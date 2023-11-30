Ограничения отменяют: НБУ разрешил финучреждениям продавать любые объемы наличных денег

Национальный банк Украины отменил для банков и небанковских финансовых учреждений все ограничения на объемы продаж наличной иностранной валюты населению. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Это решение вступит в силу уже с 1 декабря и должно способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Параллельно Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) разрешили переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми компаниями.

Кроме того, регулятор расширил перечень услуг, для оплаты которых разрешено осуществлять трансграничные переводы гражданам. В списке появились дополнительные услуги, связанные с процессом лечения/реабилитации участников боевых действий в медицинских учреждениях иностранных государств.

Также Нацбанк разрешил оплату услуг для обучения студентов за границей. Речь идет об оплате за проживание, получение визы на период обучения, трансферов от общежития в учебные офисы, питания, страхования, медицинских услуги в случае потребности в неотложной помощи.

Продажа налички: ограничения НБУ

Возможности банков по продаже валюты населению были ограничены после начала полномасштабной войны в Украине. Однако со временем Нацбанк ослаблял требования.

В частности, в конце апреля текущего года регулятор сообщил, что при расчете объема наличной иностранной валюты, которую банк может продать на валютном рынке, будет учитываться не 100%, а 120% объема покупки безналичной валюты у населения, начиная с 13 апреля 2022 года.

А в сентябре НБУ разрешил банкам и небанковским финучреждениям дополнительно продавать наличную валюту на сумму ее остатков на 13 апреля 2022 года. Целью назвали нивелирование разницы между наличным и безналичным курсом.