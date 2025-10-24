Как Украина за 20 лет потеряла две трети банков и получила самый прозрачный сектор экономики

За двадцать лет, с 2005-го, когда стартовал проект Delo.ua, банковская система Украины пережила бум экстенсивного развития, безудержную экспансию западного капитала, ужасный кризис, потерю активов и доверия всех ко всем. Были и болезненные реформы с потерей двух третей банковского рынка, и испытание всемирной пандемией, а впоследствии и войной. Сейчас банковская система Украины как никогда прочная, стабильная, прибыльная и сфокусированная на будущем развитии. Предлагаем вместе с редакцией вспомнить важнейшие этапы и отдельные яркие эпизоды непростого двадцатилетнего пути отечественной банковской системы до ее нынешнего состояния.

Активный заход иностранцев (2005 — 2007)

20 лет назад банки в Украине появлялись как грибы после дождя. В 2005 году количество участников рынка достигло 165. В Украину массово заходил иностранный капитал.

В том году, в частности, австрийский Raiffeisen Bank International приобрел банк "Аваль" за сумму, которая тогда казалась для Украины фантастической — $1 млрд. А уже в следующем году французский BNP Paribas приобрел контрольный пакет акций (51%) УкрСиббанка. Позже, в 2009-м, доля BNP Paribas в банке выросла до более чем 81%, а в 2010-м — до 99,99%.

В 2006 году венгерский OTP Bank Plc. за 650 млн евро приобрел 100% акций "Райффайзенбанк Украина". После завершения сделки банк был переименован в OTP Банк.

В 2007 году итальянская UniCredit купила 95% акций одного из лидеров украинского банковского рынка — Укрсоцбанка — у Виктора Пинчука за сумму около $2,1 млрд. Это стало одним из крупнейших M&A-соглашений в истории украинского банковского сектора. После продажи Укрсоцбанк продолжал работать под своим брендом, но с итальянским капиталом и системами управления.

В этот период активно развивается банковское кредитование населения: стремительно растет ипотека, автокредитование, потребительское и кэш-кредитование. На фоне относительно слабого надзора со стороны центробанка значительная часть кредитов (до 50%) выдается в иностранной валюте. Именно этот фактор впоследствии станет спусковым крючком банковского, кредитного и валютного кризиса в Украине, который будет иметь системные последствия и для банков, и для населения, и для государственного бюджета в течение десятилетий. Но все это еще впереди. А сейчас — эпоха безудержного и плохо контролируемого роста банковского рынка.

Вот как выглядели публикации Delo.ua за тот период:

Мировой финансово-экономический кризис в Украине (2008 — 2009)

Мировой финансовый кризис 2008 года, спровоцированный крахом рынка рискового ипотечного кредитования в США, что в свою очередь привело к банкротству крупных банков и финансовых компаний, таких как Lehman Brothers, повлек за собой глобальный кредитный шок, падение фондовых рынков, рост безработицы и сокращение мировой торговли. Последствия кризиса ощутили почти все страны мира. Украина не стала исключением.

Одним из последствий стала девальвация гривны с 5 до 8 за доллар США. В результате резко вырастает уровень невозврата валютных кредитов. В цугцванге оказываются валютные заемщики банков, сами банки и правительство, которое обязано отыскать выход из ситуации, спровоцированной жадностью банков, наивностью заемщиков и бездействием самого государства.

В 2008 году государство вынуждено рекапитализировать принадлежащие ему Ощадбанк и Укрэксимбанк — капитал каждого из них пополняется на 1 млрд гривен из бюджета. Это позволило стабилизировать финансовое состояние государственных гигантов.

Но несколько крупных частных банков — Укрпромбанк, "Киев", "Родовид банк" — оказываются в затруднительном положении.

В январе 2009-го в Укрпромбанке введена временная администрация, депозиты финучреждения переводят в не менее "стабильный" Родовид банк. А уже через год, в январе 2010 года, НБУ принимает решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Укрпромбанка.

