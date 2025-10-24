Як Україна за 20 років втратила дві третини банків і отримала найпрозоріший сектор економіки

За двадцять років, з 2005-го, коли стартував проєкт Delo.ua, банківська система України пережила бум екстенсивного розвитку, шалену експансію західного капіталу, не менш шалену кризу, втрату активів і довіри всіх до всіх. Були і болючі реформи із втратою двох третин банківського ринку, і випробування всесвітньою пандемією, а згодом і війною. Наразі банківська система України як ніколи міцна, стабільна, прибуткова і сфокусована на майбутньому розвитку. Пропонуємо разом з редакцією згадати найважливіші етапи та окремі яскраві епізоди непростого двадцятирічного шляху вітчизняної банківської системи до її нинішнього стану.

Активний захід іноземців (2005 — 2007)

20 років тому банки в Україні з'являлися як гриби після дощу. В 2005-му кількість учасників ринку досягла 165. В Україну масово заходив іноземний капітал.

Того року, зокрема, австрійський Raiffeisen Bank International придбав банк "Аваль" за суму, яка на той час здавалася для України фантастичною — $1 млрд. А вже наступного року французький BNP Paribas придбав контрольний пакет акцій (51%) УкрСиббанку. Пізніше, в 2009-му, частка BNP Paribas у банку зросла до понад 81%, а в 2010-му — до 99,99%.

У 2006 році угорський OTP Bank Plc. за 650 млн євро придбав 100% акцій "Райффайзенбанк Україна". Після завершення угоди банк було перейменовано на OTP Банк.

У 2007 році італійська UniCredit купила 95% акцій одного з лідерів українського банківського ринку — Укрсоцбанку — у Віктора Пінчука за суму близько $2,1 млрд. Це стало однією з найбільших M&A-угод в історії українського банківського сектору. Після продажу Укрсоцбанк продовжував працювати під власним брендом, але з італійським капіталом і системами управління.

В цей період активно розвивається банківське кредитування населення: стрімко зростає іпотека, автокредитування, споживче і кеш-кредитування. На тлі відносно слабкого нагляду з боку центробанку значна частина кредитів (до 50%) видається в іноземній валюті. Саме цей фактор згодом стане спусковим гачком банківської, кредитної та валютної кризи в Україні, яка матиме системні наслідки і для банків, і для населення, і для державного бюджета протягом десятиліть. Але все це — ще попереду. А зараз — епоха нестримного і погано контрольованого росту банківського ринку.

Ось як виглядали публікації Delo.ua за той період:

Світова фінансово-економічна криза в Україні (2008 — 2009)

Світова фінансова криза 2008 року, спровокована крахом ринку ризикованого іпотечного кредитування в США, що своєю чергою призвело до банкрутства великих банків і фінансових компаній, таких як Lehman Brothers, спричинила глобальний кредитний шок, падіння фондових ринків, зростання безробіття та скорочення світової торгівлі. Наслідки кризи відчули майже всі країни світу. Україна не стала винятком.

Одним із наслідків стала девальвація гривні з 5 до 8 за долар США. В результаті різко зростає рівень неповернення валютних кредитів. В цугцвангу опиняються валютні позичальники банків, самі банки і держава, яка має знайти вихід з ситуації, спровокованої жадібністю банків, наївністю позичальників і бездіяльністю самої держави.

В 2008-му держава змушена рекапіталізувати належні їй Ощадбанк і Укрексімбанк — капітал кожного з них поповнюється на 1 млрд гривень з бюджету. Це дозволило стабілізувати фінансове становище державних гігантів.

Але декілька великих приватних банків — Укрпромбанк, "Київ", "Родовід банк" — опиняються у скрутному становищі.

В січні 2009-го в Укрпромбанку запроваджено тимчасову адміністрацію, депозити фінустанови переводять в не менш "стабільний" Родовід банк. А вже за рік, у січні 2010 НБУ ухвалює рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Укрпромбанку.

