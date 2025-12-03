Сергей Будкин: Если 70-80% всех приватизационных сертификатов в стране контролируют четыре-пять финансово-промышленных групп, то им фондовый рынок не нужен

Сергей Будкин, основатель и партнер независимой украинской инвестиционно-банковской компании FinPoint, стратегического партнера Rothschild & Co, как раз консультировал украинских акционеров банка "Аваль" относительно продажи группе Raiffeisen International за более чем миллиард долларов тогда, когда готовился к печати первый номер делового издания "Дело" в 2005 году. Он хорошо помнит, чем жил финансовый сектор Украины 20 лет назад и все годы с тех пор, потому что был его частью.

За этот период Сергей Будкин вместе с партнерами предоставили профессиональные консультации в более чем 60 соглашениях, включая крупнейшие и знаковые в истории Украины, среди которых более 30 международных соглашений на сумму 20 миллиардов долларов.

В интервью для Delo.ua финансист вспоминает самые выдающиеся, по его мнению, этапы непростого пути отечественного финансового сектора, события, порой изменявшие направление развития целого сегмента экономики, фигуры, без которых украинская банковская система не была бы такой, какой она встретила полномасштабную войну, — стабильной и капитализированной.

Не обошел вниманием Сергей Будкин и отечественный фондовый рынок, озвучив свое видение того, когда, что и почему пошло не так, и есть ли будущее у рынка ценных бумаг в Украине.

Какие основные периоды развития банковской системы и финансового сектора в целом в Украине за последние 20 лет вы бы выделили? Почему?

— До 2005 года было два основных периода развития банковской системы Украины, а после этого было еще четыре : 2005 - 2009, 2009 - 2014, 2014 - 2021, с 2022-го по текущее время. Как раз накануне начала выхода газеты "Дело", в ноябре - декабре 2004 года в Украине наблюдался локальный банковский кризис, люди забирали свои деньги из банков. И это привело к тому, что несколько крупных банков поняли, что несут системные риски. И если кризис повторится, то они его не выдержат, как это в конце концов и произошло в 2008 году. Это и привело к началу процесса продаж украинских банков, который приобрел максимальную интенсивность в 2005-2008 годах.

В 2005 году произошла большая продажа банка "Аваль", после чего с 2005-го по 2009 год на украинский банковский рынок активно заходил иностранный капитал. Стоит напомнить названия банков, которые тогда зашли в Украину: Raiffeisen Bank, OTP Bank, Erste Bank, UniCredit, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, Société Generale, Credit Agricole, Commerzbank, Piraeus Bank, National Bank of Greece, греческий Alpha Bank, Eurobank EFG, Swedbank. В Украине в то время происходила просто вакханалия иностранного капитала.

И это только те, кто действительно в конце концов пришел на рынок Украины. Потому что было много тех, кто присматривался к украинскому рынку, но не успел до начала кризиса 2008 года и отложил на будущее, которое, в конце концов, никогда не наступило. Это был первый период развития банковского рынка в Украине.

Второй период продолжался начиная с кризиса 2008-го и заканчивая 2014 годом. После глобального финансового кризиса значительная часть тех, кто пришел в Украину, из соображений, которые не имели ничего общего с Украиной, должны были уйти из Украины. Лучший пример — это греческий Alpha Bank, который в Украине имел дочернюю компанию под названием Астра банк, — он должен был уйти отсюда. Все греческие банки тогда обязались выйти из неключевых рынков или слиться с конкурентами. Это было одним из условий предоставления финансовой помощи европейского сообщества Греции.

Астра банк в Украине был нормальным банком, который нормально зарабатывал на свое существование. И если бы его оставили, он мог нормально дальше развиваться. Однако греки все равно должны были уйти. И они ушли. Это, пожалуй, лучший пример.

Другой пример — Commerzbank, тогда также выходивший из неключевых для себя рынков.

Swedbank и SEB bank в Украине делали то же — уходили с рынков, которые для них были неключевыми и где они не планировали активно развиваться.

Так что если в период с 2005 по 2008 год в Украину заходил иностранный банковский капитал, то в 2009 – 2014-м наблюдался выход.