Delo.ua писало : По наблюдениям участников рынка, проблемы в банке начались еще в середине 2008 года, когда тот привлекал депозиты по завышенным ставкам. "Еще летом, когда проценты по депозитам в среднем на рынке были на уровне 16-18%, Укрпромбанк предлагал 21-23% под видом разных акций. Это был первый сигнал для рынка", — говорит член совета директоров Национальной резервной корпорации Вячеслав Юткин. В середине января 2009 года НБУ ввел в Укрпромбанке временную администрацию. Кроме того, тогда же был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов Укрпромбанка сроком шесть месяцев. Причинами таких действий регулятора стали частичное невыполнение банком своих обязательств и возникший конфликт в менеджменте финучреждения. Вскоре после обнародования информации вкладчиков Укрпромбанка охватила паника. Они стали толпами собираться в его отделениях. Сотрудники же учреждения уверяли: денег достаточно, чтобы расплатиться со всеми.

Банк "Киев" в 2009 году государство капитализировало более чем на 3,5 млрд грн, предварительно став владельцем 99,9 % акций банка. Правда, это не сильно и не очень надолго помогло банку держаться на плаву — в 2015 году правительство приняло решение о выводе банка "Киев" с рынка путем отчуждения его активов и обязательств в пользу Укргазбанка.

Относительно судьбы Родовид банка — решение правительства спасти его путем превращения в санационный банк для работы с проблемными активами государственных банков дорого обошлось бюджету и лишь отсрочило во времени неизбежное. Докапитализация банка в 2009-м обошлась государству в 12,35 млрд гривен. Суммарные же расходы государства на спасение "Родовида" с учетом списания его задолженности достигли фантастических 19 млрд гривен. Но толку от этого не было — санационный банк так полноценно и не заработал. В 2016 году НБУ принял решение о выводе банка с рынка.

Delo.ua писало: По данным Национального банка, после получения Родовид Банком статуса санационного предполагалось, что в течение 5 лет это финучреждение приступит к эффективной работе с активами госбанков и начнет возвращать государственные средства, вложенные в рекапитализацию "Родовида". "Однако поставленная задача не была выполнена по ряду причин", — отмечает НБУ. Среди таких причин регулятор называет отсутствие законодательно установленного механизма передачи и реализации проблемных активов госбанков (что необходимо для эффективной работы санационного банка) и низкую эффективность работы Родовид Банка даже с собственными проблемными активами.

На фоне всех этих событий очевидной становится проблема "связанных лиц", когда сплошь и рядом банки вместо рыночного кредитования выдают ссуды своим собственникам. Вместе с тем, системных реформ в регулировании банковского сектора не происходит.

Европейцы идут на выход (2011 — 2013)

В 2011 году Ринат Ахметов объединяет свои банковские активы — ПУМБ и Донгорбанк — под крышей ПУМБа.

В том же году российский Сбербанк приобрел 100% акций Volksbank International (VBI), восточноевропейского подразделения австрийской группы Oesterreichische Volksbanken AG, в состав которого входил Фольксбанк Украина. Тем самым российский банк расширил присутствие в Центрально-Восточной Европе и на украинском рынке.

В следующем, 2012 году, Смарт-Холдинг Вадима Новинского покупает у немецкого Commerzbank украинский Банк Форум. Это стало одним из ключевых M&A-соглашений года. На фоне проблем у материнской структуры немцы идут на существенные убытки, лишь бы выйти с украинского рынка. А российско-украинский олигарх получает отличный работающий актив за символические деньги.

Delo.ua писало : Fitch считает, что договоренность Commerzbank AG со Смарт-Холдингом о продаже 96% акций банка "Форум" означает, что банк уже не может рассчитывать на внешнюю поддержку. Fitch предполагает, что Смарт-Холдинг может поддержать, но эта возможность не была учтена при присвоении рейтинга. Причиной тому является ограниченная информация о финансовом положении группы "Смарт" и тот факт, что до сих пор она не поддерживала банк финансово. Рейтинг СС отражает высокую вероятность обесценивания кредитного портфеля банка и в результате его уязвимое финансовое положение.

В 2013-м о выходе из Украины задумывается и австрийский Raiffeisen International. Но банк слишком большой, а покупатели слишком бедные, чтобы дать за актив достойную цену. Поэтому банк до сих пор работает в Украине.

