Розробник monobank залучив інвестицію у понад $1 млрд від американського фонду

Український IT-холдинг Fintech-IT Group, розробник екосистеми mono, залучає інвестицію від Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) за оцінкою у понад 1 мільярд доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив співзасновник Fintech-IT Group Олег Гороховський.

За його словами, сьогодні IT-холдинг Fintech-IT Group надає IT-рішення для банків, процесингу, електронної комерції, ресторанів, фінансового сектора, торгівлі, сфери послуг і не тільки.

UMAEF є корпорацією штату Делавер, якою управляють досвідчені американські бізнес-професіонали, а її діяльність здійснюється під наглядом Державного департаменту США. Окрім своєї прямої інвестиції, фонд також очолює консорціум американських приватних інвесторів що інвестують разом з UMAEF.

"Цією інвестицією UMAEF розширює існуючий портфель своїх фінтех-проєктів, що реалізуються через u.vеntures, інвестуючи у провідну компанію, що була заснована та вибудована українськими підприємцями світового рівня", — сказала Ярослава З. Джонсон, президент та головний виконавчий директор UMAEF.

Вона додала, що UMAEF має багаторічний досвід інвестування як у передові фінтех-компанії зі світовими амбіціями, так і в традиційні банки. Це дає можливість ґрунтовно підтримати засновників Fintech-IT Group на наступному етапі динамічного розвитку компанії.

Повідомляється, що представник UMAEF увійде до складу ради директорів IT-холдингу.

"Ми вдячні UMAEF за довіру й підтримку. Ми віримо, що їхня участь відкриє перед нами нові горизонти для розробки продуктів і технологій, які принесуть нашим клієнтам ще більше переваг. А головне — це потужний сигнал, що навіть під час великої війни провідний американський інвестор готовий інвестувати в економіку України", - наголосив Гороховський.

Про Fintech-IT Group

Fintech-IT Group — це технологічна компанія, що розробляє інтегровані програмні рішення для цифрового банкінгу та електронної комерції.

Fintech-IT Group заснували Олег Гороховський та Михайло Рогальський. До складу входять компанії "Фінтек Бенд", "Кілобайт1024", "Шейк-ту-Пей", "Ей Сі Ді Сі Процессінг" та кілька інших.

Холдинг є постачальником програмного забезпечення для АТ "УніверсалБанк" в межах проєкту monobank.

Fintech-IT Group також створює й розвиває власні продукти, зокрема:

market by mono — маркетплейс, що поєднує продавців і покупців;

Expirenza — платформа цифровізації оплати, чайових і меню для ресторанів;

Base by mono — сервіс монетизації для онлайн-креаторів;

Loyalty.аi — платформа, яка дозволяє партнерам просувати свої програми лояльності у застосунках банків.

Зауважимо, monobank вдруге поспіль потрапив до глобального рейтингу найкращих фінтех-компаній світу за 2024 рік, який був складений виданням CNBC спільно з дослідницькою фірмою Statista.

Про UMAEF

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), раніше відомий як Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), був створений Конгресом США у 1994 році та є провідним регіональним фондом з більш ніж тридцятирічним успішним досвідом роботи в Україні та Молдові.

Місія UMAEF зосереджена насамперед на наданні кредитів та інвестицій у капітал підприємствам, що працюють у секторах, які становлять інтерес для американських інвесторів.

UMAEF інвестував 190 млн доларів у 143 компанії, які загалом працевлаштовують понад 27000 людей в Україні та Молдові і відомий своєю роллю у спонсорстві та запуску Horizon Capital у 2006 році. Від моменту створення UMAEF отримав 150 млн доларів фінансування від уряду США, і відкрив доступ до орієнтовно 2,4 млрд доларів капіталу для українських та молдовських компаній