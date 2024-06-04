ОТП БАНК предлагает бизнесу кредиты с возможностью кэшбека до 15%

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АО «ОТП БАНК» в рамках реализации совместной с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) программы предлагает малым и средним предприятиям (МСП) инвестиционные кредиты в поддержку бизнеса в условиях войны с возможностью компенсации части расходов, профинансированных за счет кредитных средств Банка.

Стороны недавно заключили новое соглашение о сотрудничестве, которое позволит ОТП БАНК предоставить украинскому частному сектору 120 млн. евро финансирования с участием ЕБРР через инструмент покрытия 50% кредитного риска на портфельной основе.

«Данная программа, по сути, является успешным расширением предыдущего сотрудничества с ЕБРР, которое имело большой спрос среди наших клиентов, и направлено на поддержку таких критически важных отраслей, как сельское хозяйство, производство и торговля товарами первой необходимости, услуг логистики и других. Благодаря этому инструменту кредитования компании могут продолжать свою деятельность, развиваться и обеспечивать доступность товаров и услуг населению», - отметила Наталья Кондратчук, директор департамента корпоративного финансирования ОТП БАНК.

Такие кредиты под портфельные гарантии могут быть направлены на поддержание долгосрочных инвестиций МСП в «зеленые» технологии (современная агротехника и другое энергоэффективное оборудование, солнечные панели для электростанций для обеспечения собственных потребностей), отвечающие стандартам Европейского Союза и способствующие повышению конкурентоспособности предприятий на внутреннем и внешних рынках.

После реализации финансирования инвестиционных проектов заемщики МСП смогут претендовать на инвестиционные стимулы (денежные компенсации, кэшбеки), предоставляемые ЕС в рамках инициативы EU4Business.

Размер компенсации зависит от вида приобретенных активов и сложности проекта и может составить до 15% объема полученных кредитных средств. Возмещение производится в валюте евро после документального подтверждения целевого использования средств заемщиком сегмента МСП и верификации документов специалистами Европейского банка реконструкции и развития.

Подписанное соглашение является продолжением сотрудничества между ЕБРР и ОТП БАНК в сфере поддержки украинского бизнеса, которое началось в 2022 г. Одной из составляющих сотрудничества является реализация программы повышения конкурентоспособности малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства ЕС. С начала полномасштабной войны общий объем нового финансирования от украинских банков, поддержанный подобными гарантиями ЕБРР, достиг около 900 млн евро по состоянию на конец 2023 г.