валюті був і залишається обумовленим рішенням НБУ продавати долар і євро населенню тільки за умови розміщення їх на депозит щонайменше на три місяці без права дострокового зняття. Це можна зробити за вигіднішим курсом (за курсом, вказаним у банківському застосунку), ніж при купівлі готівки у банках.

Також зауважимо, що обсяг валюти, яку можна купити безготівково з розміщенням на депозит, з 30 вересня виріс вдвічі до 100 тис грн. на місяць.

Після завершення терміну депозиту вкладник може конвертувати безготівкову інвалюту в готівкову та обміняти на гривню за поточним готівковим курсом, заробивши за місяць орієнтовно 10%. Але це лише за умови, що готівковий курс буде вищій за безготівковий.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня НБУ запровадив новий інструмент: піврічні валютні депозити, валюту для яких можна придбати за офіційним курсом. Інструмент не обмежує обсяг її купівлі, але вкладник не отримає придбаної валюти. Після завершення терміну дії договору кошти конвертують у гривню за поточним офіційним курсом НБУ.

У будь якому разі на думку банкірів саме ці два валютні інструменти і обумовили зростання валютних зобов’язань українських банків.