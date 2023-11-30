Обмеження скасовують: НБУ дозволив фінустановам продавати будь-які обсяги готівки

Національний банк України скасував для банків та небанківських фінансових установ усі обмеження на обсяги продажу готівкової іноземної валюти населенню. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Це рішення набуде чинності вже з 1 грудня й має сприяти:

мінімізації різниці між готівковим та безготівковим курсами;

стабілізації курсових очікувань;

підвищенню стійкості валютного ринку.

Паралельно Експортно-кредитному агентству (ЕКА) дозволили переказувати за кордон кошти для відшкодування/компенсації витрат за договорами страхування та перестрахування, укладеними з іноземними страховими (перестраховими) компаніями.

Крім того, регулятор розширив перелік послуг, для оплати яких дозволено здійснювати транскордонні перекази громадянам. У списку зʼявилися додаткові послуги, пов’язані з процесом лікування/реабілітації учасників бойових дій в медичних закладах іноземних держав.

Також Нацбанк дозволив оплату послуг для навчання студентів за кордоном. Ідеться про оплату за проживання, отримання візи на період навчання, трансферів від гуртожитку до навчальних офісів, харчування, страхування, медичних послуг у разі потреби в невідкладній допомозі.

Продаж готівки: обмеження НБУ

Можливості фінустанов щодо продажу валюти населенню були обмежені після початку повномасштабної війни в Україні. Однак із часом Нацбанк послаблював вимоги.

Зокрема, наприкінці квітня поточного року регулятор повідомив, що при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти в населення, починаючи з 13 квітня 2022-го.

А у вересні НБУ дозволив банкам і небанківським фінустановам додатково продавати готівкову валюту на суму її залишків на 13 квітня 2022 року. Метою назвали нівелювання різниці між готівковим і безготівковим курсом.