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"Отстроим города вместе" от Укргазбанка: 1,9 млн грн направлено на восстановление украинских городов и поселков

"Отстроим города вместе" от Укргазбанка: 1,9 млн грн направлено на восстановление украинских городов и поселков

Помогать восстановлению украинских городов просто благодаря благотворительному депозиту "Отстроим города вместе" от Укргазбанка.

В пределах депозита 1,9 млн грн уже направлено на счета разных украинских населенных пунктов для восстановления разрушенных социальных объектов.

Создание детского игрового комплекса для модульного городка "Ласточка" в городе-герое Ирпене – один из примеров, как благотворительный депозит помогает восстанавливать важную инфраструктуру города. В конце прошлого года Укргазбанк перечислил 200 тысяч гривен, собранных в пределах депозита, на восстановление Ирпеня.

Эти средства направлены на строительство этого детского комплекса, ведь в городе проживает рекордное количество ВПЛ и деток в то время, как 70% инфраструктуры разрушены в результате военных действий.

Открывая благотворительный депозит, ваш 1% начисленных процентов от суммы депозита в гривне, который Укргазбанк удваивает и превращает в 2%, автоматически отправляется на счет города из предложенного перечня, пострадавшего в результате российской агрессии.

Сейчас больше средств направлено на восстановление Бучи, Чернигова, Запорожья и Харькова. Присоединяйтесь к проекту «Отстроим города вместе», чтобы ваш вклад стал частью большого дела – восстановления страны. Узнать подробные условия депозита можно по ссылке .

Публичное акционерное общество - акционерный банк "УКРГАЗБАНК". Банковская лицензия №123 от 21.07.1993, выдана НБУ. Регистрационный номер в Государственном реестре банков №183.