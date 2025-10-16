Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,53

+0,29

Готівковий курс:

USD

41,71

41,60

EUR

48,80

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Гра monobank “полювання на лимони” обвалила застосунок через ажіотаж

monobank
У monobank перебої в роботі / monobank

На честь 10 мільйонів клієнтів monobank запустив у застосунку гру “полювання на лимони”, яка швидко "поклала" сервіс. За перші 10 хвилин 10 000 користувачів зібрали по 10 лимонів, і сервери не витримали навантаження.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

Слухайте, ви можете шукати їх трохи повільніше. В нас частина функціоналу через вас здохла. Ви залізли в такої кількості в такі місця, що там нікого ніколи не було…", - написав він.

Унаслідок цього частина клієнтів стикнулася з перебоями у роботі застосунку та труднощами з доступом до гри.

Як працює гра

Гра стартувала 16 жовтня о 9:30 і триватиме 4 дні. Користувачі шукають лимони по всьому застосунку monobank:

  • 10 лимонів — участь у розіграші 50 iPhone 17 та скін на згадку; для дитячих карток — 1000 банок шоколадних монет;
  • 50 лимонів — шанс виграти 1 000 000 грн;
  • Міфічний 51-й лимон — головний приз: BMW 3; для дитячих карток — поїздка до Діснейленду для переможця та чотирьох друзів.

Результати розіграшу iPhone оприлюднять 20 жовтня у Telegram-каналі Гороховського, а мільйон гривень розіграють 21 жовтня в прямому ефірі Instagram.

Нагадаємо, у застосунку monobank зʼявилися опція, яка дозволить користувачам поскаржитися на збори донатів за підозрою у шахрайстві.

Автор:
Тетяна Гойденко