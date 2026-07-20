Як зберегти тих, хто рухає бізнес вперед: стратегія розвитку та утримання талантів у банку "Південний"

За останні роки війни українці стали більше цінувати стабільність, безпеку та передбачуваність. Водночас прагнення до професійного розвитку не зникло, воно набуло нових форм. Саме тому сьогодні для бізнесу важливо не просто створювати можливості для кар’єрного зростання, а вчасно розпізнавати співробітників, готових до нового етапу розвитку, і не втрачати їх.

У банку "Південний" переконані: людський капітал є одним із ключових факторів, що визначає здатність організації до зростання та реалізації амбітних бізнес-цілей. Саме тому робота з талантами стала невід’ємною частиною HR-стратегії банку та одним із інструментів довгострокового розвитку бізнесу.

Таланти як основа майбутнього зростання

Сьогодні дефіцит кадрів відчувають майже всі галузі економіки. Проте найбільшою проблемою для роботодавців стає не брак персоналу загалом, а брак сильних лідерів, управлінців та експертів, які здатні вести команди через зміни, ухвалювати складні рішення та створювати нові можливості для розвитку бізнесу.

"Саме ці люди найчастіше не перебувають у відкритому пошуку роботи. За них конкурують роботодавці, вони формують культуру команд, визначають якість сервісу та допомагають компаніям досягати стратегічних цілей. Тому сьогодні надзвичайно важливо не лише залучати таких фахівців, а й системно розвивати власний кадровий резерв", — говорить Юлія Тітуренко, директорка департаменту розвитку людського капіталу банку "Південний".

Особливої уваги потребує зміна кар’єрних пріоритетів працівників. Якщо раніше кар’єрне зростання часто було головним мотиватором, то сьогодні багато людей свідомо обирають стабільність. Водночас це не означає відмову від розвитку.

"Людина може перебувати на етапі, коли для неї важливішими є стабільність і баланс. Але це не означає, що через рік чи два вона не захоче зробити наступний крок у кар’єрі. Завдання роботодавця — бачити цей потенціал і не пропустити момент, коли співробітник готовий рухатися далі", — упевнена Юлія Тітуренко.

Три напрями розвитку талантів

Розуміючи важливість людського капіталу для майбутнього зростання, "Південний" побудував комплексну систему розвитку талантів, яка охоплює три ключові напрями: лідерський, управлінський та експертний. Лідерський талант спрямований на розвиток майбутніх лідерів, здатних формувати стратегічне бачення, визначати напрям руху та вести за собою команди. Управлінський талант орієнтований на керівників середньої ланки, які забезпечують реалізацію змін і щоденне управління командами. Експертний талант фокусується на розвитку фахівців із глибокою професійною експертизою, які створюють цінність для клієнтів та забезпечують якість ключових продуктів і сервісів банку.

"Ми свідомо відійшли від підходу, коли єдиною траєкторією розвитку вважається управлінська кар’єра. Не кожен сильний фахівець прагне керувати людьми, і це нормально. Для нас важливо створювати можливості як для майбутніх лідерів, так і для експертів, які хочуть поглиблювати свою професійну майстерність", — пояснює Юлія Тітуренко.

Програми розвитку талантів діють у банку два роки та поступово формують внутрішній кадровий резерв. Сьогодні дві третини вакансій закриваються внутрішніми кандидатами. Наступна амбітна мета — забезпечити готових наступників для всіх критично важливих ролей у банку.

Утримання талантів — це більше, ніж навчання

У банку переконані: розвиток сам по собі не гарантує утримання талантів. Люди залишаються там, де є не лише можливість навчатися, а й умови для реалізації потенціалу, відчуття стабільності та справедливого оцінювання внеску. Саме тому система утримання у банку "Південний" є багатокомпонентною. Разом із програмами розвитку вона передбачає конкурентну винагороду, програму добробуту, сервісну культуру та середовище, в якому співробітник може впливати на результат бізнесу.

"Навчання саме по собі не утримує таланти. Люди хочуть бачити результат своїх зусиль, відчувати вплив на бізнес, працювати над амбітними проєктами та розуміти, що їхній внесок справді важливий. Саме тому ми поєднуємо розвиток із реальними можливостями для професійної реалізації", — розповідає Юлія Тітуренко.

Окрему роль відіграє програма добробуту, спрямована на підтримку емоційного стану працівників. В умовах тривалого стресу для команд важливо не лише ставити цілі, а й мати ресурс їх досягати. Це створює відчуття стабільності та підтримки з боку роботодавця навіть у періоди високого навантаження та змін.

Додатково банк приділяє увагу прозорості та справедливості винагороди, орієнтуючись на ринкові рівні та тенденції. Це дає можливість утримувати фахівців навіть в умовах високої конкуренції за них на ринку.

Інвестиція, яка визначає майбутнє

Результати системної роботи з талантами у банку "Південний" уже сьогодні мають вимірюваний ефект. Більшість управлінських і ключових ролей закриваються внутрішніми кандидатами, що свідчить про сформований кадровий резерв і ефективність програм розвитку.

Плинність серед працівників, залучених до програм розвитку талантів, залишається на мінімальному рівні, а частина співробітників уже реалізує наступні кар’єрні кроки всередині організації. Водночас головний результат полягає не лише у цифрах, а у зміні самої логіки управління людським капіталом. Банк перейшов від моделі реагування на вакансії до моделі системного формування майбутніх лідерів, управлінців та експертів.

"Сильна організація будується тоді, коли вона не шукає людей під уже наявні ролі, а вчасно бачить потенціал своїх співробітників і допомагає їм підготуватися до нових викликів. Саме це дозволяє нам рухатися до стратегічних цілей і залишатися конкурентними у довгостроковій перспективі", — підсумовує Юлія Тітуренко.