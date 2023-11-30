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Ограничения отменяют: НБУ разрешил финучреждениям продавать любые объемы наличных денег
Национальный банк Украины отменил для банков и небанковских финансовых учреждений все ограничения на объемы продаж наличной иностранной валюты населению. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Это решение вступит в силу уже с 1 декабря и должно способствовать:
- минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;
- стабилизации курсовых ожиданий;
- повышению устойчивости валютного рынка.
Параллельно Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) разрешили переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми компаниями.
Кроме того, регулятор расширил перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам. В списке появились дополнительные услуги, связанные с процессом лечения/реабилитации участников боевых действий в медицинских учреждениях иностранных государств.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также Нацбанк разрешил оплату услуг для обучения студентов за границей. Речь идет об оплате за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питания, страхования, медицинских услуги в случае потребности в неотложной помощи.
Продажа налички: ограничения НБУ
Возможности банков по продаже валюты населению были ограничены после начала полномасштабной войны в Украине. Однако со временем Нацбанк ослаблял требования.
В частности, в конце апреля текущего года регулятор сообщил, что при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года.
А в сентябре НБУ разрешил банкам и небанковским финучреждениям дополнительно продавать наличную валюту на сумму ее остатков на 13 апреля 2022 года. Целью назвали нивелирование разницы между наличным и безналичным курсом.