Delo.ua писало: За спостереженням учасників ринку проблеми у банку почалися ще в середині 2008 року, коли той залучав депозити за завищеними ставками. "Ще влітку, коли відсотки за депозитами в середньому на ринку були на рівні 16-18%, Укрпромбанк пропонував 21-23% під виглядом різних акцій. Це був перший сигнал для ринку", — каже член ради директорів Національної резервної корпорації В'ячеслав Юткін. У середині січня 2009 року НБУ запровадив в Укрпромбанку тимчасову адміністрацію. Крім того, тоді ж було запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів Укрпромбанку строком на шість місяців. Причинами таких дій регулятора стали часткове невиконання банком своїх зобов'язань і конфлікт у менеджменті фінустанови, що виник. Незабаром після оприлюднення інформації вкладників Укрпромбанку охопила паніка. Вони почали натовпом збиратися в його відділеннях. Співробітники ж установи запевняли: грошей достатньо, щоби розплатитися з усіма.

Банк "Київ" у 2009 році держава капіталізувала на понад 3,5 млрд грн, попередньо ставши власником 99,937 % акцій банку. Щоправда, це не сильно і не дуже надовго допомогло банку триматися на плаву — в 2015 році уряд ухвалив рішення про виведення банку "Київ" з ринку шляхом відчуження його активів і зобов'язань на користь Укргазбанку.

Щодо долі Родовід банку — рішення уряду врятувати його шляхом перетворення на санаційний банк для роботи з проблемними активами державних банків дорого коштувало бюджету і лише відтермінувало в часі неминуче. Докапіталізація банку в 2009-му коштувала державі 12,35 млрд гривень. Загальні ж витрати держави на спасіння "Родовіду" з урахуванням списання його заборгованості сягнули фантастичні 19 млрд гривень. Але толку з того не було — санаційний банк так повноцінно і не запрацював. В 2016 році НБУ ухвалив рішення про виведення банку з ринку.

Delo.ua писало: За даними Національного банку, після набуття Родовід Банком статусу санаційного передбачалося, що протягом 5 років ця фінустанова розпочне ефективну роботу з активами держбанків та почне повертати державні кошти, вкладені у рекапіталізацію Родовіда. "Однак поставлене завдання не було виконане з низки причин", — зазначає НБУ. Серед таких причин регулятор називає відсутність законодавчо встановленого механізму передачі та реалізації проблемних активів держбанків (що є необхідним для ефективної роботи санаційного банку) та низьку ефективність роботи Родовід Банку навіть із власними проблемними активами.

На тлі всіх цих подій очевидною стає проблема "пов’язаних осіб", коли часто-густо банки замість ринкового кредитування видають позики своїм власникам. Разом з тим системних реформ в регулюванні банківського сектора не відбувається.

Європейці йдуть на вихід (2011 — 2013)

В 2011 році Рінат Ахметов об’єднує свої банківські активи — ПУМБ і Донгорбанк — під дахом ПУМБу.

В тому ж році російський Сбербанк придбав 100% акцій Volksbank International (VBI), східноєвропейського підрозділу австрійської групи Oesterreichische Volksbanken AG, до складу якого входив Фольксбанк Україна. Тим самим російський банк розширив присутність у Центрально-Східній Європі та на українському ринку.

В наступному, 2012 році, Смарт-Холдинг Вадима Новинського купує у німецького Commerzbank український Банк Форум. Це стало однією з ключових M&A-угод року. На тлі проблем у материнської структури німці йдуть на суттєві збитки, аби лише вийти з українського ринку. А російсько-український олігарх отримує чудовий працюючий актив за символічні гроші.

Delo.ua писало: Fitch вважає, що домовленість Commerzbank AG зі Смарт-Холдингом про продаж 96% акцій банку "Форум" означає, що банк вже не може розраховувати на зовнішню підтримку. Fitch припускає, що "Смарт-Холдинг" може підтримати, але ця можливість не була врахована при присвоєнні рейтингу. Причиною цього є обмежена інформація про фінансове становище групи "Смарт" і той факт, що до цього часу вона не підтримувала банк фінансово. Рейтинг СС відображає високу ймовірність знецінення кредитного портфеля банку і в результаті його вразливе фінансове становище.

В 2013-му про вихід з України задумується і австрійський Raiffeisen International. Але банк занадто великий, а покупці занадто бідні, щоб дати за актив достойну ціну. Тож банк і досі працює в Україні.

