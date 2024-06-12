Кредобанк получит еще 10 миллионов евро гарантий Европейской Комиссии по кредитованию украинского бизнеса в условиях войны

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11 июня во время Ukraine Recovery Conference в Берлине Кредобанк, являющийся частью финансовой группы PKO Bank Polski, официально подписал письма о намерениях по увеличению средств программы EU Support for Ukrainian Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (MSMEs) с Европейской Комиссией и польским государственным банком Bank Gospodarstwa Krajowego. Согласно подписанным документам, Кредобанк получит дополнительные 10 миллионов евро гарантий Европейской Комиссии по кредитованию украинского бизнеса в прифронтовых зонах.

Согласно документу, подписанному и.о. председателя Banku Gospodarstwa Krajowego Мирослав Чекай, генеральный директор DG NEAR Европейской Комиссии Герт Ян Копман и председатель правления Кредобанка Яцек Шугаев, дополнительная гарантия позволит Кредобанку кредитовать украинских предпринимателей, непосредственно испытывающих влияние российской агрессии и работающих в так называемых «красных». прерваны цепи доставок, уничтожены активы и в районах, граничащих с оккупированными территориями. После заключения соответствующих соглашений, общий объем гарантий по программе Европейской Комиссии составит 30 миллионов евро.

«Европейский Союз поддерживает Украину в эти сложные времена, чтобы противостоять российской агрессии и восстанавливать, восстанавливать и модернизировать страну. В этом контексте мы уже предоставили более 98 миллионов евро поддержки. Мы рады сотрудничать с ключевыми международными партнерами в целях мобилизации государственных и частных инвестиций и усиления влияния нашей помощи на малые и средние предприятия, муниципалитеты и регионы, восстановление инфраструктуры и содействие зеленому и цифровому переходам. Заглядывая в будущее, мы надеемся, что инициативы, начатые сегодня, будут способствовать восстановлению страны по правилам и стандартам ЕС», - заявил Оливер Варгеи, Еврокомиссар по расширению и соседству.

«Европейская Комиссия выделяет средства для ведущей борьбу Украины. Это важный шаг к восстановлению этой страны. Обнаруженная сегодня в виде конкретных действий поддержка для Украины – это новое открытие. Я радуюсь, что мы, как Банк краевого хозяйства, будем активно участвовать в реализации этих мер. Для нас это новый этап сотрудничества с Европейской Комиссией, и я верю, что наши совместные действия обеспечат реальную поддержку украинской экономике», – говорит Мирослав Чекай, и.о. главы Банка краевого хозяйства (BGK).

«С первых дней полномасштабной войны мы работаем бок о бок с украинским бизнесом и польским бизнесом, который работает в Украине. Финансовая поддержка, оказываемая Кредобанком в виде кредитов и грантов, помогает обеспечить жизнедеятельность критически важных отраслей украинской экономики. На данный момент со времени подписания первого трехстороннего соглашения с участием Европейской комиссии через партнерство с польским государственным банком (BGK) нам удалось выдать кредитов на общую сумму 19,6 млн евро в рамках этого проекта, из которых более 60% получили заемщики с территорий наибольшего риска»., – рассказывает Ежи Яцек Шугаев, председатель Правления АО «Кредобанк».

Компания BGK и Кредобанк начали сотрудничество в рамках гарантий Европейского Союза в январе 2023 года. Благодаря ей в течение первого года программы Кредобанк выделил более 12 миллионов евро дополнительного финансирования, которое поступило почти до 100 предприятий, благодаря чему удалось сохранить почти 4 тыс. рабочих мест. Подавляющее большинство средств – 83% финансирования поступило на предприятия из «желтой» и «красной» зон, то есть территорий повышенного риска. Кредитную поддержку получили, главным образом, предприятия, работающие в сельскохозяйственном, промышленном и агропродовольственном секторах.

В конце марта 2024 года Европейская Комиссия выделила Кредобанку дополнительные 10 млн евро гарантий, что увеличило вдвое – до 20 миллионов евро возможности предоставления Кредобанком кредитов для фирм, работающих в Украине, и позволило продолжить финансирование микро-, малых и средних предприятий – прежде всего тех, которые работают на территориях повышенного риска, то есть на освобожденных от оккупации территориях и районах вблизи зоны активных боевых действий.

Механизм поддержки украинского бизнеса в рамках соглашения остается неизменным – по его условиям, сумма гарантии Европейской комиссии будет депонирована на специальном счете в Banku Gospodarstwa Krajowego и будет использоваться для возмещения потерь по проблемным кредитам.