Delo.ua писало: Австрийский Raiffeisen Bank International наконец-то официально объявил о начале переговоров по продаже Райффайзен Банка Аваль. Наконец, потому что рынок ожидал этого события еще с момента увольнения Герберта Степича, активиста по выходу на рынки развивающихся стран. В настоящее время собственные проблемы RBI слишком серьезны, чтобы решать проблемы дочерей: ужесточение требований к достаточности капитала европейских банков (с 4,5% до 5,5% для банков ЕС с начала 2014 года), а также необходимость возврата 1,75 млрд евро помощи, предоставленной правительством Австрии в январе 2009 года. Прагматические австрийцы тянули до последнего с увеличением капитала для повышения своего баланса и не захотели сокращать дивиденды своим акционерам. Поэтому решили, что им не нужна лишняя головная боль, поскольку даже среднесрочные перспективы украинского финансового рынка пока не видны.

На этом фоне шведский Swedbank объявляет о выходе из Украины. Активы дочернего Сведбанка проданы основному акционеру Дельта Банка Николаю Лагуну. Финучреждение переименовывают в Омега Банк.

Delo.ua писало : Финучреждения под названием Сведбанк больше не существует в Украине. Сведбанк (ранее ТАС-Коммерцбанк) работает на рынке Украины с 1991 года. Swedbank приобрел ТАС-Коммерцбанк и присоединенный к нему позже ТАС-Инвестбанк в 2007 году у Сергея Тигипко за $735 млн. В 2009 году доля плохих кредитов в украинских "дочках" Swedbank выросла с 4,97% до 53,46%, или до $1,11 млрд по тогдашнему курсу. В тот год украинский бизнес нанес банку существенный ущерб, после чего банк начал сокращать свой бизнес в стране. В мае 2012 года Сведбанк осуществил продажу текущего розничного портфеля Дельта Банку.

Геополитический кризис и начало очищения рынка (2014 — 2015)

Весной 2014 года, после украинской Революции Достоинства, Россия аннексирует Крым и начинает войну на Донбассе. Экономика Украины движется к пропасти. Гривна девальвирует с 8 до 25 за доллар США. Как следствие, Украина получает системный банковский кризис.

НБУ возглавляет Валерия Гонтарева и сразу же запускает масштабную реформу банковского надзора: банки проходят поголовно стресс-тесты и проверки так называемых связанных кредитов. Начинается большая чистка украинских банков.

В течение 2014-2016 годов с рынка выводятся более 80 банков: если по состоянию на январь 2014-го их было 180, то "под елочку" 2017-го их осталось только 96. С тех пор количество банков в Украине медленно, но уверенно уменьшается.

В первый год войны России против Украины возобновляется сотрудничество с Международным валютным фондом. На банковском рынке регулятор внедряет усиленные требования к капиталу и прозрачности структуры собственности банков.

Осенью 2014 года НБУ признает VAB Банк бизнесмена Олега Бахматюка неплатежеспособным и вводит туда временную администрацию.

Delo.ua писало : Главный бенефициар VAB Банка Олег Бахматюк рассчитывает на участие правительства в докапитализации кредитно-финансового учреждения.

В то же время Raiffeisen International замораживает переговоры о продаже своей украинской "дочки". Времена меняются. Меняется и банковский рынок Украины. И, похоже, австрийцы увидели новые перспективы в Украине.

Национализация ПриватБанка и вторая продажа Укрсоцбанка (2016)

В декабре 2016 года государство национализирует самый большой в стране ПриватБанк из-за его неплатежеспособности, а также вследствие системных рисков для банковского сектора, вызванных значительной долей кредитов связанным лицам. По данным НБУ, 97% кредитов банка были выданы связанным с акционерами компаниям, что привело к значительной нехватке капитала. Аудит НБУ показал "дыру" в капитале около $5,5 млрд.

На тот момент у банка было более 22 миллионов клиентов. ПриватБанк обслуживал около 60% транзакций и половину платежных карт, выпущенных в Украине. В банке было сконцентрировано 40% депозитов всей банковской системы.