Delo.ua писало: Австрійський Raiffeisen Bank International нарешті офіційно оголосив про початок переговорів щодо продажу Райффайзен Банку Аваль. Нарешті, тому що ринок очікував цієї події ще з моменту звільнення Герберта Степіча, активіста з виходу на ринки країн, що розвиваються. Наразі власні проблеми RBI надто серйозні, щоб вирішувати ще й проблеми доньок: посилення вимог до достатності капіталу європейських банків (з 4,5% до 5,5% для банків ЄС з початку 2014 року), а також необхідність повернення 1,75 млрд євро допомоги, наданої урядом Австрії у січні 2009 року. Прагматичні австрійці тягли до останнього зі збільшенням капіталу для підвищення свого балансу та не захотіли скорочувати дивіденди своїм акціонерам. Тому вирішили, що їм не потрібен зайвий головний біль, оскільки навіть середньострокових перспектив українського фінансового ринку поки не видно.

На цьому тлі шведський Swedbank оголошує про вихід із України. Активи дочірнього Сведбанку продано основному акціонеру Дельта Банку Миколі Лагуну. Фінустанову перейменовують в Омега Банк.

Delo.ua писало: Фінустанови під назвою Сведбанк більше не існує в Україні. Сведбанк (раніше ТАС-Комерцбанк) працює на ринку України з 1991 року. Swedbank придбав ТАС-Комерцбанк і приєднаний до нього пізніше ТАС-Інвестбанк у 2007 році у Сергія Тігіпка за $735 млн. У 2009 році частка поганих кредитів в українських "дочках" Swedbank зросла з 4,97% до 53,46%, або до $1,11 млрд за тодішнім курсом. У той рік український бізнес завдав банку суттєвих збитків, після чого банк почав скорочувати свій бізнес у країні. У травні 2012 року Сведбанк здійснив продаж поточного роздрібного портфеля Дельта Банку.

Геополітична криза та початок очищення ринку (2014 — 2015)

Навесні 2014 року, після української Революції Гідності Росія анексує Крим і розпочинає війну на Донбасі. Економіка України рухається до прірви. Гривня девальвує з 8 до 25 за долар США. Як наслідок — Україна отримує системну банківську кризу.

НБУ очолює Валерія Гонтарева і одразу ж запускає масштабну реформу банківського нагляду: банки поголовно проходять стрес-тести і перевірки так званих пов’язаних кредитів. Починається "велика чистка" українських банків.

Протягом 2014 — 2016 років з ринку виводяться понад 80 банків: якщо станом на січень 2014-го їх було 180, то «під ялинку» 2017-го їх залишилось лише 96. Відтоді і понині кількість банків в Україні повільно, але впевнено зменшується.

В перший рік війни Росії проти України відновлюється співпраця з Міжнародним валютним фондом. На банківському ринку регулятор запроваджує посилені вимоги до капіталу та прозорості структури власності фінустанов.

Восени 2014-го НБУ визнає VAB Банк бізнесмена Олега Бахматюка неплатоспроможним і вводить туди тимчасову адміністрацію.

Delo.ua писало: Головний бенефіціар VAB Банку Олег Бахматюк розраховує на участь уряду у докапіталізації кредитно-фінансової установи.

В цей же час Raiffeisen International заморожує перемовини щодо продажу своєї української "дочки". Часи міняються. Міняється і банківський ринок України. І, схоже, австрійці побачили для себе нові перспективи в Україні.

Націоналізація ПриватБанку і другий продаж Укрсоцбанку (2016)

В грудні 2016 року держава націоналізує найбільший в країні ПриватБанк через його неплатоспроможність, а також системні ризики для банківської системи, спричинені значною часткою кредитів пов'язаним особам. За даними НБУ, 97% кредитів банку були видані пов'язаним з акціонерами компаніям, що призвело до значної нестачі капіталу. Аудит НБУ показав "діру" в капіталі близько $5,5 млрд.

На той момент у банку було понад 22 мільйони клієнтів. ПриватБанк обслуговував близько 60% транзакцій та половину платіжних карток, випущених в Україні. В банку було сконцентровано 40% депозитів всієї банківської системи.

