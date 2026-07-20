Как сохранить тех, кто двигает бизнес вперед: стратегия развития и удержание талантов в банке "Південний"

В последние годы войны украинцы стали больше ценить стабильность, безопасность и предсказуемость. В то же время стремление к профессиональному развитию не исчезло, оно приобрело новые формы. Поэтому сегодня для бизнеса важно не просто создавать возможности для карьерного роста, а вовремя распознавать сотрудников, готовых к новому этапу развития, и не терять их.

В банке "Південний" убеждены: человеческий капитал является одним из ключевых факторов, определяющих способность организации к росту и реализации амбициозных бизнес-целей. Поэтому работа с талантами стала неотъемлемой частью HR-стратегии банка и одним из инструментов долгосрочного развития бизнеса.

Таланты как основа будущего роста

Сегодня дефицит кадров испытывают почти все отрасли экономики. Однако наибольшей проблемой для работодателей становится не недостаток персонала в целом, а нехватка сильных лидеров, управленцев и экспертов, способных вести команды через изменения, принимать сложные решения и создавать новые возможности для развития бизнеса.

"Именно эти люди чаще всего не находятся в открытом поиске работы. За них конкурируют работодатели, они формируют культуру команд, определяют качество сервиса и помогают компаниям достигать стратегических целей. Поэтому сегодня чрезвычайно важно не только привлекать таких специалистов, но и системно развивать собственный кадровый резерв", - говорит Юлия Титуренко, директор департамента развития человеческого капитала банка "Південний".

Особое внимание требует смена карьерных приоритетов работников. Если раньше карьерный рост часто был главным мотиватором, то сегодня многие сознательно выбирают стабильность. В то же время, это не означает отказ от развития.

"Человек может находиться на этапе, когда для него важнее стабильность и баланс. Но это не значит, что через год или два он не захочет сделать следующий шаг в карьере. Задача работодателя — видеть этот потенциал и не упустить момент, когда сотрудник готов двигаться дальше", — уверена Юлия Титуренко.

Три направления развития талантов

Понимая важность человеческого капитала для будущего роста, "Південний" построил комплексную систему развития талантов, охватывающую три ключевых направления: лидерское, управленческое и экспертное. Лидерский талант направлен на развитие будущих лидеров, способных формировать стратегическое видение, определять направление движения и вести команды. Управленческий талант ориентирован на руководителей среднего звена, обеспечивающих реализацию изменений и ежедневное управление командами. Экспертный талант фокусируется на развитии специалистов с глубокой профессиональной экспертизой, создающих ценность для клиентов и обеспечивающих качество ключевых продуктов и сервисов банка.

"Мы сознательно отошли от подхода, когда единственной траекторией развития считается управленческая карьера. Не каждый сильный специалист стремится руководить людьми, и это нормально. Для нас важно создавать возможности как для будущих лидеров, так и для экспертов, желающих углублять свое профессиональное мастерство", - объясняет Юлия Титуренко.

Программы развития талантов действуют в банке два года и формируют внутренний кадровый резерв. В настоящее время две трети вакансий закрываются внутренними кандидатами. Следующая амбициозная цель – обеспечить готовых преемников для всех критически важных ролей в банке.

Содержание талантов — это больше, чем обучение

В банке убеждены: развитие само по себе не гарантирует удержание талантов. Люди остаются там, где есть не только возможность учиться, но и условия для реализации потенциала, ощущения стабильности и справедливой оценки вклада. Именно поэтому система удержания в банке "Південний" многокомпонентна. Вместе с программами развития она предусматривает конкурентное вознаграждение, программу благосостояния, сервисную культуру и среду, в которой сотрудник может влиять на результат бизнеса.

"Учеба сама по себе не удерживает таланты. Люди хотят видеть результат своих усилий, чувствовать влияние на бизнес, работать над амбициозными проектами и понимать, что их вклад действительно важен. Именно поэтому мы объединяем развитие с реальными возможностями для профессиональной реализации", — рассказывает Юлия Титуренко.

Особую роль играет программа благосостояния, направленная на поддержание эмоционального состояния работников. В условиях длительного стресса для команд важно не только ставить цели, но и иметь ресурс их добиваться. Это создает ощущение стабильности и поддержки со стороны работодателя даже в периоды высокой нагрузки и перемен.

Дополнительно, банк уделяет внимание прозрачности и справедливости вознаграждения, ориентируясь на рыночные уровни и тенденции. Это позволяет удерживать специалистов даже в условиях высокой конкуренции за них на рынке.

Инвестиция, определяющая будущее

Результаты системной работы с талантами в банке "Південний" уже сегодня имеют измеряемый эффект. Большинство управленческих и ключевых ролей закрываются внутренними кандидатами, что свидетельствует о сложившемся кадровом резерве и эффективности программ развития.

Текучесть среди работников, вовлеченных в программы развития талантов, остается на минимальном уровне, а часть сотрудников уже реализует следующие карьерные шаги внутри организации. В то же время главный результат заключается не только в цифрах, но и в изменении самой логики управления человеческим капиталом. Банк перешел от модели реагирования на вакансии к модели системного формирования будущих лидеров, управленцев и экспертов.

"Сильная организация строится тогда, когда она не ищет людей под уже имеющиеся роли, а вовремя видит потенциал своих сотрудников и помогает им подготовиться к новым вызовам. Именно это позволяет нам двигаться к стратегическим целям и оставаться конкурентными в долгосрочной перспективе", - заключает Юлия Титуренко.