Еще один пример с греческими банками. В 2006 году греческий Eurobank EFG приобрел украинский банк "Универсальный" (после этого банк был переименован в Универсал банк; в 2016 году Универсал банк приобрел украинский бизнесмен Сергей Тигипко — Ред .).

Eurobank EFG хотел сделать из банка "Универсальный" лидера розничного банковского бизнеса в стране. Греки инвестировали сумасшедшие деньги в инфраструктуру, сделали супер-мега модерновый контакт-центр на ул.Автозаводской в Киеве, огромный процессинговый центр. В течение 2006-2008 годов они построили инфраструктуру, которая должна была поддерживать работу банка с 5 миллионами розничных клиентов, что тогда казалось чем-то фантастическим.

И я не уверен, monobank был бы monobank (ом), если бы не было той инвестиции греков. Когда греки выходили из Украины, они продали все это Тигипко, а Сергей Леонидович купил. И когда запускали проект monobank, у них была инфраструктура, которая позволяла иметь очень большой запас на расширение бизнеса.

Пожалуй наиболее показательной с точки зрения особенностей выхода иностранного капитала из Украины была история немецкого Commerzbank: как он пришел в Украину, купил банк "Форум", затем продал его Вадиму Новинскому, как потом Новинский пробовал судиться с Commerzbank. Это была очень показательная история, скажем так, транзакционного отношения западных банковских групп к рынку Украины в тот момент.

Украину считали перспективным, но высокорисковым рынком. А высокорисковые рынки закрываются первыми, когда начинается кризис.

Можете напомнить нашим читателям эту историю?

— В 2007 году основатель украинского банка "Форум" Леонид Леонидович Юрушев, который был и остается крупным предпринимателем в масштабах Украины, продал свой банк немецкому Commerzbank. А после этого произошел кризис 2008 года.

Все пострадавшие от кризиса банки, а европейские банки пострадали от кризиса совершенно непропорционально, гораздо больше, чем другие банки в других странах, начали выходить из неключевых высокорисковых рынков. Украина для многих из них была именно таким, неключевым и высокорисковым рынком.

Так что Commerzbank продал банк "Форум". Покупателем выступил Вадим Новинский. После покупки банка новый владелец обнаружил огромную "дыру" в капитале и проблемы с кредитным портфелем. Куда его менеджеры смотрели, когда он покупал банк, я не знаю. Таким образом, покупатель заплатил за банк "Форум" как за полностью здоровый банк, а получил актив с огромными "дырами", которые ему пришлось закрывать за свой счет.

Он попытался судиться с Commerzbank. Это окончилось ничем, потому что юристы Commerzbank в договоре купли-продажи прописали такие условия, что покупатель покупает на свой страх и риск и полностью осознает все риски. Банк "Форум" также закончился ничем — в конце-концов он закончил в Фонде гарантирования вкладов. Это была очень показательная история. И таких историй было очень много.

Тот же греческий Alpha Bank, выходя из Украины продал свой Астра банк владельцу Дельта Банка. Но Дельта Банк с течением времени также закончил в Фонде гарантирование вкладов.

Печальной также оказалась судьба Кредитпромбанка.

Таким образом, в период с 2008 по 2014 год относительно многие агрессивные банковские проекты закончили, к сожалению, в Фонде гарантирования вкладов.

И все это происходило еще до массового банкопада, начавшегося в 2014 году, который можно было объяснить рационально. 2014-й страна встретила с Революцией Достоинства, с почти пустой государственной казной, с курсом гривны, который искусственно поддерживался очень долго, а в какой-то момент ушел в разнос. И в результате банковскую систему просто "порвало". Поскольку даже если вы супергениальный банкир, то не выдержите такой "идеальный шторм".