Витрати державного бюджету на докапіталізацію націоналізованої фінустанови перевищили 155 млрд гривень. Такою виявилась ціна міцно заплющених очей регулятора на багаторічні фінансові зловживання акціонерів найбільшого банку України.

Націоналізація ПриватБанку в грудні 2016-го стала відправною точкою у відстоюванні державою права на цей актив. Відтоді і донині уряд знаходиться в судових процесах по всьому світові за численними позовами колишніх власників банку — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Delo.ua писало про це в 2017 році: Держава отримала вже 90 позовів щодо націоналізації ПриватБанку. Суть претензій різна, відповідачі та позивачі — теж. Головне, що намагаються заперечити всі ініціатори розгляду — правомочність рішення держорганів, які, переводячи "Приват" у держвласність, вважають їх пов'язаними з екс-бенефіціарами банку Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим. Згідно з трактуванням Нацбанку, всі 90 позовів — робота самих Коломойського та Боголюбова. Навіщо їм це потрібне? Це просто спосіб затягнути процес чи екс-бенефіціари "Привату" мають більш чіткий план дій? Наскільки ці процеси можуть ускладнити життя державі в судах проти екс-власників "Привату"?

Перехід Привату у власність держави став поворотним моментом, коли частка держави у банківському секторі одномоментно перевищила половину всіх банківських активів, досягнувши позначки близько 55%.

Держава зробила висновки з кейсу ПриватБанку — в Україні запускаються реформи корпоративного управління в держбанках: створюються наглядові ради, будуються стратегічні плани.

Але не лише кейсом ПриватБанку запам’ятався 2016-й. В цьому році італійська UniCredit вирішила вийти з українського ринку. Італійська група передала Укрсоцбанк російській ABH Holdings — власникові Альфа-Банку Україна, натомість отримала менше 10% акцій самої ABH Holdings. Фактично Альфа-Банк став власником Укрсоцбанку.

Delo.ua писало: Суть угоди полягає в тому, що UniCredit стає акціонером банківського холдингу ABH Holdings S.A. у Люксембурзі, та вносить у цей холдинг свій актив Укрсоцбанк (працює під брендом UniCredit Bank). Це не пряма купівля Укрсоцбанку Альфа Банком, це особлива форма злиття. Якщо угода пройде всі етапи погодження з уповноваженими органами, то UniCredit стане акціонером холдингу, а йому належатимуть банки в Росії, Нідерландах, Казахстані, Білорусі та два банки в Україні. У разі успішного завершення операції утворюється об'єднання двох банків із сумарними активами у розмірі 85,6 млрд грн. Це виводить групу Укрсоц-Альфа на четверте місце за розміром. Випереджатимуть їх за розмірами лише Приватбанк, а також державні Ощадбанк та Укрексімбанк .

Пізніше, в 2019 році НБУ погодив злиття Альфа-Банку Україна та Укрсоцбанку. Укрсоцбанк припинив існування як окрема юридична особа, його активи, зобов’язання й клієнтська база перейшли до Альфа-Банку. Бренд "Укрсоцбанк" остаточно зник з ринку.

Початок цифрової епохи (2017)

В 2017 році в Україні стартує проєкт monobank — перший мобільний банк без фізичних відділень. Це спільний проєкт колишніх топ-менеджерів ПриватБанку. "Обличчям" банку фактично стає Олег Гороховський. Мобільний додаток функціонує завдяки партнерству з Універсал Банком Сергія Тігіпка, який надає банківські послуги.

Вже 2018 року monobank подолає позначку в мільйон користувачів, ставши найдинамічнішим в Україні мобільним банком, а ще за рік вийде на прибутковість.

А що про monobank Delo.ua пише в 2025 році: На честь 10 мільйонів клієнтів monobank запустив у застосунку гру "полювання на лимони", яка швидко "поклала" сервіс. За перші 10 хвилин 10 000 користувачів зібрали по 10 лимонів, і сервери не витримали навантаження.

Це період швидкого зростання cashless-платежів, активного розвитку мобільних додатків банків, в тому числі державних. На банківському ринку утверджується нова філософія: менше готівки, більше технологій та сервісу.

