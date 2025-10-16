Гра monobank “полювання на лимони” обвалила застосунок через ажіотаж

На честь 10 мільйонів клієнтів monobank запустив у застосунку гру “полювання на лимони”, яка швидко "поклала" сервіс. За перші 10 хвилин 10 000 користувачів зібрали по 10 лимонів, і сервери не витримали навантаження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

Слухайте, ви можете шукати їх трохи повільніше. В нас частина функціоналу через вас здохла. Ви залізли в такої кількості в такі місця, що там нікого ніколи не було…", - написав він.

Унаслідок цього частина клієнтів стикнулася з перебоями у роботі застосунку та труднощами з доступом до гри.

Як працює гра

Гра стартувала 16 жовтня о 9:30 і триватиме 4 дні. Користувачі шукають лимони по всьому застосунку monobank:

10 лимонів — участь у розіграші 50 iPhone 17 та скін на згадку; для дитячих карток — 1000 банок шоколадних монет;

50 лимонів — шанс виграти 1 000 000 грн;

Міфічний 51-й лимон — головний приз: BMW 3; для дитячих карток — поїздка до Діснейленду для переможця та чотирьох друзів.

Результати розіграшу iPhone оприлюднять 20 жовтня у Telegram-каналі Гороховського, а мільйон гривень розіграють 21 жовтня в прямому ефірі Instagram.