Итак, период 2014 - 2021 годов начинался с банкопада, а закончился стабилизацией банковского рынка, но уже со значительно сниженными ожиданиями от Украины как перспективного рынка. Если в 2005 - 2008 годах все, кто приходили в Украину, смотрели на нашу страну как на новый рынок, большой, с 50 миллионами потенциальных клиентов, с растущей экономикой, с перспективами присоединения к европейскому сообществу, то начиная с 2016 года этот инвестиционный тезис для банковского бизнеса был уже значительно ослаблен. Темпы роста экономики были гораздо меньше, негативная демографическая ситуация начала проявлять себя, очень сильно ускорилась миграция за пределы Украины. А это, прежде всего, относительно молодые слои населения, которые в долгосрочной перспективе должны быть розничными клиентами банков. И главное, это война на Донбассе, которая сопровождалась потерей контроля над значительной частью территории, экономики, производства и налоговой базы страны.

Насколько период банкопада был значимым для дальнейшего развития банковской системы Украины? Правда ли, что именно на этом этапе был заложен фундамент нынешней устойчивости банковской системы Украины? Какова роль регулятора и как вы оцениваете роль Валерии Гонтаревой?

— С моей точки зрения, Гонтарева — не ангел. Проблема каких-либо антикризисных действий состоит в том, что решение нужно принимать на основе очень ограниченного объема информации, в условиях постоянных изменений в окружающей среде. Кроме того, любой кризис уникален. Невозможно, условно говоря, достать с полки книгу с готовым решением для любой ситуации. Если ты глава центрального банка в такой ситуации, то у тебя есть два возможных modus operandi. В первом случае ты можешь просто не совершать никаких действий. Во втором случае ты можешь что-то делать, заранее понимая, что не избежать многих ошибок, но общий вектор твоих действий будет работать на исправление сложившейся ситуации. Гонтарева действовала именно по второму сценарию. С одной стороны, она допустила много ошибок. С другой стороны, общий вектор был верным. С моей точки зрения, гораздо хуже было бы в этой ситуации ничего не делать.

Кто определял лицо отечественной банковской системы за последние 20 лет? Кому и чем обязана (а может и "обязана") банковская система Украины в ее нынешнем виде? Вспомните основных "героев" и "антигероев" на банковском рынке Украины за последние 20 лет.

— Лично я не могу оценить значение личности Вадима Гетьмана, но все говорят, что он был великим человеком.

Если "откручивать" время назад, до 90-х годов, то следует упомянуть Игоря Юшко, который был председателем правления Первого украинского международного банка, в свое время основанным как первый банк с иностранным капиталом в Украине. Он был человеком, который сделал очень многое для развития банковского рынка Украины.

В начале 90-х годов на банковском рынке Украины было, наверное, четыре выдающихся фигуры, которые со временем либо были забыты, либо в силу дальнейшей их судьбы сейчас имеют несколько иной отблеск. Это уже упомянутый Игорь Юшко. Это Виктор Жердицкий, основатель и глава правления Градобанка. Это Станислав Аржевитин, бывший главой правления банка "АЖИО". Это Александр Дзюбенко, бывший председателем правления Западно-украинского коммерческого банка. Все они начинали как столпы банковского рынка Украины. Каждый из них закончил точно не как столп.

Но они были авторитетами еще до Александра Дубилета, Александра Деркача и Федора Шпига, которые уже позже определяли лицо банковской системы Украины.

Что происходило в банковской системе Украины после 2014?

— С моей точки зрения, период 2014-2021 годов был более или менее "единым" этапом в развитии банковской системы. В этот период происходила стабилизация банковского рынка. В секторе не появились новые игроки. Не было заметного захода западного капитала. Не было заметных событий, связанных с российским банковским капиталом.

В этот период произошла национализация ПриватБанка и появился monobank, которого не было бы без национализации Привата, поскольку Олег Гороховский до этого отвечал за розничный бизнес в ПриватБанке.

Примечательно, что национализация ПриватБанка произошла не в рамках банкопада или крупного кризиса. Это был многопараметрический процесс, в котором сыграли свою роль все, кто угодно, от китайцев и Илона Маска до Петра Порошенко. Так, например, около 1,1 млрд долларов, источником которых, скорее всего, был ПриватБанк, приватовцы потратили на покупку огромной шахты по добыче ферромарганцевых руд в Австралии. Это было в 2008 году. Они надеялись, что смогут создать если не монополию, то олигополию на мировом рынке феросплавов. Их ставка не сыграла. Они полностью потеряли этот миллиард. И потеряли его как раз в канун 2016 года.