Расходы государственного бюджета на докапитализацию национализированного финучреждения превысили 155 млрд гривен. Такова оказалась цена "закрытых глаз" регулятора на многолетние финансовые злоупотребления акционеров крупнейшего банка Украины.

Национализация ПриватБанка в декабре 2016 стала отправной точкой в отстаивании государством права на этот актив. С тех пор и поныне правительство находится в судебных процессах по всему миру по многочисленным искам бывших владельцев банка. — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Delo.ua писало об этом в 2017 году: Государство получило уже 90 исков по национализации ПриватБанка. Суть претензий разная, ответчики и истцы тоже. Главное, что пытаются отрицать все инициаторы рассмотрения — правомочность решения госорганов, которые, переводя "Приват" в госсобственность, считают их связанными с экс-бенефициарами банка Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Согласно трактовке Нацбанка, все 90 исков — работа самих Коломойского и Боголюбова. Зачем им это нужно? Это просто способ затянуть процесс или у экс-бенефициаров "Привата" более четкий план действий? Как эти процессы могут осложнить жизнь государству в судах против экс-собственников "Привата"?

Переход Привата в собственность государства стал поворотным моментом, когда доля государства в банковском секторе одномоментно превысила половину всех банковских активов, достигнув отметки около 55%.

Государство сделало выводы из кейса ПриватБанка — в Украине запускаются реформы корпоративного управления в госбанках: создаются наблюдательные советы, строятся стратегические планы.

Но не только кейсом ПриватБанка запомнился 2016 год. В этом году итальянская UniCredit решила выйти с украинского рынка. Итальянская группа передала Укрсоцбанк российскому ABH Holdings — владельцу Альфа-Банка Украина, взамен получила менее 10% акций самой ABH Holdings. Фактически Альфа-Банк стал собственником Укрсоцбанка.

Delo.ua писало : Суть сделки состоит в том, что UniCredit становится акционером банковского холдинга ABH Holdings SA в Люксембурге и вносит в этот холдинг свой актив Укрсоцбанк (работает под брендом UniCredit Bank). Это не прямая покупка Укрсоцбанка Альфа Банком, это особая форма слияния. Если соглашение пройдет все этапы согласования с уполномоченными органами, UniCredit станет акционером холдинга, а ему будут принадлежать банки в России, Нидерландах, Казахстане, Беларуси и два банка в Украине. В случае успешного завершения сделки образуется объединение двух банков с суммарными активами в размере 85,6 млрд грн. Это выводит группу "Укрсоц-Альфа" на четвертое место по размеру. Превосходят их по размерам только Приватбанк, а также государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк.

Позже, в 2019 году НБУ согласовал слияние Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка. Укрсоцбанк прекратил существование как отдельное юридическое лицо, его активы, обязательства и клиентская база перешли в Альфа-Банк. Бренд "Укрсоцбанка" окончательно исчез с рынка.

Начало цифровой эпохи (2017)

В 2017 году в Украине стартует проект monobank — первый мобильный банк без физических отделений. Это общий проект бывших топ-менеджеров ПриватБанка. "Лицом" банка фактически становится Олег Гороховский. Мобильное приложение функционирует благодаря партнерству с Универсал Банком Сергея Тигипко, предоставляющим банковские услуги.

Уже в 2018 году monobank преодолеет отметку в миллион пользователей, став самым динамичным в Украине мобильным банком, а еще через год выйдет на прибыльность.

А что о monobank Delo.ua пишет в 2025 году: В честь 10 миллионов клиентов monobank запустил в приложении игру "охота на лимоны", которая быстро "положила" сервис. За первые 10 минут 10 тысяч пользователей собрали по 10 лимонов, и серверы не выдержали нагрузки.

Это период быстрого роста cashless-платежей, активного развития мобильных приложений банков, в том числе государственных. На банковском рынке утверждается новая философия: меньше наличных денег, больше технологий и сервиса.