Тим часом очищення банківського ринку триває. В січні 2017-го регулятор визнає неплатоспроможним Платинум Банк. Одна з причин — керівництво банку не змогло провести докапіталізацію в 2016 році. Друга причина — непрозора структура власності та відсутність погодження від Антимонопольного комітету щодо придбання банку бізнесменом Борисом Кауфманом. Вже в лютому НБУ ухвалює рішення про ліквідацію банку.

Цікаво, що в цей час колишня очільниця Платинум Банку Катерина Рожкова вже працює в НБУ заступницею голови правління Валерії Гонтаревої і відповідає, зокрема, за банківський нагляд. В центробанку Катерина Рожкова пропрацює до середина літа 2025 року при чотирьох очільниках регулятора. А в березні 2024-го суд у справі Платинум Банку ухвалить рішення про стягнення з пов’язаних осіб фінустанови 1,477 млрд грн. Серед відповідачів — і Катерина Рожкова.

Delo.ua писало: Як зазначають у Фонді гарантування вкладів фізосіб, після початку процедури виведення Платинум Банку з ринку було встановлено факти виведення з нього активів до визнання банку неплатоспроможним. У серпні 2020 року Фонд подав позов до Господарського суду Києва з метою відшкодування збитків, завданих Платинум Банку та його кредиторам у розмірі 1 477 708 016,17 грн. Рішення суду стосується стягнення коштів з 10 колишніх членів правління та спостережної ради Платинум Банку. Серед яких, зокрема, Катерина Рожкова (колишня в.о. голови правління Платинум Банку, зараз — перша заступниця голови НБУ), Костянтин Смольський (колишній голова правління Платинум Банку), Григорій Гуртовий (колишній голова спостережної ради).

Тим часом влітку 2016 року на банківському ринку розгортається ще одна драма, але зі щасливим фіналом для окремих його учасників. Фонд гарантування вкладів задовольняє пропозицію ТАСкомбанку Сергія Тігіпка виступити приймаючим банком частини активів і пасивів визнаного напередодні неплатоспроможним Діамантбанку. НБУ визнав Діамантбанк неплатоспроможним, посилаючись на те, що фінустанова не забезпечила досягнення встановленого центробанком мінімального значення нормативу достатності регулятивного капіталу на рівні 5%.

Серед власників істотної участі в Діамантбанку був Давид Жванія, а міноритарним акціонером — екс-народний депутат Микола Мартиненко, який пов'язав визнання банку неплатоспроможним з висунутими на його адресу звинуваченнями з боку НАБУ.

Тим часом Сергій Тігіпко продовжував вибудовувати свою бізнес-імперію.

Пандемія COVID-19 — черговий тест для банків (2020)

Пандемія COVID-19 стала черговим викликом і тестом на якість банківських реформ попередніх років. Сектор проходить тест без масових банкрутств.

НБУ підтримує ліквідність банків через регуляторні послаблення та довгі кредити рефінансування.

Вимушена "дистанційка" провокує вибуховий розвиток дистанційних банківських послуг, онлайн-платежів і фінтех-проєктів. Банки масово запускають цифрові кредити та ідентифікацію клієнтів через "Дію". Як то кажуть: не було би щастя, та нещастя допомогло.

Державні мужі теж не відстають від бізнесменів — парламент ухвалює так званий "антиколомойський" закон, який робить неможливим скасування рішень про націоналізацію чи ліквідацію банків, а також повернення коштів їхнім колишнім власникам через суди. Ухвалення закону було однією з умов для отримання Україною чергового траншу від МВФ.

Delo.ua писало: “Цей проект ще називають "антиколомійським", але він швидше "антишахрайський", ніж "антиколомойський". Враховуючи, що кількість міфів про законопроект наближається до кількості поданих до нього поправок, ми спробували розвінчати їх простою мовою", — йдеться у повідомленні-роз’ясненні від НБУ.

А в розпал літньої спеки того року голова НБУ Яків Смолій подає у відставку, аргументуючи свої дії політичним тиском. Ринки і міжнародні фінансові партнери України уважно стежать за подіями.