Причинами тому было сочетание многих факторов. Во-первых, приватовцы поняли, что они играют против долгосрочного интереса Китая, который строит большую мировую позицию в феросплавах. Вторая причина — появление Илона Маска с проектом Tesla, в результате чего цены на феросплавы существенно упали, потому что все считали, что будущего у производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (являющегося крупнейшим потребителем ферросплавов) нет.

Все эти факторы наложились на другие проблемы Привата, что привело к потере банком возможности поддерживать свой бизнес и его национализации.

Кроме национализации ПриватБанка, какие интересные события на банковском рынке произошли в этот период?

— Еще раз хочу вспомнить monobank, появление которого в 2017 году стало событием огромного масштаба. Посмотрите на то, что делает сейчас Дмитрий Дубилет (младший) — он запускает что-то вроде monobank уже в шестой стране. И эта страна — Индия, с населением более миллиарда человек. Это значит, что это люди, которые могут делать совершенно новый банковский бизнес и конкурентоспособный продукт.

С моей точки зрения, появление monobank поставило Украину на мировую карту лидеров в этом сегменте. И та транзакция, которая должна была состояться (но не состоялась) накануне полномасштабной войны, когда группа крупных международных инвесторов должна была купить monobank, является свидетельством того, что это крупный конкурентоспособный проект.

Но, к сожалению, с моей точки зрения, это было точкой в этом периоде развития. И неудачная транзакция по продаже monobank закрыла дверь на этом периоде жизни украинской банковской системы с 2014 по 2021 год. После этого началась полномасштабная война. И все снова изменилось.

Что именно, по вашему мнению, изменилось?

— Во-первых, были введены валютные ограничения. "Военная" политика НБУ — это второе. Третье — исключительно высокий уровень налогообложения банковской системы, которого не было до того и которое имеет свое влияние на любое планирование развития банковской системы как таковой.

Я очень много общаюсь с международными банковскими группами, и неопределенность относительно того, сколько банки будут платить налогов, плюс невозможность распределения дивидендов — влияют на их планы по работе в Украине. С 2022 года банковская система в Украине находится в постоянном стрессе неопределенности. Это может очень сильно затормозить развитие банковской системы в будущем.

Кроме того, банки не знают, что будет с их заемщиками. То есть банки несут не просто экономические риски, которые можно рассчитать, но и риски того, что в компанию-заемщика может прилететь Shahed и этого заемщика завтра уже не будет, не дай Бог. Это вообще другой профиль рисков, которые непонятно как посчитать.

Что касается валютных ограничений. Сейчас в Украине существует несколько не связанных между собой рынков. Рынок гривни имеет все признаки нормального денежного рынка, но он замкнут сам на себе, и выходов из него на международный валютный рынок очень мало, и они очень ограничены. Отдельно существует валютный рынок с огромными запасами валюты у банков, которые не знают, кому эту валюту можно выдать, поэтому на рынке наблюдаются очень подавленные ставки.

Интересно будет проанализировать ситуацию за 2025 год, но, по крайней мере, в 2022-2024 годах ситуация выглядела следующим образом: банки буквально сидели на огромных объемах валюты, не могли ее выплатить своим зарубежным акционерам, не могли выдать в виде валютных кредитов из-за отсутствия такого количества валютных заемщиков. А если у вас есть такие заемщики, то обычно это крупные компании-экспортеры, к которым стоят в очереди все банки. Это был скорее рынок покупателя валютных кредитов, чем продавца.

Как, на ваш взгляд, будет развиваться банковский сектор в Украине в дальнейшем? Можно ли представить, как он будет выглядеть через 20 лет?

— На мой взгляд, мы еще долго не уйдем от нынешней структуры банковского рынка, в которой чуть больше 50% занимают государственные банки, 30% — банки с иностранным капиталом, 20% — банки с отечественным частным капиталом.