Тем временем очищение банковского рынка продолжается. В январе 2017 регулятор признает неплатежеспособным Платинум Банк. Одна из причин — руководство банка не смогло провести докапитализацию в 2016 году. Вторая причина — непрозрачная структура собственности и отсутствие согласования от Антимонопольного комитета по приобретению банка бизнесменом Борисом Кауфманом. В феврале НБУ принимает решение о ликвидации банка.

Интересно, что в это время бывшая глава Платинум Банка Екатерина Рожкова уже работает в НБУ заместителем председателя правления Валерии Гонтаревой и отвечает, в частности, за банковский надзор. В центробанке Екатерина Рожкова проработает до середины лета 2025 года при четырех руководителях регулятора. А в марте 2024 года суд по делу Платинум Банка примет решение о взыскании со связанных лиц финучреждения 1,477 млрд грн. Среди ответчиков — и Екатерина Рожкова.

Delo.ua писало : Как отмечают в Фонде гарантирования вкладов физлиц, после начала процедуры вывода Платинум Банка с рынка были установлены факты вывода из него активов до признания банка неплатежеспособным. В августе 2020 года Фонд подал иск в Хозяйственный суд Киева с целью возмещения ущерба, нанесенного Платинум Банку и его кредиторам в размере 1 477 708 016,17 грн. Решение суда касается взыскания денежных средств с 10 бывших членов правления и наблюдательного совета Платинум Банка. Среди которых, в частности, Екатерина Рожкова (бывшая и.о. председателя правления Платинум Банка, сейчас первая заместитель председателя НБУ), Константин Смольский (бывший председатель правления Платинум Банка), Григорий Гуртовой (бывший председатель наблюдательного совета).

Тем временем, летом 2016 года на банковском рынке разворачивается еще одна драма, но со счастливым финалом для отдельных его участников. Фонд гарантирования вкладов удовлетворяет предложение ТАСкомбанка Сергея Тигипко выступить принимающим банком части активов и пассивов признанного накануне неплатежеспособным Диамантбанка. НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным, ссылаясь на то, что финучреждение не обеспечило достижение установленного центробанком минимального значения норматива достаточности регулятивного капитала на уровне 5%.

Среди владельцев существенного участия в Диамантбанке был Давид Жвания, а миноритарным акционером — экс-народный депутат Николай Мартыненко, связавший признание банка неплатежеспособным с предъявленными в его адрес обвинениями со стороны НАБУ.

Тем временем Сергей Тигипко продолжал выстраивать свою бизнес-империю.

Пандемия COVID-19 — очередной тест для банков (2020)

Пандемия COVID-19 стала очередным вызовом и тестом на качество банковских реформ прошлых лет. Сектор проходит тест без массовых банкротств.

НБУ поддерживает ликвидность банков через регуляторные послабления и длинные кредиты рефинансирования.

Вынужденная "дистанционка" провоцирует взрывное развитие дистанционных банковских услуг, онлайн-платежей и финтех-проектов. Банки массово запускают цифровые кредиты и идентификацию клиентов через "Дію". Как говорится: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Государственные мужи тоже не отстают от бизнесменов — парламент принимает так называемый "антиколомойский" закон, делающий невозможной отмену решений о национализации или ликвидации банков, а также возврат средств их бывшим собственникам через суды. Принятие закона было одним из условий получения Украиной очередного транша от МВФ.

Delo.ua писало : "Этот проект еще называют "антиколомийским", но он скорее "антимошеннический", чем "антиколомойский". Учитывая, что количество мифов о законопроекте приближается к количеству поданных к нему поправок, мы попытались развенчать их простым языком", — говорится в сообщении-разъяснении от НБУ.

А в разгар летней жары того года глава НБУ Яков Смолий подает в отставку, аргументируя свои действия политическим давлением. Рынки и международные финансовые партнеры Украины внимательно следят за происходящим.

Delo.ua писало : Заявление об отставке уже бывшего главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия для парламента стало неожиданностью. Более того, его увольнение с должности раньше не планировалось, рассказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. "Для нас всех это было полной неожиданностью. В НБУ при нем были и ошибки, было и хорошо. Ошибки мы всегда откровенно обсуждали и всегда находили понимание. И тут вдруг такое заявление. Я считаю, что оно неадекватно обстоятельствам. Тем более в такой сложный период. Лично я бы на его месте воздержался от такого рода", — прокомментировал отставку Гетманцев.