Delo.ua писало: Заява про відставку вже колишнього голови Національного банку України (НБУ) Якова Смолія для парламенту стала несподіванкою. Більше того, його звільнення з посади раніше не планувалося, розповів голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. "Для нас усіх це було повною несподіванкою. У НБУ при ньому були і помилки, було й добре. Помилки ми завжди відверто обговорювали і завжди знаходили розуміння. І тут раптом така заява. Я вважаю, що вона неадекватна обставинам. Тим більше в такий складний період. Особисто я б на його місці утримався від такого роду", — прокоментував відставку Гетманцев.

Повномасштабне вторгнення Росії (2022 — 2023)

В перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року НБУ запроваджує надзвичайні заходи на фінансовому ринку: офіційний курс гривні "заморожено" на позначці 36,6 за долар (дуже показове значення з точки зору фінансового «лікаря»); зняття готівки і перекази валюти за кордон суттєво обмежені; валютні операції для нерезидентів заборонено. Задля стримування інфляції НБУ різко підвищує облікову ставку до 25%.

В таких умовах, під обстрілами, вже за тижні від початку вторгнення 75% банківської мережі відновлює роботу.

Екстремальні умови роботи стимулюють другу після пандемії COVID-19 хвилю цифровізації послуг і розвиток мобільних сервісів.

Восени 2023 року центробанк відмовився від режиму жорсткої фіксації обмінного курсу гривні, перейшовши до нового режиму "керованої гнучкості". Це знизило дисбаланси на валютному ринку і допомогло експортерам та імпортерам планувати свої розрахунки.

Delo.ua писало: "НБУ не відпустив курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсоутворення. Ми наразі цей варіант навіть не розглядали з огляду на структурний дефіцит валюти на ринку та наявний у Нацбанку обсяг міжнародних резервів. Режим, який ми змінили, стосується насамперед бізнесу, який здійснює купівлю валюти", — відмітив голова НБУ Андрій Пишний.

Окрім регулювання валютного ринку, Національний банк продовжує очищати ринок банківський — тепер від фінустанов, що належать представникам країни агресора. Серед найбільших за розміром активів представників російського капіталу в Україні — Альфа-Банк Україна, який належав російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Спроби російських акціонерів уникнути санкцій, перейменувавши банк в Sense Bank і заявивши про нібито готовність європейських бізнесменів придбати фінустанову, не врятували Альфу від націоналізації.

Український уряд відносно довго розмірковував, як це краще зробити — щоб і грошей з бюджету не витрачати, і не мати надалі в судах "головного болю" від колишніх власників, як це досі відбувається у випадку з ПриватБанком. В результаті банк залишився працювати на українському ринку, але тепер уже під державною парасолькою. Що, до речі, вкотре збільшило частку держави на банківському ринку, яку в мирні часи уряд планував поступово зменшувати. Та й міжнародні партнери рекомендували це робити. Але війна вимагає інших рішень.

Delo.ua писало, чи справдиі з Сенс Банком все так погано і яка подальша доля на нього чекає.



Стабілізація, лібералізація та нові горизонти (2024 — 2025)

Після запровадження режиму керованої гнучкості курсу гривні восени 2023 року, Національний банк з 2024-го поступово знімає валютні обмеження і лібералізує бізнес-середовище, зокрема дозволив часткову репатріацію дивідендів.

Банки потроху нарощують кредитування бізнесу, особливо під держгарантії, партнерські програми та програми відбудови, паралельно заробляючи шалені прибутки на державних облігаціях і депозитних сертифікатах НБУ.

Тим часом держава Україна виграє кілька ключових судових процесів у справах проти екс-акціонерів ПриватБанку і Дельта банку, які не один рік тривають в міжнародних судових інстанціях.

А 1 жовтня 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до приватизації державних банків. Першими "під ніж" підуть Sense Bank і Укргазбанк. Про наміри продати державні частки в цих банках в уряді заговорили ще в кінці 2023 року.

Delo.ua писало: "Та частка, якою сьогодні володіє держава, є ситуативною. І приріст був вимушеним через націоналізацію Sense Bank. Зараз Укргазбанк і Sense Bank перші в черзі на початок процесу приватизації", — заявив у серпні 2025 року голова НБУ Андрій Пишний.

Головна ж тенденція вітчизняного банківського сектору — перехід до європейських стандартів регулювання і підготовка до інтеграції в фінансовий простір ЄС.