Если начнется приватизация банков, то структура банковского рынка хоть и изменится, но не кардинально, условно: 40% — государственные, 40% — банки с иностранным капиталом, 20% — местные банки. В настоящее время ПриватБанк занимает более трети рынка Украины. Пока государство не будет продавать ПриватБанк (независимо от того, будет ли оно продавать Sense bank и Укргазбанк, при условии, что Укрэксимбанк и Ощадбанк не продаются), общая структура банковского рынка Украины будет выглядеть примерно так же.

На мой взгляд, до окончания войны, скорее всего, государство ничего не будет делать с ПриватБанком, потому что при капитале в $ 6 млрд банк зарабатывает $ 1 млрд в год чистой прибыли и может его выплачивать дивидендами. Это один из немногих примеров очень эффективной государственной корпорации, которая, кроме прочего, обеспечивает существенные поступления в госбюджет.

Немного о фондовом рынке Украины: в свое время все начиналось вроде бы неплохо, но в какой-то момент что-то пошло не так. Что именно и когда произошло? Кто в этом виноват? Какова в этом роль регулятора?

— Если честно, оно никогда не начиналось. Оно начиналось сугубо по инерции. Географически Украина оказалась среди стран, где были нормальные функционирующие фондовые рынки. На тот момент очень продвинута была Чехия, намного впереди Польши, в которой все только начиналось. В Австрии был хорошо развит фондовый рынок.

Это какие годы были?

— Это самое начало 90-х, когда в Украине происходила приватизация. Откуда вообще может взяться фондовый рынок? Во всех странах он начинался с приватизации. И в Чехии, и в Польше фондовый рынок появился благодаря приватизации. Во время этого процесса многие получили свои первые инвестиции: либо бесплатно от государства, как это было в Польше, либо получили по сниженной цене, как это было в Чехии. Граждане Чехии, инвестируя в приватизационные сертификаты, должны были добавлть собственные средства, что стимулировало людей хорошо анализировать инвестиции. Это привело к тому, что степень развития рынка там была очень высока.

А с другой стороны у нас была Россия, в которой приватизация, с моей точки зрения, была проведена гораздо лучше, чем в Украине, потому что привела к созданию фондового рынка там. Россияне получали на руки ваучеры без необходимости открывать личные счета. Это были протоценные бумаги, которые привели сначала к созданию стихийного рынка, а позже этот рынок начал самоорганизовываться. И в этот момент консультанты с Запада помогли им выстроить рынок ценных бумаг, как оно должно быть. Все организовалось очень быстро, потому что был запрос на это и сверху (от консультантов), и снизу (от рынка).

В Украине же запрос был только сверху. К нам приехали западные консультанты, построили нам инфраструктуру фондового рынка, на котором можно было торговать, но нечем было и не за что. Все процедуры захода и вывода денег с украинского рынка очень долго оставались сложными, что отбивало желание западных инвесторов заходить в Украину. Особенно на фоне более простых процедур в той же Польше, Чехии или России.

Из-за чрезмерной зарегулированности в Украине почти не было первичной фазы развития рынка ценных бумаг — стихийного рынка приватизационных сертификатов, и не было запроса со стороны рынка на установление определенных правил, в частности, касающихся защиты прав миноритарных акционеров. В результате этот процесс на очень ранней стадии был олигополизирован несколькими финансово-промышленными группами, которые поняли, как его можно использовать в свою пользу. Характерный пример такой группы — так называемая группа "Приват". Проблемой было то, что у этих групп не было интереса к тому, чтобы у маленького акционера появились какие-то права. Без маленького акционера не бывает большого количества игроков на фондовом рынке. А без большого количества игроков фондового рынка не бывает.

Если 70-80% всех приватизационных сертификатов контролируют четыре-пять финансово-промышленных групп в стране, то им фондовый рынок не нужен.

Потому в Украине нет фондового рынка. Может ли он быть?

Есть ли будущее у отечественного фондового рынка?

— Теоретически он может быть. И, возможно, это будет звучать контринтуитивно, но война может быть тем фактором, который приведет к появлению фондового рынка в Украине. При этом наличия только инфраструктуры недостаточно для появления фондового рынка. Нужно еще иметь чем торговать и за что торговать. После войны могут появиться подходящие инструменты и ликвидность.