Полномасштабное вторжение России (2022 — 2023)

В первый день полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года НБУ вводит чрезвычайные меры на финансовом рынке: официальный курс гривны "заморожен" на отметке 36,6 за доллар (очень показательное значение с точки зрения финансового "врача"); снятие наличных и переводы валюты за границу существенно ограничены; валютные операции для нерезидентов запрещены. В целях сдерживания инфляции НБУ резко повышает учетную ставку до 25%.

В таких условиях, под обстрелами, уже через неделю с начала вторжения 75% банковской сети возобновляет работу.

Экстремальные условия работы стимулируют вторую после пандемии COVID-19 волну цифровизации услуг и развитие мобильных сервисов банков.

Осенью 2023 года центробанк отказался от режима жесткой фиксации обменного курса гривны, перейдя к новому режиму "управляемой гибкости". Это снизило дисбалансы на валютном рынке и помогло экспортерам и импортерам планировать свои расчеты.

Delo.ua писало : "НБУ не отпустил курс. Нет. Мы не вернулись к режиму плавающего курсообразования. Мы сейчас этот вариант даже не рассматривали ввиду структурного дефицита валюты на рынке и имеющегося у Нацбанка объема международных резервов. Режим, который мы изменили, касается прежде всего бизнеса, осуществляющего покупку валюты", — отметил глава НБУ Андрей Пышный.

Кроме регулирования валютного рынка, Национальный банк продолжает очищать банковский рынок — теперь от финучреждений, принадлежащих представителям страны агрессора. Среди крупнейших по размеру активов представителей российского капитала в Украине — Альфа-Банк Украина, принадлежавший российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Попытки российских акционеров избежать санкций, переименовав банк в Sense Bank и заявив о якобы готовности европейских бизнесменов приобрести финучреждение, не спасли Альфу от национализации.

Украинское правительство относительно долго думало, как это лучше сделать — чтобы и деньги из бюджета не тратить, и не иметь в дальнейшем в судах "головную боль" от бывших собственников, как это до сих пор происходит в случае с ПриватБанком. В результате банк остался работать на украинском рынке, но теперь уже под государственным зонтиком. Что, кстати, еще больше увеличило долю государства на банковском рынке, которую в мирные времена правительство планировало постепенно уменьшать. Да и международные партнеры рекомендовали это делать. Но война требует других решений.

Delo.ua разбиралось, действительно ли с Сенс Банком все так плохо и какая дальнейшая судьба его ждет.



Стабилизация, либерализация и новые горизонты (2024 — 2025)

После введения режима управляемой гибкости курса гривны осенью 2023 года Национальный банк с 2024 постепенно снимает валютные ограничения и либерализует бизнес-среду, в частности разрешив частичную репатриацию дивидендов.

Банки понемногу наращивают кредитование бизнеса, особенно под госгарантии, партнерские программы и программы восстановления, параллельно зарабатывая сумасшедшие доходы на государственных облигациях и депозитных сертификатах НБУ.

Тем временем государство Украина выигрывает несколько ключевых судебных процессов по делам против экс-акционеров ПриватБанка и Дельта банка, не один год продолжавшихся в международных судебных инстанциях.

1 октября 2025 года Кабинет Министров принял решение о начале подготовки к приватизации государственных банков. Первыми "под нож" пойдут Sense Bank и Укргазбанк. О намерениях продать государственные доли в этих банках правительство заговорило еще в конце 2023 года.

Delo.ua писало : "Та доля, которой сегодня владеет государство, является ситуативной. И прирост был вынужденный из-за национализации Sense Bank. Сейчас Укргазбанк и Sense Bank первые в очереди на начало процесса приватизации", — заявил в августе 2025 года глава НБУ Андрей Пышный.

Главная тенденция банковского сектора Украины сейчас — переход к европейским стандартам регулирования и подготовка к интеграции в финансовое пространство ЕС.